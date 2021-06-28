Убийца двигателей. Как сберечь машину от гидроудара, если в городе потоп

Непогода с обильными осадками, как в случае с суперливнем в Москве, может стать непростым испытанием не только для пешеходов, но и для владельцев машин. Автомобиль может заглохнуть в луже, а двигатель — прийти в негодность. Автоэксперты объяснили «360», что такое гидроудар и как его избежать.

Чем грозит гидроудар

Двигатель машины работает на воздухе, который смешан с бензином. Воздух может сжиматься, что и производит мотор: сжимает, а потом поджигает воздух с бензином. Бензин в этот момент находится в состоянии тумана. А если машина «хлебнет» воды, то воздух уже не сжимается. Тогда разогнанный движок на полной скорости упирается в несжимаемую воду. Происходит резкий скачок давления. И впоследствии двигатель ломается. Чаще всего после этого вся его механическая часть приходит в негодность. Такое повреждение ремонтировать тяжелее всего. И в общем-то бессмысленно.

Гидроудар — один из самых быстрых способов уничтожить мотор. Получить его достаточно легко. Нужно, чтобы в корпус воздушного фильтра попало большое количество воды. Хотя у корпуса есть водослив, там также есть разряжение, то есть мотор всасывает в себя воздух. И так как вода несжимаема, то ее попадание в цилиндр — это все равно, что напихать в него камней, объяснил «360» шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев.

Двигатель как граната

Блогер, автомеханик Илья Николов рассказал «360», как однажды к ним обратилась женщина. Ее маленький Ford проехал через лужу и заглох. Она надеялась, что гидроудара не произошло. Проверили двигатель — прокрутили его, выкачали воду, продули воздухом. Вроде бы все работало нормально. Но через два дня двигатель снова встал. И его буквально разорвало.

«Двигатель — будто граната взорвалась. Он развалится. В чем было дело: произошли небольшие деформации, этого не хватило, чтобы разлетелся двигатель. Он работал, он завелся, даже не стучал. Но эта небольшая деформация привела к тому, что через два дня двигатель заклинил и на полном ходу разлетелся на куски», — поведал Николов.

Спасения нет. Но можно предотвратить

Автомобилистам нужно всегда учитывать, на каком уровне всасывается воздух. Например, на стареньких Opel воздухозаборник располагался очень низко. После гидроудара может быть только одно решение — замена двигателя.

Поэтому лучше не испытывать свою машину на проходимость в лужах. И никогда не спешить, если вы уже едете через лужи. Дело не только в риске гидроудара. Ведь брызги могут попасть на окна соседу, который едет рядом. Он может потерять дорогу, а это чревато последствиями для всех участников движения, включая пешеходов.

Во сколько обойдется реабилитация

После гидроудара машине потребуется глубокий ремонт, которым должны заниматься профессионалы-механики со знанием дела.

Можно пойти по бюджетному варианту. Контрактный двигатель на замену будет стоить не менее 60 тысяч рублей. И сама замена обойдется в 15-20 тысяч. Итого 80 тысяч.

Но если ставить новый двигатель и привлечь к работе звезд «Формулы-1», то это будет стоить как две новых машины, иронично отметил Николов.