В августе 2018 года на екатеринбургском горнолыжном курорте Уктус произошло жестокое убийство. Неизвестный вышел из лесополосы и расстрелял в упор двух девушек. Одна умерла на месте, другая — в больнице через неделю. Полиция и екатеринбургский СК до сих пор не смогли найти виновника случившегося. Но к делу подключились обычные люди — они объединяются на форумах, исследуют соцсети девушек и пытаются вести расследование через интернет. «360» рассказывает самые интересные и правдоподобные версии из народных расследований.

Вечером 25 августа 2018 года Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова решили устроить пикник на склоне Уктуса. Они забрали пиццу у курьера около 21:30. Примерно через полчаса к ним подошел неизвестный и расстрелял, потом оттащил тела в лес. Девушек нашли грибники на следующее утро. Ксения погибла на месте, Наталью неделю пытались спасти врачи. Она умерла 1 сентября, не приходя в сознание.

Несостыковки

Следствие мало рассказывало о деле в самом начале расследования, когда было больше всего шансов найти виновника «по горячим следам». Первый и довольно скупой официальный комментарий дали только два месяца спустя. Большую часть информации люди находили в местных СМИ, но вымыслов было больше, чем фактов.

Зачем девушки пошли так поздно на гору, близко к лесу? Встречались ли они там с кем-то? Была ли это какая-то локальная традиция? Мог ли кто-то еще знать об их планах? Вопросов в деле значительно больше, чем ответов.

Под фотографией странный комментарий, на который обратили внимание простые пользователи

Версий становилось все больше, потому что многие источники не могли доказать свои данные. Одни говорили, что преступник сразу же начал стрелять по девушкам, другие — что сначала говорил с ними о чем-то больше получаса. Неясно также, были ли девушки налегке или с походными рюкзаками, потому что курьер, который видел их последним, дал противоречивые показания.

Неофициальная, очень распространенная среди пользователей версия — молчат следователи неслучайно. «Что-то мне подсказывает (наверное, минимум информации по этому делу), что как-то связан этот человек либо с силовыми структурами, либо с высокопоставленными… Иначе с чего бы была такая тишь да гладь?» — пишет Франсуаза.

Мать Натальи Кузнецовой Татьяна тоже считает, что преступник был связан с силовыми структурами, потому что он «очень хорошо владел оружием и не боялся крови».

Более того, у следствия есть видеозапись, на которой запечатлен момент убийства. Но официальная версия такова: лица преступника не видно, так как качество очень низкое, а на убийце был налобный фонарик — он отсвечивает. Мать погибшей Ксении Солтановой Татьяна рассказала, что им кадры так и не показали. Якобы из-за того, что на записи все равно ничего не разобрать.

В итоге матерям практически ничего не сказали — ни о том, кем мог быть убийца, ни об оружии, из которого застрелили их дочерей. Сначала вообще говорили, что было всего три выстрела, потом пришли к восьми — все попали в цель. Позже появилась информация о том, что это было самодельное оружие, но мать Ксении утверждает, что пневматика. А убийцу охарактеризовали как скрытого гомосексуалиста средних лет, испытывающего «инцестное влечение к матери».

А после прогремевшего дела профессора Соколова появилась новая идея — вдруг это тоже связано с историческими реконструкциями? И действительно, оказалось, что в районе Уктуса в августе 2018-го должно было пройти несколько таких мероприятий, на которых человек вполне мог иметь с собой огнестрельное оружие. И на форуме, где больше года строят предположения о том, что же произошло на самом деле, об этом не перестают говорить до сих пор.

Зачем убийца оттащил тела?

«Мне кажется, цель таскания жертв в лес — неуверенность преступника в своем самодельном оружии (полутравмат). То есть тащил их для того, чтобы как можно дольше отсрочить возможную им помощь посторонних в надежде, что к утру обе уж наверняка умрут от потери крови. По всем иным причинам, получается, в этом действе больше риска попасться на глаза (да и оставить случайно отпечатки пальцев на одежде жертв), чем рационального действа», — пишет пользователь с ником Солдат Василий.

И действительно, место убийства попадало на камеру наблюдения, расположенную на фуникулере. Если бы преступник не оттащил тела девушек в лес, их могли бы найти раньше, а Наталья могла бы выжить. Ведь девушек увидели грибники утром следующего дня.

«Они на скамейке сидели на горнолыжном склоне, на открытом месте. Он недалеко их в лес на склоне оттащил. Буквально рядом со склоном. Оттащил, чтобы сразу не нашли. Видимо, пытался добить одну в лесу. Но уже без шума. У умершей на склоне был перелом позвоночника. А вторую не добивал, возможно его спугнули. Возможно, не хватило воли», — добавляет пользователь с ником «С Урала».

И эта теория о том, что убийцу просто спугнули, выглядит правдоподобно — одну девушку он оттащил значительно глубже в лес.

Зачем убил?

Возможность убийства ради ограбления или изнасилования сразу отмели — все ценные вещи остались при девушках, следов сексуального насилия не было. У следствия было три основных версии о возможных мотивах убийцы.

Первая предполагала, что девушки стали жертвой маньяка — мол, личных мотивов не было, псих с мелкокалиберным травматическим пистолетом бегал по лесополосе, поджидал любителей посмотреть на ночное небо — на следующий день должно было быть полнолуние. Однако маньяком убийца, вероятно, не был, потому что спустя год похожих преступлений ни конкретно на Уктусе, ни в Екатеринбурге не происходило. Поэтому люди все больше внимания стали уделять другой версии, в которой фигурировали личные мотивы.

Также было предположение, что убийство связано с профессиональной деятельностью одной из девушек — Ксения работала в «Сбербанке», якобы занималась «неким обособленным проектом», о котором в дальнейшем так и не удалось узнать. Однако пользователи выдвинули несколько предположений на этот счет. Модератор Laura пишет, что в ситуации с профессиональной деятельностью «только одно приходит в голову: если близкий человек убийцы покончил с собой из-за проблем с банком».

Третья версия предполагала, что убийца был знаком с девушками и совершил преступление из мести. Специалисты изучали номера в телефонах погибших, происходившие в предполагаемое время убийства звонки, опрашивали знакомых, друзей, родственников. Но результатов так и не добились.