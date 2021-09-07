«Они должны жить в резервации». Убийство девочек в Кузбассе подняло вопрос о новом наказании педофилам

В Кемеровской области пропали две 10-летние девочки, учившиеся в одной школе. Их искали сутки, но нашли уже мертвыми, со следами насильственных действий. Задержан местный житель, уже отбывший срок за изнасилование несовершеннолетних. Странности в поведении у него замечали с момента освобождения, но снять с него надзор это не помешало.

В городе Киселевск Кемеровской области 6 сентября пропали две школьницы. Обе 10 лет, в появившихся ориентировках, по которым девочек искала полиция и поисково-спасательная группа «Лиза Алерт», описана идентичная внешность: рост 150 сантиметров, светло-русые волосы, голубые глаза. Дети возвращались из школы, но домой не пришли. СК сразу возбудил дело об убийстве двух малолетних.

Позже появилось видео с камер наблюдения: пропавшие шли с мужчиной, он завел их в магазин «Мария-РА». По записям с кассы оперативники смогли установить его внешность, сразу начали искать. Подозреваемый покупал детям газировку и улыбался.

По данным Telegram-канала Baza, одна из девочек пропала в 100 метрах от своего дома — именно там находится магазин, куда дети зашли с подозреваемым. Вторая девочка жила в противоположной от школы стороне.

Насильник-рецидивист

Найти детей живыми не успели — СК сообщил, что тела обнаружили в одном из заброшенных домов со следами насильственной смерти. Предполагаемого убийцу и насильника задержали, им оказался ранее судимый по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних Виктор П., проживающий в городе Мыски.

Сначала Виктор П. отрицал свою причастность к гибели девочек. Он якобы только купил им семечки и газировку, проводил до «бетонок», где они покормили голубей, а затем разошлись.

Позднее он все же признался, что изнасиловал и задушил детей, рассказал источник ТАСС. По данным Telegram-канала Life Shot, он сам показал место убийства и где спрятал тела.

Мужчина освободился из мест лишения свободы в 2019 году. Время от времени подрабатывал водителем. Telegram-канал Mash написал, что у ранее судимого педофила были нарушения условий надзора — и не раз. Однако, по данным Telegram-канала Readovka, административный надзор с него был снят совсем недавно.

Самого Виктора П., по некоторым данным, уже искали волонтеры в июле этого года. Его долго не могли встретить родственники, так что обратились за помощью к поисковикам. Нашли тогда мужчину в больнице с микроинсультом. Известно, что у подозреваемого есть жена и трое детей, двое из них подросткового возраста.

Мать одной из девочек, по данным Telegram-канала Mash, узнала о пропаже дочери только сегодня утром от волонтеров. Ее якобы нашли в состоянии алкогольного опьянения, ничего о вечере накануне она не помнила. В 2020 году девочка якобы уже пропадала на сутки, но беспокоиться было некому. Тогда все обошлось — ребенок строил шалаш недалеко от дома. Гулять одну допоздна ее отпускали неоднократно.

Педофилов выпускать нельзя

Убийство и изнасилование двух кузбасских школьниц — далеко не первое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетний, которое было совершено уже судимыми за педофилию россиянами за последние месяцы.

В Самаре мужчина убил педофила, который изнасиловал его малолетнюю дочь, при этом на погибшего уже заводили дела по аналогичным преступлениям. На Алтае по счастливой случайности нашли девочку, которую уже судимый педофил похитил и удерживал в подвале. В июне «Новости Волгограда» сообщали о задержании педофила, изнасиловавшего девочку. До этого он уже отсидел по соответствующей статье. В мае ранее судимого за педофилию нижегородца заподозрили в изнасиловании и убийстве девочки.

Все эти вопиющие рецидивы заставляют людей задумываться об изменении действующего Уголовного кодекса — наказание для педофилов не помогает избежать новых преступлений. Криминалист Михаил Игнатов заявил «360», что таких людей нельзя выпускать обратно в общество ни при каких обстоятельствах.

Они должны жить либо где-то в резервации, либо в местах лишения свободы — под постоянным контролем сотрудников соответствующих органов. Потому что они потенциально опасны. Они как наркоманы, а наркоман бывшим не бывает — он все равно возвращается к своей деятельности Михаил Игнатов.

Сенатор Валерий Рязанский выступил за принудительную химическую кастрацию педофилов, а также за их пожизненное заключение без возможности смягчения меры наказания. Добровольная кастрация для таких преступников в России предусмотрена с 2012 года.

Лидер «Справедливой России», депутат Сергей Миронов еще в 2020 году рассказывал о готовящейся инициативе, где принудительная кастрация может стать одним из методов наказания за подобные преступления.

Однако значительно большие надежды политики возлагают на отмену моратория на смертную казнь в случаях доказанной педофилии. В мае 2021-го детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что нам пора задуматься об отмене моратория для педофилов.