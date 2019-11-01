Убийство в детсаду Нарьян-Мара: что произошло за сутки

Мужчину, пойманного в детском саду Нарьян-Мара после убийства ребенка, арестовали. Вместе с ним задержан охранник, который позволил постороннему зайти в сад. Между тем жители города создали стихийный мемориал в память о мальчике, ставшем случайной жертвой безумного убийцы. «360» рассказывает, что известно о преступлении спустя сутки и как оно повлияет на страну.

Убийство для заклинания

Мужчина зашел в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре 31 октября. Он зарезал шестилетнего мальчика во время тихого часа. На снятом во время задержания видео он рассказал, что мечтал о вечной жизни и счастье. Их должно было обеспечить заклинание, которое он якобы подсмотрел в книге.

Убийцей оказался 36-летний местный житель Денис Поздеев, лечившийся от наркотической и хронической алкогольной зависимости. «Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им. В садике надо было убить ребенка, чтобы заклинание сбылось», — рассказал Поздеев.

Злополучную книгу мужчина нашел в обычном книжном магазине. Изучив ее, напился и отправился в садик. Охраннику назвался родителем одного из воспитанников. Вошел в здание, нашел спальню на втором этаже и с криками «Сатана!» зарезал ребенка. «Не сбылось. Тюрьма», — сказал Поздеев, которому в ближайшее время предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Источник фото: Следственный комитет

Как он прошел в детсад

Уголовное дело возбудили против должностных лиц садика, проявивших халатность и не обеспечивших безопасность воспитанников «Сказки». Кроме того, под стражу взяли сотрудника охранного предприятия «Святогоръ», пропустившего убийцу к детям.

«Подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников», — пояснили в пресс-службе СК.

Следователи уточнили, что охранника подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим смерть мальчика. Глава СК Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.

Как оказалось, ЧОП «Святогоръ» вообще не имело права охранять детский сад. Правоохранители неоднократно находили нарушения в работе организации, что стало причиной возбуждения девяти дел, сообщил сайт Daily Storm.

В 2018 и 2019 годах правоохранители обнаружили, что у некоторых сотрудников «Святогора» отсутствовала лицензия. Также компания не имела права осуществлять охрану объектов, подлежащих обязательной антитеррористической защищенности. Ответственность за такое нарушение определяется частью 2 статьи 14.1 Кодекса об административных нарушениях. Всего в отношении предприятия «Святогоръ» завели девять дел по разным статьям. Иногда суд ограничивался предупреждениями, а по остальным делам назначал штрафы в размере 30 тысяч рублей.

Помимо «Сказки» охранное предприятие работало еще минимум на 14 государственных объектах, включая детсады, местный МФЦ, Дом культуры, окружную больницу и отделение Пенсионного фонда. Организация также занималась пожарной безопасностью. Численность персонала — порядка 70 человек. За год ЧОП заключил 28 контрактов на сумму около 30 миллионов рублей.

Что делали воспитатели

Воспитатели «Сказки» уверяют, что пытались помешать преступлению. Эту информацию проверят следователи. Мать убитого ребенка допускает, что женщины пили чай в соседней группе.

«Версия такая, что пили чай в другой группе. Сейчас они рыдают в ответ на мои вопросы. Я сама воспитательница, 17 лет трудовой стаж. И знаю, что с детей во время сна глаз нельзя спускать», — пояснила она.

Одна из женщин, чей ребенок также посещал садик, рассказала ИА Regnum, что войти в здание мог практически любой желающий: пост охраны располагался не снаружи, а внутри учреждения. «Кроме того, забирая своего сына пораньше из детского сада, я неоднократно становилась свидетелем того, что во время тихого часа воспитатели держали двери в детский сад открытыми», — пояснила она.

Память о мальчике

Возле «Сказки» возник стихийный мемориал. Жители Нарьян-Мара приносят к ограде цветы, игрушки и свечи. Власти и представители правоохранительных структур выразили соболезнования семьи погибшего мальчика и предложили помощь.

Источник фото: Ruptly

В соцсетях люди заговорили о смертной казни для детоубийц. Среди таких были Владимир Соловьев и журналист Александр Сосновский. «Только смертная казнь», — написал Соловьев в своем Telegram.

«Чем больше думаю над этой трагедией, тем больше уверен в том, что смертную казнь надо вернуть. Возможно, это не остановит преступников, но даст успокоение душам загубленных», — подхватил Сосновский.

Оба журналиста даже решили «выступить единым фронтом» за отмену моратория на смертную казнь.

После убийства в России проверят безопасность всех детсадов и усилить ее, если потребуется. Депутат Госдумы Елена Вторыгина после убийства ребенка направила обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Роспотребнадзор с просьбой провести необходимые мероприятия и выявить нарушения требований по обеспечению безопасности в образовательных организациях, а также частных заведениях, взаимодействующих с детьми.

По словам Вторыгиной, помимо усиления безопасности нужно провести глубокий анализ деятельности школ, детских садов и других учреждений, где содержатся дети.

В то же время в Госдуме ускорят работу над законопроектом, который усиливает требования к охранным предприятиями. По словам главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, нужно предъявлять максимально строгие правила к охранникам, работающим в детсадах и школах. Кроме того, действующие представители ЧОП должны пройти переаттестацию под контролем подразделений Росгвардии.