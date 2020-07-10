Столетнего ветерана пытали, чтобы забрать миллион. Подробности убийства в Башкирии

В Башкирии жестоко убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны. По информации СМИ, перед смертью его пытали, а потом проломили голову. И все ради денег, которые старику удалось отложить с пенсии.

Неизвестные ворвались в его дом в селе Леуза Кигинского района. Жертву нападения звали Иван Несмеянов, он 1919 года рождения. О его возрасте «360» сообщил глава сельского поселения Леузинский (это муниципальное образование, чей административный центр — село Леуза) Альберт Сатыхов.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в следственных органах Башкирии, пенсионер жил один и мог самостоятельно себя обеспечивать. Его супруга умерла, но его часто навещали дочери-пенсионерки, живущие в Челябинской области, и социальные службы, передает сайт ProUfu.

Неладное заподозрили соседи, которые долгое время не видели ветерана во дворе. 9 июля, когда они пришли его навестить, то увидели связанное и окровавленное тело.

Первой о произошедшем сообщила глава кигинской районной администрации Зухра Гордиенко на своей странице во «ВКонтакте».

Сайт Life сообщил, что у ветерана украли миллион рублей — это личные накопления мужчины с пенсии. Telegram-канал Life Shot сообщил, что перед убийством Несмеянова пытали — его связали веревкой по рукам и ногам, после чего били. Цель этих действий, вероятно, выяснить, где лежат сбережения. Напоследок преступники взяли лом и проломили голову Несмеянову, в результате чего он скончался.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство, сопряженное с разбоем», говорится на сайте республиканского Следственного комитета. Разбирательство взяли на контроль руководитель управления СК Денис Чернятьев и министр внутренних дел Башкирии Роман Деев, который в пятницу лично выехал в село, передает РИА ФАН.

В администрации района отметили, что Несмеянов, несмотря на возраст, был активным общественником. Его приглашали в школы для проведения уроков мужества, консультировались по вопросам, которые касались истории села и района.

По данным сайта kp.ru, Несмеянов воевал с нацистами на Забайкальском фронте, участвовал в Маньчжурской операции в августе 1945 года. Свое 100-летие он отметил 12 ноября 2019 года. Глава сельского поселения Леузинский Альберт Сатыхов сказал «360», что Несмеянов был очень хорошим человеком.

«К нему постоянно приезжали земляки с вопросами по истории села. Ходили школьники. Всех он принимал с радостью и благодарностью, что его помнят и уважают. У Ивана Николаевича было стремление жить», — поделилась впечатлением о Несмеянове жительница села.