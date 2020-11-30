Мохсен Фахризаде не первый иранский ученый, которого убили. Начало 2010-х запомнилось серией атак на физиков-ядерщиков в стране. Смерти видных ученых усложнили работу правительства Ирана. Им стало тяжелее вербовать людей для проверки нацбезопасности.

Убийство ученого Мохсена Фахризаде поразило Иран и напомнило о других атаках, произошедших чуть менее десяти лет назад.

Фахризаде преподавал физику в университете имама Хусейна в Тегеране. Совет безопасности ООН заявлял, что он также был старшим научным сотрудником министерства обороны и вооруженных сил страны. Мохсену приписывали еще и руководство Центром физических исследований.

Сообщается, что атака произошла, когда он ехал в машине по одной из площадей города Абсард. Сначала взорвался автомобиль, проезжавший рядом с ним, а после началась стрельба. Фахризаде доставили в больницу с тяжелыми ранениями, но спасти не смогли.

МИД страны заявляет, что в нападении замешан Израиль, «Моссад» и запрещенная в стране «Организация моджахедов иранского народа».

Ранее в Тегеране заявили, что специалиста убили израильским оружием.

История повторяется

Покушение на Фахризаде не может не вызывать дежавю. Подобное уже происходило с иранскими учеными в 2010–2012 годах.

В январе 2010-го в Тегеране был убит профессор, работавший в том же университете, что и Фахризаде. Хусейн Масуд Али Мохаммади был физиком-ядерщиком, а в день покушения собирался на работу в университет. Нападавшие оставили около его автомобиля мотоцикл, с прикрепленной к нему бомбой на дистанционном управлении.

Когда ученый планировал сесть в машину, произошел взрыв. Его сила была такой большой, что из соседних домов повыбивало окна. Соседи думали, что произошло землетрясение. Жена Мохаммади говорила, что услышала взрыв, как только закрыла за мужем дверь.

Вину за эту атаку взял на себя Маджид Джамали Фаши. Он признался в том, что действовал по указанию «Моссада» и прошел подготовку в Тель-Авиве.

В ноябре того же года произошли еще две атаки на специалиста в области лазерной физики Ферейдун Аббаси Давани и специалиста по атомной энергии Маджида Шахрияри. Они оба преподавали в университете Шахида Бехешти.

Убийцы действовали по схожей схеме с обоими учеными: подъехали к машине на мотоцикле, подбросили бомбу и взорвали ее на расстоянии. Шахрияри эту атаку не пережил, а жена, находившаяся с ним в машине, отделалась ранениями.

Атака на Аббаси произошла почти одновременно с атакой на Шахрияри, но первому повезло больше. Он вместе с женой подъезжал к университетской площади, когда услышал звук столкновения машины с чем-то. Оглянувшись, Аббаси увидел мотоцикл и сразу подумал о том, что к его машине прикрепили бомбу. Он тут же остановил автомобиль и велел жене выбираться из него. Аббаси отделался травмами лица и рук.

У всех преступлений был один почерк, а бомбы были магнитными. Власти Ирана ловили всех причастных к смертям, но организаторами покушений называли Израиль.

Убийство Мостафа Ахмади Роушана произошло в той же стилистике в январе 2012 года. Ученый-ядерщик ехал на работу, когда бомба, прикрепленная к боку его машины, взорвалась. Интересно, что его убили в день второй годовщины убийства Масуда Али Мохаммади.

Роушана тоже назвали жертвой израильского «Моссада».

Единственное убийство, выбивающееся из этой серии, произошло в июле 2011 года. Тогда вооруженные люди подъехали к дому Дариуша Резаинежада и пять раз выстрелили в него на глазах у жены и маленькой дочери.

Изначально убитого спутали с мужчиной со схожим именем, работавшим профессором физики и связанным с ядерной программой Ирана. Впоследствии выяснилось, что был убит аспирант-электротехник Тегеранского технологического университета имени К. Н. Туси, который должен был защищать диссертацию и работать в «исследовательском центре национальной безопасности».

Тогда эту атаку описали как «первую публичную операцию нового главы „Моссада“ Тамира Пардо». В ходе нее была ранена и жена Резаинежада.

Спикер иранского парламента обвинил в этой атаке не только Израиль, но и США. Последние эти обвинения отвергли.

Кто виноват?

Во время совершения убийств ходили слухи о личности их исполнителей. Хотя наиболее вероятным кандидатом считалась израильская разведка «Моссад», среди других подозреваемых были иранские оппозиционные группы, такие как МЕК, оперативники разведки из арабских стран, выступающие против иранского режима, и Соединенные Штаты.

