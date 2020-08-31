Убийство на Уктусе остается загадкой даже в начале суда. Подозреваемый признался, но в уликах усомнились

Свердловский областной суд начал рассматривать дело Алексея Александрова, которого обвиняют в убийстве двух девушек на горе Уктус в 2018 году. Мужчина признал свою вину, но его отец назвал все обвинения сфабрикованными. Мотив убийства до сих пор неясен.

Слушание по делу Александрова началось утром 31 августа в Свердловском областном суде. За убийство двух девушек ему может грозить пожизненный срок. Перед заседанием представитель гособвинения отметил, что расследование заняло несколько лет. Сам судебный процесс только начался.

«Была проведена большая работа. Были проведены десятки экспертиз, в том числе химические, баллистические и так далее. Кроме того, было опрошено порядка 10 тысяч человек. <…> Сегодня стартует судебное следствие, после завершения которого прокурор огласит наказание, которое он будет просить назначить подсудимому», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

С журналистами пообщался и отец Александрова. По его словам, он никогда не замечал за сыном агрессии. В качестве примера он привел случай из детства мужчины, когда тот играл в деревне с хомяками-вредителями, а не убивал их. При этом он подтвердил, что у Александрова было охотничье удостоверение.

«Я не надеюсь на положительный результат. Я просто рассчитываю, что после этого суда я обращусь к президенту и постараюсь объяснить, что это сфабриковано. <…> Больше полугода ему внушают, что он виноват. В момент преступления он должен был быть со своим ребенком в детской комнате в супермаркете», — рассказал отец обвиняемого.

«Самое строгое наказание»

Перед слушанием мать одной из погибших девушек Татьяна Кузнецова призналась, что до сих пор не понимает, за что так поступили с ее дочерью и ее подругой.

«Они ведь не пришли к нему домой. Пришли на Уктус и были уверены, что придут живыми оттуда и не будет куплен билет в один конец. Они знали, что там камеры, там освещение, люди. Его-то что туда принесло? Женатый человек с малолетним ребенком. <…> За что он нас так покарал, наказал, что я не живу, а существую», — отметила она.

Женщина добавила, что Александров не извинился перед родственниками погибшей. Но семье и не нужны эти извинения. Мать погибшей подчеркнула, что в материалах дела убийца все признал и рассказал о преступлении в мельчайших подробностях.

Во время заседания суда Александров также признал свою вину, но раскаиваться не стал. Кузнецова потребовала взыскать с семьи обвиняемого 10 миллионов рублей.

«О материальном вреде я подготовлю иск позже. Данная семья лишила меня права нормально существовать, так как я на пенсии. С головой у меня теперь не все в порядке, давление зашкаливает. У меня жизнь прекратилась тогда. Я настаиваю на том, чтобы мне выплатили 10 миллионов за то, что он убил мою дочь. Муж у меня оглох от горя», — пояснила она.

Кроме того, она заявила, что желает убийце смертной казни. Мать второй девушки также потребует возместить моральный и материальный ущерб.

«Ну за что? Я здоровье потеряла, ходить не могу, меня шатает. Муж болеет. Нас просто скосило это. А мы все были сильные, а сейчас как тряпки. Я считаю, что должно быть самое строгое наказание. Нам никто даже извинений с их стороны не принес. Чисто по-человечески не извинились. Это недостойные люди», — сказала Алина Солтанова.

Источник фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Суду обе женщины подтвердили, что девушки не были знакомы с Александровым. На преступление мужчина пошел только из хулиганских побуждений.

Детали расследования

После суда адвокат обвиняемого заявил об отсутствии доказательств у следствия. По его словам, все дело строится только на признательных показаниях самого Александрова.

«Объективных доказательств в деле нет. ДНК нет, на камерах он не опознан. Только признательные показания. Мы сами не знаем, почему он признал свою вину. Ствола от винтовки не нашли, экспертизу сделать невозможно. <…> Мало ли, что он признается. Это не значит, что он виновен», — пояснил свою точку зрения защитник подозреваемого Данил Задорин.

В свою очередь, в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области назвали улики неопровержимыми. Следователи на разных этапах расследования собрали множество доказательств виновности Александрова. Кроме генетических и ситуационных экспертиз провели психиатрическое исследование. Результаты тестов подтвердили, что мужчина в момент убийства был вменяем и полностью отдавал себе отчет в своих действиях.

«Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением было направлено в Свердловский областной суд, который уже приступил к рассмотрению данного уголовного дела по существу», — отметили в пресс-службе.

Александров признался, что расправился с 28-летней Натальей Кузнецовой и 29-летней Ксенией Солтановой в августе 2018 года. Девушки сидели недалеко от лесополосы на склоне горы Уктус, когда их расстреляли в упор. Мужчина сделал по три выстрела в голову каждой, а затем еще две пули попали в Наталью. Убийца оттащил тела в кусты и скрылся. Одна из девушек скончалась на месте, а другая — через некоторое время в больнице.

Мужчину удалось вычислить по IP-адресу. 34-летний житель Екатеринбурга работал на оборонном заводе имени Калинина. Теперь его могут лишить свободы на срок от восьми до 20 лет или заключить под стражу пожизненно.