Дело об убийстве Михаила Круга закрыто спустя 17 лет. Виновника наказали без суда

Александр Агеев — подозреваемый в убийстве. Фото: crimerussia.com

Следственный комитет заявил, что удалось в подробностях восстановить картину убийства Михаила Круга. На очную ставку из колонии в Ямало-Ненецком административном округе вызвали двух пожизненно осужденных «тверских волков» — Александра Агеева и Александра Осипова. Агеев признался в убийстве — его подельником был еще один член банды, Дмитрий Веселов.

По словам Агеева, убийства не было в планах преступников. Глава банды хотел, что Круг платил ему за покровительство, и для этого инсценировал нападение на дом певца. План был простой: вынести антиквариат и ценности, а потом вернуть, якобы наказав воров. Михаила Круга, как и всей его семьи, не должно было оказаться дома. Но все пошло не по плану.

Следственный эксперимент

В начале сентября в доме сестры Михаила Круга Ольги Медведевой проходил следственный эксперимент. Они тогда рассказывала «360», что о предстоящем мероприятии ее никто не предупреждал. Представители Следственного комитета по Тверской области приехали к ней в дом, попросили убрать все острые предметы — по правилам техники безопасности. «Убрали все, что было там, что могло привлечь внимание — на всякий пожарный, наверное, это я так уже додумываю», — рассказала Медведева.

Дальше сестру Круга попросили удалиться. При проведении следственного эксперимента она находилась в соседнем доме и самого подозреваемого не видела. Все это время на участке и вокруг него дежурил ОМОН. «Человек 15, наверное, следом ходили. Что мы там видели — ноги из-за деревьев. Больше ничего», — вспоминает она.

О личности участника следственного эксперимента сестра шансонье говорить отказалась. По словам Медведевой, она знает только одно: подозреваемый уже отбывает пожизненное заключение. «На моей памяти это первый следственный эксперимент, раньше не привозили никого», — рассказала она.

Уже тогда СМИ догадывались, что подозреваемый — бывший участник банды «Тверские волки» Александр Агеев. Это киллер, отбывающий пожизненный срок. Теперь Следственный комитет подтвердил: ему устроили очную ставку с другим членом банды, Александром Осиповым, который в 2005 году застрелил Дмитрия Веселова. Веселов был первым и главным подозреваемым в убийстве Михаила Круга. Осипов отомстил ему за смерть друга и любимого певца.

Убийство Михаила Круга

Знаменитый шансонье погиб 1 июля 2002 года в собственном доме. Рядом с ним в ту ночь были супруга Ирина, трое детей и теща. В дом певца ворвались двое и напали на тещу. Когда Михаил Круг прибежал на крики, его смертельно ранили. Следствие долго не могло найти убийц, но дело снова открыли в 2013 году. Теперь Александра Агеева ждет суд.

Источник фото: РИА «Новости»/Юрий Абрамочкин

Главным предположением следствия было заказное убийство, потому что из дома Круга не пропало ценных вещей. Сначала под подозрение попала и бывшая жена Михаила Круга Марина Базанова. «Когда меня привезли в прокуратуру, то был вопрос в лоб: „Почему собаки пустили в дом убийц?“ Собака Стинг, которая попала под пули, была куплена мне в подарок. Они обратились ко мне с вопросом, так как я его воспитывала, пса», — рассказывала Базанова Пятому каналу.

С экс-супруги подозрения вскоре сняли, основными подозреваемыми остались члены бандитской группировки «Тверские волки». В 2014 году один из «Волков», Александр Осипов, дал интервью kp.ru, в котором рассказал, что именно он застрелил Дмитрия Веселова, который подозревался в убийстве Круга. По словам Осипова, Веселов сам рассказал ему об убийстве. И тот решил отомстить.

«С Кругом я дружил с 1996 года, когда он с концертом в Кимры приезжал. Я с ним общался, дружил. Любил не только его творчество. Я уважал его как человека», — признался он.

В том же разговоре с «КП» Осипов раскаивался в своих преступлениях и говорил, что пришел к вере. «Хотелось бы, конечно, просить прощения у всех людей, которым своими действиями я причинил зло», — говорил он.

Версии о мотивах убийства Михаила Круга были разные. По одной из них, с певцом разобрались воры в законе за то, что пел о жизни на зоне, а сам не сидел. Но эту версию следствие, как и криминальные авторитеты, с которыми Круг имел хорошие отношения, всерьез не рассматривали. Было предположение, что шансонье поплатился жизнью за желание войти в алкогольный бизнес с собственной водкой. Третьи считали, что глава «Тверских волков» хотел просто напугать Круга, чтобы получить часть его дохода, а убийство произошло случайно. Именно эту версию окончательно подтвердили следователи 23 сентября.

Теперь дело шансонье закрыто. Понадобилось 17 лет, чтобы подтвердить: убийство Михаила Круга стало трагической случайностью.