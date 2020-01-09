Убийство из постели. Как школьница с любовником расправилась со своей матерью

Пятнадцатилетняя жительница Омска вместе с 18-летним любовником убила свою мать, не вовремя вернувшуюся домой. Женщина возражала против их встреч из-за того, что дочь прогуливала школу и сильно скатилась в учебе. Из-за этого в некогда мирной семье регулярно возникали конфликты. Последний оказался смертельным.

В ночь на 31 декабря 15-летняя школьница из Омска вместе с 18-летним любовником убила мать, заставшую их спящими в кровати. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, юноша «нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу».

Раненая женщина смогла позвонить подруге, которая вызвала скорую. Но в больнице потерпевшая скончалась. Из-за убийства возбудили уголовное дело. Молодых людей задержали. На допросе юноша сообщил, что, застукав их в кровати, женщина начала кричать, стянула его на пол. А он пытался встать и защищался.

«Я пытался приподняться, защищался и дал ей в лицо. Она возмутилась, ахнула. Крови у нее не было, я, по крайней мере, не видел. Она пошла на кухню и, когда возвращалась, у нее в руках уже был нож. В левой руке у нее был нож, она держала его перед собой. Я схватился за ее руку и пытался сделать что-нибудь с кистью, чтобы нож у нее выпал», — сказал он.

Как сообщило издание «СуперОмск», дочь убитой учится в Омском лицее №143, ее приятель — на первом курсе Омского промышленно-экономического колледжа. Преподаватели и сокурсники, по сведениям kp.ru, характеризовали его положительно. Молодого человека воспитывала бабушка.

Школьница раньше была отличницей и посещала театральную студию. В августе, после одного из спектаклей, она познакомилась со своим будущим любовником. Девушка сильно изменилась, начала пропускать уроки и скатилась по всем предметам. Именно поэтому мать была против встреч дочери со студентом, но пара продолжила отношения.

Вскоре юноша, бабушка которого умерла в 2019 году, фактически переселился в квартиру школьницы. После этого в семье начались бесконечные конфликты. В день своей смерти работавшая продавцом женщина уговорила коллегу поменяться сменой и вернулась домой не утром, а ночью. Увидев в постели дочери неприятного ей человека, она начала скандалить.

Во время допроса, сообщила старший следователь следственного отдела по Советскому округу регионального СКР Елена Патронова, девушка не осознавала, что убила родную мать, и повторяла, что очень любит своего молодого человека. По решению суда 2 января обвиняемых отправили на два месяца в СИЗО.