В Нидерландах местного жителя задержали по подозрению в убийстве супруги-россиянки и их шестилетнего сына. По версии следствия, он также спалил дом, чтобы скрыть следы преступления. Знакомые семьи не могут поверить в случившееся — задержанного голландца знали как любящего отца.

В голландской общине Гелдермалсен в провинции Гелдерланд 9 мая нашли мертвыми 38-летнюю уроженку Перми Анну Мартену и ее шестилетнего сына. Рано утром в их доме начался пожар, а когда спасатели потушили огонь, обнаружили тела россиянки и ее ребенка.

По данным местного издания Gelderlander, они скончались от ножевых ранений. В розыск объявили главу семейства Йоста Мартена на черном Renault Megane и предупредили, чтобы жители не приближались к подозреваемому, а сразу сообщили в оперативные службы.

Местное издание Hart van Nederland сообщило, что сосед семьи якобы видел, как Йост Мартена утром выходил из дома с канистрой.

Муж под подозрением

В ночь на вторник полиция задержала мужа погибшей Йоста Мартена. Он был недалеко от немецкого города Падерборн, примерно в 300 километрах от общины Гелдермалсен. Полиция заметила автомобиль, который объявили в розыск, — в нем и был Мартена.

Подруга погибшей Ксения Кройзен надеется, что он сбежал, так как испугался, что именно на него падет подозрение, а преступление совершил кто-то другой.

«Я надеюсь, что это большая шутка, ошибка, что он этого не делал, это недоразумение. Я не могу в это поверить. Йост был без ума от нее и их сына. Он был очень хорошим отцом», — сказала она местному изданию Gelderlander.

Источник фото: «ВКонтакте»

По словам Кройзен, супруг убитой всегда соглашался остаться с сыном, если жена хотела встретиться с подругами, умел заботиться о ребенке и любил свою семью.

Счастливая пара

По словам бывшей однокурсницы Анны Мартена Василисы Коротун, Анна уже была замужем, но развелась в 2009 году. А с голландцем Мартена познакомилась в интернете в 2014–2015 годах. Об этом Коротун рассказала пермскому порталу 59.ru.

«У них родился общий сын. Анна с мужем и сыном приезжала в Пермь к своим родителям. Она приезжала буквально в прошлом году. Некоторое время во время беременности она тоже жила в Перми», — сказала Коротун.

В 2015 году, судя по соцсетям пары, голландец приезжал в Пермь вместе с Анной — на протяжении года супруги выкладывали фотографии с сыном из России. Замуж за Йоста Мартена, как рассказала «360» подруга убитой Ольга, Анна вышла только в этом году. По словам Ольги, Мартена — довольно обеспеченный мужчина, подруга отзывалась о нем только положительно.

Источник фото: «ВКонтакте»

Знакомый семьи Джон ван Меетерен рассказал изданию Hart van Nederland, что знал Йоста исключительно как хорошего человека.

«Я никогда не смог бы сделать такое со своим собственным ребенком. Вот почему я думаю, что это так странно, что он мог так поступить. Это ужасно», — сказал он.

По словам ван Меетерена, никто из знакомых не мог предвидеть случившегося, так как у Йоста Мартена было хорошее, спокойное детство, приличная семья, брат. «Он всегда был мил со своим ребенком и женой, работал», — добавил ван Меетерен.

Шестилетнего сына погибшей Ксения Кройзен вспоминает как забавного мальчика. По ее словам, ребенок был «немного в своем мире и сдержанным», но при этом очень веселым и дружил с другими детьми.

«Знаете, что было странно? В последнее время Анна была очень озабочена тем, что стареет: у нее появились морщины. Она бросила курить, начала принимать коллаген и использовать всякие кремы. Ей хотелось сохранить молодость. А теперь… Она навсегда останется молодой», — заключила подруга убитой.

Экономист с чувством стиля

Ксения Кройзен рассказала изданию Gelderlander, что Анной Мартена знакома с детства — они ходили в одну школу, вместе посещали театральную студию и знали друг о друге все.

В России Анна, по словам подруги, получила высшее экономическое образование, хоть и работала в Нидерландах в магазине одежды — ей нравилось быть стилистом и хорошо это удавалось, потому что у нее был хороший вкус.

«Ее страстью всегда было рисование. Она изучала графический дизайн. Она была очень хороша, у нее даже была своя компания в России. Здесь, в Нидерландах, она немного занималась этим в свободное время», — рассказала Кройзен.

Василиса Коротун добавила, что Анна еще на третьем курсе поняла, что экономика не ее призвание, и пошла учиться на ландшафтного дизайнера. В России она некоторое время работала в дизайн-студии, в которой, по словам Кройзен, была соосновательницей.

По информации издания Omroep GLD, родители хотят похоронить Анну и сына в Перми. В российском посольстве в Нидерландах отказались комментировать «360» случившееся.