Россиянку с сыном нашли мертвыми в голландской общине. Любящий муж — первый под подозрением
Голландца заподозрили в убийстве жены-россиянки и их сына
В Нидерландах местного жителя задержали по подозрению в убийстве супруги-россиянки и их шестилетнего сына. По версии следствия, он также спалил дом, чтобы скрыть следы преступления. Знакомые семьи не могут поверить в случившееся — задержанного голландца знали как любящего отца.
В голландской общине Гелдермалсен в провинции Гелдерланд 9 мая нашли мертвыми 38-летнюю уроженку Перми Анну Мартену и ее шестилетнего сына. Рано утром в их доме начался пожар, а когда спасатели потушили огонь, обнаружили тела россиянки и ее ребенка.
По данным местного издания Gelderlander, они скончались от ножевых ранений. В розыск объявили главу семейства Йоста Мартена на черном Renault Megane и предупредили, чтобы жители не приближались к подозреваемому, а сразу сообщили в оперативные службы.
Местное издание Hart van Nederland сообщило, что сосед семьи якобы видел, как Йост Мартена утром выходил из дома с канистрой.
Муж под подозрением
В ночь на вторник полиция задержала мужа погибшей Йоста Мартена. Он был недалеко от немецкого города Падерборн, примерно в 300 километрах от общины Гелдермалсен. Полиция заметила автомобиль, который объявили в розыск, — в нем и был Мартена.
Подруга погибшей Ксения Кройзен надеется, что он сбежал, так как испугался, что именно на него падет подозрение, а преступление совершил кто-то другой.
«Я надеюсь, что это большая шутка, ошибка, что он этого не делал, это недоразумение. Я не могу в это поверить. Йост был без ума от нее и их сына. Он был очень хорошим отцом», — сказала она местному изданию Gelderlander.
По словам Кройзен, супруг убитой всегда соглашался остаться с сыном, если жена хотела встретиться с подругами, умел заботиться о ребенке и любил свою семью.
Счастливая пара
По словам бывшей однокурсницы Анны Мартена Василисы Коротун, Анна уже была замужем, но развелась в 2009 году. А с голландцем Мартена познакомилась в интернете в 2014–2015 годах. Об этом Коротун рассказала пермскому порталу 59.ru.
«У них родился общий сын. Анна с мужем и сыном приезжала в Пермь к своим родителям. Она приезжала буквально в прошлом году. Некоторое время во время беременности она тоже жила в Перми», — сказала Коротун.
В 2015 году, судя по соцсетям пары, голландец приезжал в Пермь вместе с Анной — на протяжении года супруги выкладывали фотографии с сыном из России. Замуж за Йоста Мартена, как рассказала «360» подруга убитой Ольга, Анна вышла только в этом году. По словам Ольги, Мартена — довольно обеспеченный мужчина, подруга отзывалась о нем только положительно.
Знакомый семьи Джон ван Меетерен рассказал изданию Hart van Nederland, что знал Йоста исключительно как хорошего человека.
«Я никогда не смог бы сделать такое со своим собственным ребенком. Вот почему я думаю, что это так странно, что он мог так поступить. Это ужасно», — сказал он.
По словам ван Меетерена, никто из знакомых не мог предвидеть случившегося, так как у Йоста Мартена было хорошее, спокойное детство, приличная семья, брат. «Он всегда был мил со своим ребенком и женой, работал», — добавил ван Меетерен.
Шестилетнего сына погибшей Ксения Кройзен вспоминает как забавного мальчика. По ее словам, ребенок был «немного в своем мире и сдержанным», но при этом очень веселым и дружил с другими детьми.
«Знаете, что было странно? В последнее время Анна была очень озабочена тем, что стареет: у нее появились морщины. Она бросила курить, начала принимать коллаген и использовать всякие кремы. Ей хотелось сохранить молодость. А теперь… Она навсегда останется молодой», — заключила подруга убитой.
Экономист с чувством стиля
Ксения Кройзен рассказала изданию Gelderlander, что Анной Мартена знакома с детства — они ходили в одну школу, вместе посещали театральную студию и знали друг о друге все.
В России Анна, по словам подруги, получила высшее экономическое образование, хоть и работала в Нидерландах в магазине одежды — ей нравилось быть стилистом и хорошо это удавалось, потому что у нее был хороший вкус.
«Ее страстью всегда было рисование. Она изучала графический дизайн. Она была очень хороша, у нее даже была своя компания в России. Здесь, в Нидерландах, она немного занималась этим в свободное время», — рассказала Кройзен.
Василиса Коротун добавила, что Анна еще на третьем курсе поняла, что экономика не ее призвание, и пошла учиться на ландшафтного дизайнера. В России она некоторое время работала в дизайн-студии, в которой, по словам Кройзен, была соосновательницей.
По информации издания Omroep GLD, родители хотят похоронить Анну и сына в Перми. В российском посольстве в Нидерландах отказались комментировать «360» случившееся.