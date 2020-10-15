Знакомство на улице закончилось убийством в колодце. Что известно о гибели старшеклассницы из Домодедова

Школьницу из подмосковного Домодедова искали несколько дней. Тело обнаружили в канализационном колодце. Ее изнасиловали и задушили. Главным подозреваемым стал знакомый девушки. «360» рассказывает о том, какой была убитая старшеклассница.

Семья школьницы

Девушке на момент смерти было 15 лет. Она из неполной многодетной семьи. Какое-то время назад отец ушел от них. Мать воспитывала двух сыновей и двух дочерей одна.

По неофициальной информации, оказавшейся в распоряжении «360», женщина в какой-то период не справлялась со своими родительскими обязанностями. Сейчас она нигде не работает и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Одноклассница убитой утверждает, что у ребят был отчим.

«Детей забирали в приют на какое-то время. Потом их опять вернули матери. Был испытательный срок», — заявила девушка.

Источник «360» уточнил, что девятиклассница не раз сбегала из дома.

Пропажа и поиски школьницы

О том, что дочь не вернулась домой, ее 44-летняя мать заявила 12 октября, сообщил источник. Она обратилась в полицию с просьбой найти девушку. Поиски продолжались несколько дней и завершились днем 14 октября. Школьницу нашли в канализационном колодце около одного из жилых домов в Домодедове. Ее задушили.

«Нам вчера позвонила полиция и сказала, что нашли тело. Сегодня сказали ехать на опознание», — заявил «360» 16-летний брат убитой.

По горячим следам удалось задержать 20-летнего парня из Ульяновской области. Известно, что вечером 10 октября он встречался с девушкой в сквере города. В его отношении открыто уголовное дело об убийстве и изнасиловании. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Что известно о подозреваемом

Одноклассница убитой рассказала, будто бы задержанный был бывшим парнем школьницы. Однако ее слова опровергла лучшая подруга девушки. Она рассказала «360», что за несколько дней до убийства они с подружкой познакомились на улице с молодым человеком.

«Они были знакомы пару часов. [Познакомились] на улице», — вспомнила собеседница.

Она описала его как «обычного мальчика». После того как компания пообщалась, молодой человек пригласил будущую жертву погулять. В итоге они уже вдвоем встретились 10 октября.

Девушка сообщила подруге, что находится с их новым знакомым. В последний раз школьницы созванивались около 22:00. Тогда жительница Домодедова сказала, что находится около дома и скоро пойдет домой. Только на следующее утро собеседница «360» узнала от брата подруги, что та пропала. Девушка написала молодому человеку и спросила, где ее приятельница.

Он ответил, что довел ее к месту рядом с домом и ушел лучшая подруга убитой.

В Следственном комитете рассказали, что парочка до ночи сидела на лавочке в сквере города. В какой-то момент между ними произошла ссора. После это парень изнасиловал и задушил девушку, а затем избавился от тела.

На одном из новостных порталов Ульяновска еще в 2017 году появилась информация о том, что региональное МВД объявило в розыск 17-летнего парня. Его данные полностью совпадают с теми, которые фигурируют в деле об убийстве, заявил источник «360».

Парень уже дал признательные показания. На допросе у следователя он рассказал обо всех деталях преступления. Якобы он занимался со школьницей сексом, а потом она начала пугать его тем, что все расскажет его девушке из Ульяновска. Он не сдержался и стал душить знакомую. Об этом написал сайт kp.ru.

На следственном эксперименте молодой человек показал, как расправился со школьницей.

Старший брат убитой отметил, что его сестра хорошо училась. Это подтвердила и одноклассница, которая назвала знакомую душой компании. По словам девятиклассницы, девушка была общительной, не имела врагов.

Брат считает, что к трагической развязке его сестру могла привести плохая компания.

«Я думаю, что она связалась не с теми людьми. Гуляла с плохой компаний и допоздна, может быть, из-за этого [так все случилось]», — заявил он.

В ближайшее время решится вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Расследование дела продолжается.