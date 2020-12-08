После убийства Джона Леннона культовые певцы испугались за свои жизни. Как его гибель повлияла на Боуи, Стинга и битлов

Ровно 40 лет назад — 8 декабря 1980 года — в Нью-Йорке был убит один из самых известных музыкантов мира — Джон Леннон. Бывший фанат The Beatles Марк Чепмен выпустил пять пуль в спину певца. Леннон скончался на операционном столе от потери крови. «360» собрал воспоминания знаменитостей о том, как убийство Леннона повлияло на них.

Пол Маккартни

Убийство Леннона шокировало остальных экс-участников уже распавшейся на тот момент группы. Вскоре Пол Маккартни дал интервью. Он говорил, как потрясен новостью о смерти коллеги, и добавил, что все это ужасно.

Однако когда журналист спросил, что Маккартни почувствовал, узнав о смерти Леннона, тот ответил: «Вот фигня, правда?» После этого разговора Полу долго придется извиняться за эту формулировку.

В 1981 году состоялась последняя студийная сессия группы Пола Маккартни Wings. По словам одного из участников коллектива, Лоуренса Джубера, убийство Леннона породило у коллеги страх за собственную жизнь. Джубер добавил, что смерть Джона отбила у Пола охоту к концертной деятельности, ведь ему приходилось бы каждые 10 минут вздрагивать, ожидая, что какой-нибудь фанат выстрелит в него из пистолета. Тем более что Маккартни начали поступать письма с угрозами. 27 апреля 1981 года битлы официально объявили о роспуске группы.

Джордж Харрисон

Также убийство Леннона сильно повлияло на соло-гитариста The Beatles Джорджа Харрисона. Его поместье Фрайар-парк прежде стояло открытым для публики. Однако после смерти Джона Харрисон стал жить более уединенно и усилил охрану своих владений: территорию поместья окружили колючей проволокой и по всему периметру установили камеры наблюдения.

Однако эти меры безопасности не спасли коллегу Леннона от вторжения в дом. Рано утром 30 декабря 1999 года внутрь особняка проник психически больной молодой человек, вооруженный ножом. Он ранил Харрисона и его супругу Оливию. Хотя маньяка удалось обезвредить, случившееся усугубило болезнь музыканта. 29 ноября 2001 года он скончался от рака легкого и рака мозга.

Дэвид Боуи

Смерть Леннона повлияла не только на экс-участников The Beatles. Также опасаться за свою жизнь стал друг и коллега Джона Дэвид Боуи.

Убийца Леннона присутствовал на пьесе «Человек-слон», где Боуи исполнял роль Джозефа Меррика. Марк Чепмен сфотографировал Боуи и сразу же после этого отправился к дому Джона, чтобы убить музыканта. Полиции преступник рассказал, что в случае провала с Ленноном вернулся бы в театр, чтобы расправиться с Боуи.

Позже у Чепмена нашли программку пьесы «Человек-слон». На ней имя Дэвида было жирно обведено черными чернилами.

Стинг

Однако не у всех музыкантов убийство Леннона породило чувство страха за собственную жизнь. Многие звезды сосредоточились на размышлениях том, какого легендарного человека потеряли и что его творчество привнесло в их жизни.

Британский музыкант и бывший фронтмен группы The Police Стинг рассказал о своем состоянии, когда узнал о гибели Джона.

«Мне сказали, что в него стреляли, и у меня была такая же реакция, как у всех: недоверие, шок, ужас. Когда умирают такие люди, как он, ландшафт меняется. Вы знаете, гора исчезла, река ушла. И я думаю, что его смерть, вероятно, была столь же значимой», — цитирует Стинга The Guardian.

Музыкант отметил, что группа The Beatles сыграла определяющую роль в его воспитании и образовании. Ее участники были из близкой Стингу среды: промышленные города Великобритании, рабочий класс.

«Они написали свои песни, покорили мир. Это был план, по которому многие другие британские дети пытались сделать то же самое. Мы все скучаем по нему (Джону Леннону — прим. „360“), и я думаю о нем каждый раз, когда прохожу мимо этого здания (здание „Дакота“ — место, где жил и рядом с которым был убит Джон Леннон — прим. „360“)», — подчеркнул Стинг.

Майкл Дуглас

Американский актер и продюсер Майкл Дуглас рассказал, что часто слушал песню Beautiful Boy, когда родился его сын. Джон написал ее для собственного сына Шона.

«Это милая песня для ребенка. Она возвращает меня все те времена, в шестидесятые и семидесятые годы, когда The Beatles и Леннон так много значили», — добавил актер.

Дрю Бэрримор

Неизгладимое впечатление смерть Джона Леннона произвела и на тех знаменитостей, которые на момент гибели музыканта были совсем детьми. Например, на американскую актрису Дрю Бэрримор.

«Когда он умер, мне было всего пять лет. Я просто помню, когда открыла для себя The Beatles, мне было грустно, потому что того, кого я так любила, здесь не было», — заявила актриса.

Это было в начале 80-х, потом Бэрримор не слушала The Beatles несколько лет. По ее словам, серьезно она увлеклась творчеством группы в 16 лет.

«Именно тогда я по-настоящему влюбилась в Джона Леннона. Я схожу с ума по каждой песне, которую он поет. Я чувствую, что не могу говорить достаточно красноречиво. Независимо от того, какой у вас вопрос ко вселенной, если вы поставите песню Джона Леннона, он вам ответит», — подчеркнула актриса.

Она отметила, что экс-участник The Beatles подарил миру отличную музыку, чтобы грустить, заниматься любовью, смеяться, ездить на машине и делать все, ради чего люди живут в мире.

После смерти Леннона

В момент гибели Леннону было 40 лет, его убийце — 25. За несколько часов до смерти музыкант подписал преступнику копию альбома Double Fantasy. Чепмен объяснил свой поступок желанием прославиться и разочарованием в кумире.

Леннона кремировали, а прах передали его жене Йоко Оно. В 1984 году свет увидел посмертный альбом Джона Леннона Milk and Honey. Песни были записаны в последние месяцы жизни звезды.

Убийца Джона Леннона отбывает пожизненное заключение в тюрьмах штата Нью-Йорк. Он 10 раз подавал прошение о досрочном освобождении. Последний раз — два года назад. Каждый раз Чепмену отказывают.

В 2000 году вдова музыканта послала письмо в департамент по освобождению штата Нью-Йорк. В нем она призвала не освобождать преступника досрочно. Марк Чепмен извинился перед семьей Джона Леннона только в этом сентябре.