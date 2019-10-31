Нападение в тихий час. Главное об убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Мужчина с ножом зашел в детский сад и убил шестилетнего мальчика в Нарьян-Маре. В здание его беспрепятственно пустил охранник, посчитавший, что он один из родителей. Подозреваемого сразу задержали, и стало ясно, что он ведет себя неадекватно: мужчина объяснил, что пошел на убийство из-за «заклинания». Главное о происшествии — в материале «360».

Все случилось в детском саду «Сказка» на улице 60 лет СССР в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ). Мужчина напал на шестилетнего мальчика во время тихого часа. Малыш умер на месте. Сразу после ЧП 36-летнего подозреваемого задержали. В момент совершения преступления он был пьян. В результате следователи завели уголовное дело об убийстве малолетнего, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — дела о халатности и «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Расследование взял на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов для оказания «практической помощи» на месте.

Детский омбудсмен НАО начал проверки всех образовательных учреждений округа. Их перевели в режим повышенной безопасности, сообщила сайту «Взгляд» заместитель губернатора НАО Наталия Сидорова.

Желание «вечной жизни»

СМИ выяснили, что подозреваемого зовут Денис Поздеев. По словам губернатора НАО Александра Цыбульского, мужчина стоит на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик. Глава региона добавил, что Поздееву дистанционно открыли дверь в детский сад, так как охрана подумала, что он один из родителей.

Двоюродная сестра Поздеева рассказала «360», что ее дочери ходят в этот же детский сад. Она почти не общалась с родственником, но знает, что он не работает, «не выходит из-запоя» и «неоднократно лечился в психбольнице». По словам женщины, однажды, «в очередную пьянку», он хотел покончить с собой. По словам собеседницы «360», мать мужчины поселилась недалеко от сына, но «она и ее сожитель давно в запое».

Из базы данных судебных решений стало известно, что в 2017 году Поздеева признали виновным по административному делу за фотографии свастики, которые он публиковал на своей фейковой странице во «ВКонтакте». За девять снимков его оштрафовали на 1,5 тысячи рублей — он раскаялся и удалил изображения.

Мотивы Поздеева сначала не были ясны. Потом он сам объяснил, почему пришел в детский сад. «Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь близким. Вечная жизнь близким, богатая жизнь себе. Там надо было убить маленького ребенка, чтобы заклинание сбылось», — сказал Денис Поздеев.

Следователи опубликовали кадры с допроса подозреваемого. На видео демонстрируют квартиру мужчины, в которой грязь и разруха. Там видны пустые бутылки, вероятно, из-под водки или другого крепкого напитка. В квартире Поздеева также нашли листы бумаги с информацией о садике, в котором случилось нападение на ребенка. Там были данные о составе групп, распорядке дня и так далее, передают «Известия».

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У матери Поздеева, по информации Life Shot, тоже был случай, когда она бросилась на человека с ножом. По данным издания, тогда на нее завели уголовное дело. Когда именно имел место этот случай, не сообщается.

Сестра Поздеева в беседе с «360» отметила, что у сожителя женщины были легкие ранения, но она не знает, связано ли это с нападением матери подозреваемого.

Во время допроса правоохранители заметили неадекватное поведение Поздеева. Он все время говорил о каких-то заклинаниях, толкнувших его на преступление. Его проверят психиатры, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального СКР.

Семья погибшего

Родственница Оксана рассказала «360», что погибший мальчик жил в полной семье. У него есть сестра. Мать ребенка работает тренером по пулевой стрельбе для взрослых. «Леночка, это мой сынок», — такое сообщение написала мать погибшего малыша своей подруге, сообщил RT. Женщина рассказала сайту, что Елена Савенкова (имя матери) все делала ради своих детей.

«Она замечательная, такая простая. Всегда все ради своих детей. Она всегда выкладывала фото, пироги детям пекла, гуляла с ними, даже на рыбалку с детьми ездила. У нее еще дочь-школьница», — сказала подруга семьи.

Отец погибшего мальчика рассказал, что узнал об убийстве сына от жены, которой позвонили из учреждения. Никто из семьи не знал Поздеева. Ребенок умирал на руках у нянечек — после того как ему перерезали горло, он какое-то время еще был жив.

«Его (нападавшего — прим. ред.) не видел, не знаю, ни фамилия, ни имя мне ни о чем не говорят. Как там все произошло, не знаю. Он задержан, его сразу же задержали», — сказал Константин, отец погибшего, сайту РЕН ТВ. Семье мальчика уже пообещали помочь — этим займутся местные власти.