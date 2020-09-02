Возможных убийц 100-летнего ветерана из Башкирии задержали. СМИ узнали об их связи с ФСИН

В Башкирии задержали двух человек, подозреваемых в убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. В СМИ появилась информация, что они являются бывшими работниками ФСИН.

Погибший Иван Несмеянов — 100-летний ветеран Великой Отечественной войны. Он служил в составе соединений Забайкальского франта, воевал с милитаристской Японией, участвовал в Маньчжурской операции. Его тело нашли 9 июля 2020 года в деревне Леуза Кигинского района Башкирии, где мужчина жил один.

По версии следствия, в дом 100-летнего Несмеянова проникли 9 июля. Преступники, узнав о сбережениях ветерана, тщательно подготовились к нападению. Они залезли к нему в дом ночью, привязали к стулу и пытались выяснить, где он хранит сбережения — миллион рублей наличными, который он копил годами. Когда Несмеянов рассказал о деньгах, подозреваемые пробили ему голову ломом и скрылись.

Из-за полученных травм Несмеянов умер. На месте преступления нападавших не нашли. Следственный комитет завел уголовные дела по статьям о разбое и убийстве, сопряженным с разбоем. Убийцам грозит пожизненное заключение.

Для поиска подозреваемых власти региона объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей за помощь в поимке злоумышленников.

2 сентября на сайте башкирского МВД появилась новость о том, что двух подозреваемых в нападении на пенсионера задержали. Полиция не назвала имен, но описала ситуацию, произошедшую с Несмеяновым. Дата совершения преступления также указана — 9 июля.

Telegram-канал LifeShot утверждает, что среди задержанных 41-летний Виктор В. и 32-летний Юрий Н. Их якобы поймали за другие преступления, но впоследствии выяснилось, что они могут быть причастны к расправе над Несмеяновым.

По неподтвержденным данным, они пошли на сделку со следствием и показали место, где спрятали украденные у ветерана деньги. Средства оказались закопаны в лесу. По информации канала, раньше эти люди работали в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), но на момент совершения преступления они не числились в структурах. Кроме того, по данным LifeShot, в домах обоих подозреваемых провели обыски и у одного нашли порох.

Раскрытие преступления находилось на контроле центрального аппарата и республиканского управления СКР, а также главы МВД республики генерал-лейтенанта полиции Романа Деева.

Источник в администрации Кигинского района сообщил сайту ProUfu.ru, что один из нападавших на Несмеянова — уроженец соседней области, а второй — житель Башкирии и бывший сотрудник силовых структур. Где именно служил подозреваемый, не сообщается.