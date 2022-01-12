Убийца и дочь его жертвы оказались в одной квартире на 15 лет. У каждого своя причина избавиться от соседа

Кемеровчанка почти 15 лет живет под одной крышей с убийцей своей матери — после выхода на свободу он вернулся в ту же квартиру. Разъехаться все это время не получалось. В конце 2021 года на очередном заседании суд вынес постановление о выселении — но не мужчины, а заявительницы с двумя несовершеннолетними детьми.

В 1997 году кемеровчанин Александр Акимов убил свою сожительницу, мать 11-летней Анны Соматиной. Его приговорили к 11 годам строгого режима, но отсидел он всего 6,5, причем в так называемой красной зоне, где отбывают наказание бывшие силовики. По словам Соматиной, убийца ее матери оказался в такой тюрьме из-за того, что в прошлом служил в милиции.

Со своей будущей жертвой Акимов познакомился в 1995 году, у нее уже было две дочери. Анна Соматина рассказала, что он ухаживал за матерью, приносил мороженое детям, а потом пригласил ее переехать из общежития, где она соседствовала с бабушкой и братьями.

«Он пригласил маму жить сюда, бабушка и братья были только за, потому что там было тесно. Она и стала с ним жить», — рассказала Соматина «360».

Акимов даже вписал сожительницу и ее дочерей в свою квартиру. Но отношения пары испортились. Незадолго до убийства, по словам Анны Соматиной, гражданский супруг начал избивать ее мать, та захотела уйти.

«Она вернулась к бабушке в феврале. А 8 марта он пришел мириться, и мама пропала без вести — ее не было где-то пять дней. Нашли ее в этом же доме, в подвале. Он ее здесь убил — задушил и скинул с балкона, а тело спрятал в подвале», — вспомнила она.

Кемеровчанка уверена, что причиной убийства стало то, что при расставании ее мать просила разделить квартиру, в которой они жили. Имущество Соматиной якобы продали в ходе совместной жизни, так что уходить ей было некуда — в квартире бабушки и братьев ей были не рады. Сам Акимов заявил «360», что преступление совершил из-за измены гражданской супруги.

Выселение в никуда

Спустя 24 года дочь убитой все еще живет с Акимовым под одной крышей — решить квартирный вопрос не удается много лет. По словам Соматиной, после того как обидчика матери посадили, администрация города закрепила квартиру за детьми погибшей, так что они с дядей, взявшим их под опеку, остались жить там.

«Мы судились два-три года. После освобождения он жил где-то, с его слов, у друзей. Затем его вселили — это был 2007 год. Я ходила в администрацию города и спрашивала: „Если это его квартира, где тогда наша?“ Потому что у нас ничего не осталось», — рассказала Соматина.

Со временем сестра Анны Соматиной уехала жить к мужу, ей же идти оказалось некуда. Женщина, по ее словам, не раз пыталась оформить договор социального найма, но Акимов якобы не давал на это добро. Тогда Соматина снова обратилась в суд.

«В последний раз я просила о принудительном обмене жилого помещения. Он подал встречный иск на выселение и непризнание правоприобретателями меня и моих детей. Я и подумать не могла, что детей могут выселить на улицу, не приняла это всерьез. А потом приняли решение меня выселить из квартиры», — сказала она.

Заместитель губернатора Кемеровской области на просьбу помочь решить вопрос якобы ответил Соматиной: «Вам 36 лет, где хотите, там и живите». А суд, уверена женщина, принял решение, основываясь на показаниях участкового и одного соседа, которые заявили, что она в квартире не жила.

«Но [Акимов] продал мамино жилье. Если бы нам было куда идти, мы не претендовали бы на его жилье», — добавила она.

Другая сторона конфликта

Александр Акимов рассказал «360» свою версию произошедшего. По его словам, с тех пор, как он освободился, дочь экс-сожительницы всеми силами пытается его выселить, хотя он является собственником квартиры — она досталась его матери в 1989 году.

Он добавил, что Соматина за 12 лет жизни якобы ни разу не платила за квартиру, все счета он закрывает из своей пенсии по инвалидности.

«Она эту войну начала, чего ей надо? Я ни разу не возражал, ничего, только и слышал, как бы меня выгнать. А теперь она недовольна, что суд такое решение принял. А если бы меня выгнали? Я инвалид второй группы. Я на кухне живу. Туда мне нельзя, на балкон мне нельзя, я только выхожу — она на меня кидается», — рассказал он.

Акимов подчеркнул, что за свое преступление он уже отсидел. А за все годы жизни Соматиной с детьми в его квартире ничего от них не требовал.

Сейчас Анна Соматина подала апелляционное заявление на решение суда о ее выселении. Когда будет результат, она еще не знает. О том, что будет, если их все же выселят, она даже боится думать: идти им некуда. Надежда остается только на то, что администрация поможет получить временное жилье, так как Соматина работает в государственном центре творчества.