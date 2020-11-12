Заключенного убили в новосибирской колонии. В прошлый раз ИК-13 отличилась нападением сотрудницы с катаной
Труп в мусоросборнике
Следователи по Новосибирской области завели уголовное дело по статье об убийстве после произошедшего в ИК-13 11 ноября. Вечером того дня в мусоросборнике обнаружили тело 39-летнего заключенного с множеством ссадин и гематом в области головы. Они появились, потому что жертву били руками и ногами.
На месте работают следователи-криминалисты. Свою проверку начала и региональная прокуратора. На место выехал куйбышевский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
В новосибирской ФСИН утверждают, что к убийству причастен другой заключенный, который совершил преступление на почве ненависти к жертве.
Сообщения о бунте
Местные СМИ «Тайга-инфо» и «НДН.Инфо» со ссылкой на источники сообщили, что в ИК-13 произошло не просто убийство, а целый бунт. Заключенных якобы утомил «беспредел сотрудников», поэтому они выключили свет и не пустили работников колонии на смену.
Собеседники «Тайги-инфо» утверждают, что помимо одного убитого есть еще и пострадавшие. А источники «НДН.Инфо» сообщили, что убиты два осужденных, а количество пострадавших неизвестно.
«Объявлена тревога, так как начался бунт. Заключенные выключили свет. Двое заключенных убиты, количество раненых неизвестно», — сказал источник.
Во ФСИН и Следственном комитете опровергли информацию, что в колонии произошел бунт, и рассказали, что исправительное учреждение работает в штатном режиме. Представитель СКР по области Анастасия Кулешова уточнила, что в колонии просто нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Во ФСИН подчеркнули, что массовых беспорядков не было, а «все новосибирские учреждения работают в штатном режиме».
Чем известна новосибирская ИК-13
ИК-13 находится в Убинском районе Новосибирской области. Колония рассчитана на более чем тысячу человек.
Там отбывают наказание особо опасные преступники, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. Также там содержатся рецидивисты, а некоторые СМИ называют учреждение «колонией для террористов».
Здесь уже бывали чрезвычайные ситуации. В 2017 году произошло покушение на священника. 26-летняя сотрудница колонии принесла на работу японский меч и трижды пыталась ударить батюшку.
По данным СМИ, у сотрудницы возникла неприязнь к священнику. Она взяла меч, пришла в административное здание колонии и потребовала всех находившихся в помещении оставаться на своих местах. После этого она начала высказывать священнику претензии по поводу его церковной службы.
Один сотрудник ФСИН решил вывести батюшку из здания, но в этот момент девушка занесла меч над головой и попыталась ударить его. Священника защитил работник учреждения с помощью стула, сдержав все удары.
Надзирателям удалось остановить девушку. Тогда следователи завели дело по статье о покушении на убийство.