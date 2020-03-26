Убийство из ревности или на «нервной почве»? Подробности расправы над 19-летней жительницы Екатеринбурга

В конце февраля в Екатеринбурге пропала 19-летняя Яна Смирнова, почти месяц спустя полиция нашла ее тело и задержала подозреваемого — им оказался знакомый девушки, гражданин Узбекистана Лоченбек Низомидинов. Что известно об убийстве и предполагаемом преступнике, — в материале «360».

Вечеринка

28 февраля Яна устроила посиделки у себя на квартире. Вместе с ней была подруга Олеся, парень по имени Саша и приятель (по другим данным — молодой человек Яны) Лоченбек Низомидинов, для своих — Леша. Олеся рассказала, что Леша сам напросился в гости. После он должен был отвести Олесю домой. В итоге в машине оказалась вся компания. Лоченбек утверждал на допросе, что после поездки вернул Яну домой, а пропала она якобы уже потом.

Искать девушку начали только спустя неделю — родным она рассказала, что уезжает на пару дней в Башкирию. Семья надеялась, что Яна сама выйдет на связь. Полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт» начали поиски 8 марта. Тело Яны Смирновой обнаружили 20 числа, в 30 километрах от города, в лесополосе. По данным следствия, девушка была задушена.

Источник фото: «Лиза Алерт»

Обстоятельства убийства

О Саше, который был в той же компании, почти ничего неизвестно. Изначально Олеся скрывала, что он был в компании. Потом заявила, что молодой человек просил его прикрыть из-за проблем с полицией.

«Но потом позвонил и сказал: „Говори все как есть, а то подумают что-нибудь не то“», — написала Олеся еще одной подруге.

Знакомые убитой девушки рассказали Е1.ru, что подозревают Сашу в причастности к убийству. Сама Олеся в это не верит, но говорит, что он не приходил на допросы и, вероятно, «подался в бега».

В СК считают, что «исходя из картины преступления и телесных повреждений, убийство совершал один человек», которого и взяли под стражу.

«Все очевидцы и фигурант установлены и допрошены. Нам осталось только получить заключения экспертиз», — заявили изданию в пресс-службе главка СК по Свердловской области.

Бабушка Яны Смирновой уверена, что Лоченбек убил девушку из-за того, что она отказала ему в близости, внешне мужчина ей «сразу показался неприятным».

Подруга Яны в это не верит. «Леша мог с ней и так отдохнуть, потому что они типа вместе были. А Саше она была неинтересна», — утверждает Олеся.

Источник kp.ru считает, что мотивом убийства послужила ревность.

«Девушка собиралась уехать в Башкирию к своему молодому человеку. Подозреваемый, узнав об этом, испытал приступ ревности», — заявил собеседник в правоохранительных органах.

Бабушка Яны подтвердила, что приятель внучки был вспыльчивым и ревнивым: «Один раз даже разбил Яне телефон, но потом отдал ей свой».

После исчезновения девушки Леша перестал отвечать на звонки, но продолжал жить своей обычной жизнью, работая в шиномонтажке. Об этом сообщил его старый знакомый, владелец соседней автомойки Андрей.

Леша-Лоченбек

По словам владельца автомойки, Лоченбека он знает больше 10 лет и ничего плохого за ним не замечал — не пьет, наркотики не употребляет, раньше была жена с ребенком, потом расстались.

«Он тут держался и хотел держаться. По большому счету он парень хороший. Но если честно, то он товарищ нервный. Иногда мог сорваться», — добавил Андрей.

Жил Лоченбек в бытовке за автомойкой, сначала работал у Андрея, потом открыл шиномонтажную мастерскую рядом. В последнее время был водителем такси. Правда все это время Лоченбек находился в России нелегально, и когда за ним пришла полиция, Андрей решил, что это миграционная служба.

Позже следователи пришли на автомойку с обыском, но, по словам Андрея, улик не нашли.

«Лоченбека я видел после 28 февраля. И он мне не казался каким-то странным. Он никуда не ушел, спал здесь, словно никого не ждал», — сказал мужчина.

По словам бабушки Яны, и внучка, и Олеся работали на автомойке. Лоченбека она назвала владельцем этого бизнеса. Андрей утверждает, что ни Яну, ни ее подруг никогда не видел.

Лоченбек вину в убийстве не признает.