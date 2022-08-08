Бывшего депутата камчатского Законодательного собрания, миллиардера Игоря Редькина приговорили к году ограничения свободы. В августе 2021-го чиновник случайно убил местного жителя во время незаконной охоты. Признание вины, раскаяние и помощь семье убитого помогли миллиардеру избежать тюрьмы.

Незаконная охота и случайное убийство

В августе 2021 года камчатский депутат-миллиардер Игорь Редькин признался в убийстве местного жителя. Чиновник пришел в полицию с повинной после того, как во время незаконной охоты у поселка Озерновского случайно застрелил рабочего, разбиравшего металлолом. Редькин заявлял, что якобы принял 30-летнего Андрея Толстопятова за медведя.

Адвокат чиновника и вовсе утверждал, что Редькин хотел отпугнуть медведя от поселка, хотя местные жители уверяли, что накануне видели депутата в нетрезвом виде с ружьем наперевес. Позднее выяснилось, что чиновник все же занимался незаконной охотой, в чем он признался.

Во время следственных экспериментов он также рассказал, что увидел погибшего, которого принял за медведя, через тепловизор, и выстрелил трижды. О том, что жертвой охоты стал местный житель, Редькин узнал из новостей.

Сначала против депутата возбудили уголовное дело об убийстве, по этой статье ему бы грозило до 15 лет лишения свободы, однако позднее статью смягчили.

Стандартный приговор

Суд приговорил Игоря Редькина к году ограничения свободы, однако с учетом содержания под домашним арестом в ходе расследования осталось девять месяцев. Экс-депутата осудили по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконной охоте с причинением ущерба в крупном размере, сказано в сообщении Следственного комитета.

В приговоре суд уточнил, что Редькин на год не имеет права менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, где он должен будет отмечаться раз в месяц. Также экс-депутату запретили покидать Петропавловск-Камчатский городской округ и обязали выплатить 200 тысяч рублей штрафа. Семья погибшего приговором недовольна, об этом «360» рассказал двоюродный брат Андрея Толстопятова Влад.

У нас просто сейчас такая ситуация: в туристической компании, которая работала с местным заповедником, произошла кража денежных средств, и всех посадили, кто был причастен, по пять-шесть лет дали. А тут убийство — и всего год Влад Толстопятов.

Почетный адвокат АП Московской области, управляющий партнер адвокатского бюро «Авекс Юст» Игорь Бушманов объяснил, что все инкриминируемые экс-депутату деяния относятся к преступлениям небольшой степени тяжести, так как причинение смерти по неосторожности уголовное законодательство России не классифицирует как убийство.

«Причинение смерти по неосторожности — это неосторожное преступление, в подавляющем большинстве случаев назначается условное осуждение. Здесь форма вины — неосторожность, то есть лицо не предполагало наступление смерти», — объяснил он.

Также суд учел смягчающие обстоятельства — от явки с повинной до раскаяния и полного сотрудничества со следствием.

«Осужденный пришел с так называемой явкой с повинной, а это является смягчающим вину обстоятельством. Может быть, были какие-то еще обстоятельства: позиция по делу, признательные показания, иные вопросы, которые связаны, например, с его личностью, заслугами, состоянием здоровья», — добавил Бушманов.

В мотивационной части суд объяснил приговор данными, «исключительно положительно характеризующими личность виновного», наличием на иждивении престарелых родителей, а также тем, что экс-депутат активно помогал следствию, возместил ущерб государству и семье убитого: мать получила 10 миллионов рублей, а жена — 20 миллионов.

При этом в постановлении суда сказано, что суд «по совокупности преступлений применил один из самых строгих видов наказания». Приговор еще не вступил в силу, так что стороны могут его обжаловать.

Кто такой Игорь Редькин?

Игорь Редькин известен как миллиардер, один из самых богатых депутатов Камчатского края и России, а также как крупный рыбопромышленник. По данным Fоrbеs, он вместе с женой владеет компанией «Витязь-Авто», которая занимается добычей и переработкой рыбы. Выручка компании за 2020 год превысила пять миллиардов рублей.

Также Редькин учредил ООО «Новый дом» и построил отель в центре Петропавловска. В марте 2021 года губернатор Камчатки наградил миллиардера званием «Почетный работник рыбного хозяйства РФ».

Игорь Редькин был депутатом Законодательного собрания Камчатского края от партии «Единая Россия». После того как он признался в случайном убийстве местного жителя, его исключили из партии по собственному желанию, при этом однопартийцы отзывались о чиновнике и бизнесмене исключительно положительно.

«Он предприниматель, который сделал себя сам. Крупный рыбопромышленник, занимается тем, что в городе [Петропавловске-Камчатском] строит крупнейшую гостиницу, для того чтобы привлекать туристов на Камчатку. <…> Если не считать того, что произошло, плохого про него я ничего не могу сказать», — пояснил депутат Госдумы от Камчатки Константин Слыщенко «Коммерсанту».