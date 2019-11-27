Год назад на Уктусе убили двух девушек — жестоко и без причины. Интернет пытается разгадать тайну
Вечером 25 августа 2018 года Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова решили устроить пикник на склоне Уктуса. Они забрали пиццу у курьера около 21:30. Примерно через полчаса к ним подошел неизвестный и расстрелял, потом оттащил тела в лес. Девушек нашли грибники на следующее утро. Ксения погибла на месте, Наталью неделю пытались спасти врачи. Она умерла 1 сентября, не приходя в сознание.
Несостыковки
Следствие мало рассказывало о деле в самом начале расследования, когда было больше всего шансов найти виновника «по горячим следам». Первый и довольно скупой официальный комментарий дали только два месяца спустя. Большую часть информации люди находили в местных СМИ, но вымыслов было больше, чем фактов.
Зачем девушки пошли так поздно на гору, близко к лесу? Встречались ли они там с кем-то? Была ли это какая-то локальная традиция? Мог ли кто-то еще знать об их планах? Вопросов в деле значительно больше, чем ответов.
Версий становилось все больше, потому что многие источники не могли доказать свои данные. Одни говорили, что преступник сразу же начал стрелять по девушкам, другие — что сначала говорил с ними о чем-то больше получаса. Неясно также, были ли девушки налегке или с походными рюкзаками, потому что курьер, который видел их последним, дал противоречивые показания.
Неофициальная, очень распространенная среди пользователей версия — молчат следователи неслучайно. «Что-то мне подсказывает (наверное, минимум информации по этому делу), что как-то связан этот человек либо с силовыми структурами, либо с высокопоставленными… Иначе с чего бы была такая тишь да гладь?» — пишет Франсуаза.
Мать Натальи Кузнецовой Татьяна тоже считает, что преступник был связан с силовыми структурами, потому что он «очень хорошо владел оружием и не боялся крови».
Более того, у следствия есть видеозапись, на которой запечатлен момент убийства. Но официальная версия такова: лица преступника не видно, так как качество очень низкое, а на убийце был налобный фонарик — он отсвечивает. Мать погибшей Ксении Солтановой Татьяна рассказала, что им кадры так и не показали. Якобы из-за того, что на записи все равно ничего не разобрать.
В итоге матерям практически ничего не сказали — ни о том, кем мог быть убийца, ни об оружии, из которого застрелили их дочерей. Сначала вообще говорили, что было всего три выстрела, потом пришли к восьми — все попали в цель. Позже появилась информация о том, что это было самодельное оружие, но мать Ксении утверждает, что пневматика. А убийцу охарактеризовали как скрытого гомосексуалиста средних лет, испытывающего «инцестное влечение к матери».
А после прогремевшего дела профессора Соколова появилась новая идея — вдруг это тоже связано с историческими реконструкциями? И действительно, оказалось, что в районе Уктуса в августе 2018-го должно было пройти несколько таких мероприятий, на которых человек вполне мог иметь с собой огнестрельное оружие. И на форуме, где больше года строят предположения о том, что же произошло на самом деле, об этом не перестают говорить до сих пор.
Зачем убийца оттащил тела?
«Мне кажется, цель таскания жертв в лес — неуверенность преступника в своем самодельном оружии (полутравмат). То есть тащил их для того, чтобы как можно дольше отсрочить возможную им помощь посторонних в надежде, что к утру обе уж наверняка умрут от потери крови. По всем иным причинам, получается, в этом действе больше риска попасться на глаза (да и оставить случайно отпечатки пальцев на одежде жертв), чем рационального действа», — пишет пользователь с ником Солдат Василий.
И действительно, место убийства попадало на камеру наблюдения, расположенную на фуникулере. Если бы преступник не оттащил тела девушек в лес, их могли бы найти раньше, а Наталья могла бы выжить. Ведь девушек увидели грибники утром следующего дня.
«Они на скамейке сидели на горнолыжном склоне, на открытом месте. Он недалеко их в лес на склоне оттащил. Буквально рядом со склоном. Оттащил, чтобы сразу не нашли. Видимо, пытался добить одну в лесу. Но уже без шума. У умершей на склоне был перелом позвоночника. А вторую не добивал, возможно его спугнули. Возможно, не хватило воли», — добавляет пользователь с ником «С Урала».
И эта теория о том, что убийцу просто спугнули, выглядит правдоподобно — одну девушку он оттащил значительно глубже в лес.
Зачем убил?
Возможность убийства ради ограбления или изнасилования сразу отмели — все ценные вещи остались при девушках, следов сексуального насилия не было. У следствия было три основных версии о возможных мотивах убийцы.
Первая предполагала, что девушки стали жертвой маньяка — мол, личных мотивов не было, псих с мелкокалиберным травматическим пистолетом бегал по лесополосе, поджидал любителей посмотреть на ночное небо — на следующий день должно было быть полнолуние. Однако маньяком убийца, вероятно, не был, потому что спустя год похожих преступлений ни конкретно на Уктусе, ни в Екатеринбурге не происходило. Поэтому люди все больше внимания стали уделять другой версии, в которой фигурировали личные мотивы.
Также было предположение, что убийство связано с профессиональной деятельностью одной из девушек — Ксения работала в «Сбербанке», якобы занималась «неким обособленным проектом», о котором в дальнейшем так и не удалось узнать. Однако пользователи выдвинули несколько предположений на этот счет. Модератор Laura пишет, что в ситуации с профессиональной деятельностью «только одно приходит в голову: если близкий человек убийцы покончил с собой из-за проблем с банком».
Третья версия предполагала, что убийца был знаком с девушками и совершил преступление из мести. Специалисты изучали номера в телефонах погибших, происходившие в предполагаемое время убийства звонки, опрашивали знакомых, друзей, родственников. Но результатов так и не добились.