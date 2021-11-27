Убийство мужчины при задержании в Таджикистане вызвало волны протеста. Возмущение докатилось и до Москвы

В Таджикистане силовики при задержании ранили 29-летнего Гулбиддина Зиебекова, который находился в розыске. Молодой человек отстреливался от правоохранителей и сам получил пулю. В больнице он умер. Смерть Зиебекова стала поводом для массовых акций протеста. Сход состоялся и в Москве.

В 2020 году Гулбиддин Зиебеков вместе с подельниками взял в заложники помощника прокурора Рошткалинского района, напомнил ТАСС со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Таджикистана. Мужчину били и пытали восемь часов подряд.

После произошедшего областная прокуратура возбудила уголовное дело. Для дачи показаний фигуранты к следователям не явились, и их объявили в розыск. Зиебекова подозревали не только в захвате заложников, но и в возбуждении вражды.

Операцию по его задержанию проводили 25 ноября. Молодой человек оказал работникам правоохранительных органов вооруженное сопротивление — начал стрелять по ним из пистолета Макарова. Оружие Зиебеков носил при себе незаконно.

По данным прокуратуры, ответным огнем 29-летнего подозреваемого ранили. А на месте происшествия нашли принадлежавший ему пистолет марки ПМ с магазином и пятью патронами.

Прокуратура Горно-Бадахшанской автономной области завела уголовное дело по факту стрельбы, произошедшей в центре Хорога, административного центра Горно-Бадахшанской автономной области. Источники, уточнил «Sputnil Таджикистан», сообщили о гибели трех человек, в том числе и Зиебекова. Все они скончались после госпитализации.

В соцсетях очевидцы, добавила «Газета.ru», опровергали официальную версию гибели Зиебекова. По их словам, ни он, ни другие мужчины сопротивления не оказывали. История про похищение у них тоже другая: якобы сотрудник прокуратуры был избит за предложение интимной близости местной девушке. Конфликт сначала решили миром, пишут СМИ, а следствие возобновили с назначением нового главы ГБАО.

Протесты в Хороге

После случившегося жители Хорога и пригородных районов вышли на центральную площадь города митинговать, сообщило агентство «Фергана». В соцсетях появилось видео, на котором протестующие шли якобы с телом убитого.

Они требовали привлечь застреливших местного жителя силовиков к ответственности. Меры безопасности в административном центре усилили.

Очевидцы рассказали ASIA-Plus о прозвучавших на акции протеста выстрелах. В Государственном комитете национальной безопасности Таджикистана, отметил «Sputnik Таджикистан», сообщили о ранениях пяти государственных служащих в ходе конфликта в Хороге.

Источник фото: Facebook

Местный телеканал «Бадахшан» со ссылкой на региональный ГКНБ пояснил, что на административное здание напала «группа неосведомленных молодых людей, подстрекаемая заинтересованными сторонами».

«Молодые люди не подчинились приказу сотрудников правоохранительных органов и с применением огнестрельного оружия, камней и других колюще-режущих предметов напали на сотрудников ГКНБ, УМВД и прокуратуры, которые несли службу в здании», — процитировал EADaily сообщение телеканала.

Представители силовых структур Таджикистана рассказали РИА «Новости», что ситуация в Хороге на вечер 26 ноября остается напряженной. Некоторые митингующие остаются на улицах с 25 ноября и требуют выполнения своих требований. Попытки переговоров с участниками протестов пока не дали результатов.

Митинг в Москве

После событий в Хороге, сообщил РЕН ТВ, люди начали собираться у посольства Таджикистана в Москве. На прилегающих к Гранатному переулку улицах усилили меры безопасности, а въезд к диппредставительству перекрыли.

Источник фото: Facebook

Митингующие, написало в Facebook ASIA-Plus, передали требования властям. Они пообещали собираться до тех пор, пока не выполнят их требования. Один из представителей общины ГБАО, Ораз Вазирбеков, пояснил, что протестующие выразили свое недовольство происходящим.

«Гулбиддина Зиебекова убили намеренно. Мы дали время, чтобы люди, которые в этом участвовали, были арестованы и заключены в СИЗО. Второе наше требование было в том, чтобы убрали военные блокпосты в Хороге. <...> Третье наше требование — чтобы восстановили связь и никогда более ее не отключали», — подчеркнул он.

Если связь с областью прервется, добавил Вазирбеков, люди снова соберутся у посольства. Он поблагодарил российские власти за возможность выйти на улицы и лояльное отношение в часы митинга.