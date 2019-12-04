Убийство грузина в Берлине связали с «кровными разборками»

Зелимхана Хангошвили — грузинского полевого командира чеченского происхождения — могли убить из-за «кровных разборок». Такое мнение «360» высказал немецкий политолог Александр Рар. Он указал на пробелы в версии о том, что убийство было политическим. В то же время прокуратура Германии полагает, что к гибели Хангошвили причастна Россия. Если это подтвердится, против нашей страны могут ввести «дипломатические или другие санкции».

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В Германии Хангошвили жил под именем Торники Кавтарашвили — после Второй чеченской войны он взял фамилию матери и получил новый паспорт. Под именем Торники К. он фигурирует в официальных документах, которые публиковали власти после громкого убийства.

О предполагаемой связи РФ с убийством Зелимхана Хангошвили написали в The Wall Street Journal. Человек на велосипеде подъехал к нему 23 августа в парке и несколько раз выстрелил в спину. Подозреваемым оказался россиянин. Совместное расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel показало, что Хангошвили мог работать на российские спецслужбы. Дело ведет генеральный прокурор.

Супруга убитого и мать четверых детей Манана Цатиева рассказала DW, что, вероятно, причиной нападения стала личная жизнь ее мужа. В Чечне он воевал как сепаратист, а после этого работал в Грузии и на Украине против интересов России. По словам жены, Хангошвили бежал в Германию три года назад, после нескольких попыток покушения на его жизнь в Грузии. Однако в убежище мужчине отказали и планировали его депортировать.

Цатиева убеждена, что Москва несет ответственность за смерть Зелимхана Хангошвили. Россия же отрицает свою причастность к этому делу.

«Кровные разборки»

Сомневается в связи Москвы с убийцей и политолог из Германии Александр Рар. По его мнению, убийца вел себя слишком «глупо», что не похоже на действия разведчика. «Хангошвили расстреляли летом в парке, за произошедшим наблюдала дюжина свидетелей, которые потом и опознали убийцу, который пытался спрятаться в кустах, пытался там переодеться и сбежать. Это настолько неправдоподобно, что даже комментировать трудно. Он не знал местности, не знал Германии, нашли у него деньги за убийство», — отметил политолог.

По мнению Рара, ни о какой связи с российской разведкой здесь не может быть и речи. Вероятнее всего, это были «кровные разборки».

«Судя по биографии убитого, он наверняка был в каких-то черных списках у России, но не думаю, что его там хотели убить. В Грузии он фактически сдал своих чеченцев грузинским спецслужбам. Считаю, этот след нужно посмотреть. С моей точки зрения, это чеченские разборки. А шумиха вокруг напоминает начало разговоров о Скрипалях», — заявил собеседник «360».

Рар надеется, что Москва и Берлин будут сотрудничать. Немцы все-таки прагматики, в отличие от англичан, и будут общаться с российской стороной в такой ситуации, считает политолог. Тогда, по его мнению, все подозрения сойдут на нет. Однако пока эта история очень удобна силам, которые не хотят сближения Германии с Россией и выступают против «Северного потока — 2». «Многие конфликты последних лет были спровоцированы со стороны, не стоит об этом забывать», — напомнил собеседник «360».

По мнению Рара, немцы должны были бы получить неопровержимые доказательства для каких-либо действий против РФ. Однако Германия уже объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Россия пообещала, что ответит на высылку дипломатов.