Убийство Дугиной раскрыли, ВСУ снова бьют по Запорожской АЭС, космические цены на газ в Европе. Неделя в фотогалерее

Сотрудники ФСБ раскрыли убийство журналистки Дарьи Дугиной. Исполнительницей преступления назвали бывшую сотрудницу ВСУ Наталью Вовк. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать территорию Запорожской АЭС. В результате обстрелов от сети отключились два энергоблока станции. Цены на газ в Европе продолжают расти. Стоимость тысячи кубометров голубого топлива пробила психологическую отметку в 3500 долларов.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 22 по 28 августа, — в фотогалерее «360».

Цены на газ в Европе взлетели

Источник фото: РИА «Новости»

Неделя на европейском газовом рынке началась с новости о росте биржевых цен на 13%. На ситуации сказалась приостановка работы трубопровода «Северный поток». Из-за этого впервые с начала марта стоимость тысячи кубометров голубого топлива превысила 2800 долларов.

После этого цены продолжили рост. Сначала на европейских рынках за тысячу «кубов» газа просили 2900 долларов, затем — 3000 тысячи. В пятницу этот показатель преодолел психологическую отметку в 3500 долларов. Это максимальная стоимость с марта, когда голубое топливо оценивали в 3800 долларов.

На высокие цены пожаловался президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что за два миллиарда кубометров российского газа республика заплатила 800 миллионов долларов. По его словам, если бы страна не запаслась голубым топливом по старым ценам, то уже сегодня стояла бы на пороге банкротства.

Из-за серьезного кризиса крупнейшие европейские энергетические компании попросили Норвегию сделать скидку на газ. Королевство обеспечивает до 25% потребностей региона в голубом топливе. Власти страны отказались снижать стоимость. По мнению замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, Евросоюз не принимает рыночные условия, когда они невыгодны для него.

ФСБ установила убийцу Дарьи Дугиной

Источник фото: РИА «Новости»

В понедельник сотрудники ФСБ сообщили, что раскрыли дело об убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Силовики рассказали, что за преступлением стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей назвали 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк.

По информации правоохранителей, украинка долгое время следила за Дугиной. Она въезжала в Россию по поддельным документам вместе с несовершеннолетней дочерью. После совершения преступления по той же схеме скрылась — на машине через Псковскую область в Эстонию.

Президент Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества. Награду передали ее родным. Во вторник в телецентре «Останкино» состоялась церемония прощания с журналисткой. Ее отец — политолог Александр Дугин — заявил, что девушку убили за «русскую идею».

В воскресенье появилась информация о смерти Натальи Вовк. Австрийская пресса сообщила, что тело женщины, похожей на украинку, обнаружили с множественными ножевыми ранениями. Позже МИД Австрии опроверг данные о гибели подозреваемой в убийстве Дугиной.

Ядерные провокации ВСУ на Запорожской АЭС

Источник фото: РИА «Новости»

Во вторник украинский президент Владимир Зеленский потребовал от России вывода военных с территории Запорожской АЭС. На саммите «Крымская платформа» политик также заявил, что страна намерена добиться возвращения полуострова «любыми способами».

Параллельно ВСУ обстреливали атомную электростанцию. В четверг украинская компания «Энергоатом» сообщила, что ЗАЭС впервые в истории отключили от энергосетей. В администрации Запорожской области назвали эти сообщения ложными.

В пятницу украинские войска вновь нанесли артиллерийский удар по территории ЗАЭС, снаряды попали в район хранилища радиоактивных изотопов, сообщили в администрации Энергодара. Областные власти рассказали, что на станции работают два энергоблока — четыре находятся на плановом ремонте.

В субботу Минобороны России сообщило, что украинские снаряды упали в 30 метрах от ядерного хранилища Запорожской АЭС. По данным министерства, за минувшие сутки ВСУ трижды атаковали станцию. В воскресенье атаки повторились. Российские военные сбили дрон-камикадзе, который нес заряд на ЗАЭС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Украины в «ядерном терроризме». Она также уличила ООН в беспринципности из-за того, что там отказываются видеть реальность по ситуации на ЗАЭС.

На станцию может прибыть делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, специалистов ждут на ЗАЭС в конце августа — начале сентября. По данным СМИ, в группу войдут 14 человек, включая главу агентства Рафаэля Мариано Гросси.

Число больных COVID-19 выросло

Источник фото: РИА «Новости»

В течение недели ухудшалась обстановка с распространением коронавируса в стране. В четверг впервые с марта в России выявили почти 44 тысячи новых случаев COVID-19. По данным оперштаба, это максимальный показатель за последние пять месяцев. Выросло и число госпитализаций — за сутки в больницы угодили 3936 человек.

Количество инфицированных продолжало расти. Накануне стало известно, что за сутки медики выявили более 47 тысяч новых случаев ковида. Лидерами по числу зараженных стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

По словам главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, Россия достигнет пика заболеваемости в течение одной-двух недель. Ученый предположил, что в этот период будет около 50-60 тысяч заболевших в сутки.

Санитарный врач Николай Дубинин подчеркнул — в первую очередь необходимо соблюдать масочный режим. По словам специалиста, важно также вакцинироваться от коронавируса. Ревакцинироваться следует раз в год, добавил он.

Лесные пожары в Рязанской области локализовали

Источник фото: РИА «Новости»

В среду президент Владимир Путин провел совещание на тему лесных пожаров в России. Глава государства обратил внимание на сложную обстановку в Рязанской области и призвал действовать на опережение.

«Прошу руководство регионов и МЧС взять ситуацию на особый контроль», — заявил президент.

По словам главы Минприроды Александра Козлова, на ситуации с лесными пожарами в ЦФО сказалась не только аномально жаркая погода, но и поджоги. Правоохранители устанавливают обстоятельства всех происшествий, уточнил министр.

Накануне огонь распространился в лесах Рязанской области на территории в 19 тысяч гектаров. Экстренные службы сообщили, что в нескольких населенных пунктах региона сильно загрязнен воздух. Там выявили превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) по оксиду углерода.

В субботу зампред правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что специалисты локализовали лесные пожары в Рязанской области. По его словам, теперь экстренным службам нужно справиться с задымлением и последствиями стихийных бедствий.

Эпоха Федуна в «Спартаке» завершилась

Источник фото: РИА «Новости»

В понедельник стало известно о приобретении нефтяной компанией «Лукойл» столичного «Спартака» и футбольного стадиона клуба в Тушине. Новые собственники сообщили, что после завершения сделки планируют усовершенствовать систему управления командой.

Отошел от управления «Спартаком» многолетний президент клуба Леонид Федун. Он покинул свою должность и вышел из состава акционеров клуба. При нем красно-белые выигрывали чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Также при Федуне московская команда обрела свой дом — стадион в Тушине.

По мнению бывшего футболиста красно-белых Александра Мостового, Федун сделал для «Спартака» много хорошего. Единственным минусом он назвал минимальное количество выигранных командой трофеев.

В субботу москвичи провели первый матч после ухода президента клуба. На выезде «Спартак» обыграл воронежский «Факел» со счетом 4:1. Эта победа помогла народной команде вернуться в число лидеров чемпионата.