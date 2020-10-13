Полицейский сознался в убийстве друга-трансгендера. Жертве отрезали палец и от ее имени писали друзьям

Новосибирского полицейского заподозрили в убийстве 24-летнего трансгендера. Тетя погибшего утверждает, что потенциальный убийца отрезал жертве палец, чтобы разблокировать телефон и писать ее подруге. Так он мог попытаться отсрочить момент, когда об убийстве станет известно.

Подозреваемый — сотрудник ППС

Следственный комитет по Новосибирской области сообщил, что утром 5 октября в селе Бурмистрово 20-летний сотрудник патрульно-постовой службы поссорился со своим 24-летним другом и задушил его. Потом он вывез тело за территорию поселка и скрыл его. Тело обнаружили только 13 октября.

Сотрудник ППС в настоящее время задержан и допрошен об обстоятельствах случившегося. Вину в содеянном он признал. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинения и попросят суд избрать меру пресечения.

Следователи не раскрывают имени сотрудника ППС, которого подозревают в убийстве, однако «НГС» со ссылкой на подругу жертвы называет его: Денис К. Отмечается, что якобы он самостоятельно показал, где спрятал тело, а сделал это потому, что его разоблачили коллеги. Журналисты разных СМИ со ссылкой на разные источники (РИА «Новости» и Теlеgrаm-канал «112») утверждают, что подозреваемый и жертва состояли в отношениях, а ссора произошла на фоне ревности.

Для родных — Коля

Следователи не раскрыли имя жертвы, однако ряд СМИ («НГС» и «Тайга.инфо») утверждает, что речь идет о трансгендерной девушке Виктории Басаковской, хотя ориентировка была на Николая Басаковского (это может быть связано с тем, что Виктория не поменяла данные паспорта).

Тетя Виктории Марина по просьбе «360» рассказала все, что знает о произошедшем. В беседе родственница все время называла погибшую Николаем. Она сама живет в Казахстане и ждет, когда появится возможность привезти тело в страну и похоронить.

Не состояли они [с подозреваемым] в отношениях, это был просто знакомый, который — я не знаю, по какой причине, — это сделал. Коля с сестрой двоюродной дружил, они общались. Коля говорил, что он (подозреваемый — прим. ред.) неадекватный. [Коля] очень был замечательным человеком, у него были хорошие вокальные данные, он семь лет проработал в церкви, пел в хоре Марина.

Вот так выглядел Николай в подростковом возрасте.

Источник фото: тетя погибшего Марина

Марина также рассказала «360», что подозреваемый якобы отрезал палец Николая и им разблокировал ее телефон. Это было нужно, чтобы писать подруге погибшего Карине (имя изменено). Так он якобы хотел отвести подозрения и представить, будто Николай еще жив. Вот часть сообщения, которое получила Карина. Эту переписку девушка скинула Марине. Родственница отметила, что сразу поняла, что сообщение писал не Николай.

Источник фото: тетя погибшего Марина

Карина по просьбе «360» скинула остальную часть этого же сообщения. Там говорилось, что Николаю снятся сны, где ее бывший ухажер (не подозреваемый) якобы пытается от нее избавиться. Там же упоминается имя потенциального убийцы. По словам Карины, Денис ревновал Николая к бывшему парню.

Он (подозреваемый — прим. ред.) очень хороший и до сих пор меня поддерживает сообщение Карине от Виктории.

Сибирская знаменитость

Виктория Басаковская была чуть ли не самой знаменитой трансгендерной персоной Сибири. До трансгендерного перехода ее звали Николай. Девушка давала несколько интервью, в которых рассказывала о своей жизни.

«Для кого-то я Колян, для кого-то я Вика, для кого-то Николь. Но для всех я одна и та же», — говорила Виктория. Она рассказывала, что с детства ее семья замечала, что с ней «что-то не так», и старалась это прикрыть.

Преображаться в девушку Николай начал к 18 годам. Некоторые знакомые отвернулись, а другие приняли. В один момент она решила сделать операцию — орхиэктомию (кастрация). Чтобы сделать такого рода процедуру, нужно было собрать справки, заключения и так далее, плюс деньги. В связи с этим Виктория сделала все сама, потому что не хотела вкалывать гормональные препараты, которые стоят очень дорого.

Виктория не сменила документы и продолжала оставаться Николаем, но планировала все-таки скорректировать данные паспорта. В интервью девушка рассказывала, что проработала в церкви семь лет — пела в хоре.

О своих отношениях с кем-либо Виктория сказала лишь раз, в 2019 году. Она поделилась, что летом прошлого года рассталась с мужчиной, с которым встречалась с 17 лет.