Сам Иран всегда обвинял Израиль и США. Госсекретарь того времени Хиллари Клинтон категорически отрицала какую-либо причастность своей страны к убийствам. Аналитики считали это правдоподобным, учитывая, что у Штатов не было разведывательных ресурсов в Иране.

А вот Израиль никогда не подтверждал и не отрицал свою роль в убийствах. Официальные лица часто говорили о готовности использовать любые необходимые меры для защиты своей страны. Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон заявлял, что «так или иначе военная ядерная программа Ирана должна быть остановлена».

Если говорить об атаке на Фахризаде, то выбор подозреваемых вновь сужается. Исполнительный вице-президент Института ответственного государственного управления Куинси Трита Парси считает, что единственные страны, имеющие мотивацию и возможности — это Израиль и, возможно, США. Об этом она заявила CNN.

К тому же в апреле 2018 года Нетаньяху упомянул Фахризаде по имени, вскрывая ядерный архив, забранный агентами «Моссада» из Тегерана. Он назвал его главой секретного ядерного проекта под названием Project Amad.

«Запомните это имя, Фахризаде», — сказал Нетаньяху репортерам.

Как пишет Financial Times, Израиль никогда не берет на себя официальную ответственность за незаконные действия. Такое может произойти только, если его шпионы пойманы. При этом официальные лица страны регулярно информируют американские издания об атаках, как бы косвенно беря на себя ответственность за них.

Какими были и будут последствия?

В 2010-х убийства ученых оказали пугающее воздействие на иранское научное сообщество. После этого правительству было сложно вербовать кого-либо для исследований в области национальной безопасности.

Журналист Пол Коринг писал, что эти убийства оставили настоящий след горя на людях. Дочь убитого Дариуша Резаинежада была сильно травмирована произошедшим. Ее мама говорила о том, что она продолжала рисовать отца даже спустя год после смерти. На рисунках дочь и мама открывали рты в крике испуга.

«Каждый день она рисует эту картину», — говорила она.

Смерти физиков-ядерщиков называли мученическими, а правительство Ирана обещало отомстить за них. Власти говорили, что жертва этих ученых сделала честь научному сообществу. Однако это не помогло, и ядерная мечта Ирана стала постепенно затихать. К тому же сверху посыпались еще и санкции.

Для чего же серию убийств возобновили сейчас, а главное — какими будут последствия?

Financial Times, ссылаясь на отставного офицера разведки, пишет, что одной из целей Израиля было публично унизить Иран. Этим убийством они показали, что правительство неспособно защитить свои самые ценные активы.

Фахризаде — наиболее заметное лицо ядерной программы. Он упоминался во многих отчетах Государственного департамента США и Международного агентства по атомной энергии как обладающий глубоким пониманием ядерных возможностей Ирана.

Неясно какую роль Фахризаде играл в усилиях Ирана по разработке ядерного оружия, но он был символом прошлых амбиций Ирана и находился под надежной защитой.

Как передает CNN, его убийство явно осложнит попытки Байдена использовать дипломатию и наладить отношения с Ираном.

К тому же обещание Ирана «жесткой мести» за Фахризаде перекликается с обещанием, данным после убийства генерала Касема Сулеймани. Он был одним из самых влиятельных людей в Иране и был убит ударом американского беспилотника в Багдаде в начале января.

Через несколько дней после удара Иран в ответ выпустил ракеты по двум американским базам в Ираке. В результате атаки никто не пострадал, но более 100 американских солдат получили черепно-мозговые травмы.

Сейчас Иран может отреагировать чуть иначе, но ответ обязательно последует. Об этом заявил старший научный сотрудник Тегеранского Центра стратегических исследований Ближнего Востока Абас Аслани в разговоре с Al Jazeera.

Иран не ограничен временными рамками, а потому может ударить и до, и после инагурации Байдена. Важно то, на кого будет направлен ответ. Если власти решат, что замешан только Израиль, то ответ будет дан до инаугурации. А если окажется, что американцы в этом деле замешаны, то интересы США в регионе могут оказаться под угрозой.

По словам Аслани, ответ Ирана может выйти за пределы Израиля и США. Он может распространиться на некоторых их союзников в регионе, включая несколько арабских государств.

На данный момент власти обвиняют только Израиль, «Моссад» и запрещенную в стране «Организацию моджахедов иранского народа».

Тегеранский эксперт по обороне и безопасности Хосейн Далирян полагает, что эта атака вновь поменяет правила игры. Этим убийством Израиль показал, что перешел от разведывательной фазы к оперативной. Соответственно, как и в предыдущем раунде убийств иранских ученых-ядерщиков, Иран также переведет свою деятельность в оперативную фазу.