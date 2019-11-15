Пропала в неглубокой могиле. Главное об убийстве 5-летней крымчанки отчимом

Более двух суток добровольцы и полицейские искали бесследно пропавшую крымчанку Дашу. Оказалось, девочку задушил отчим, взбесившийся из-за непослушания девочки. Мужчина воспитывал падчерицу и родного сына один — мать детей уехала на заработки в Китай. Соседи говорят, что часто слышали плач и прятали девочку. Но в администрации семья считалась благополучной.

Пятилетняя жительница села Кропоткино Раздольненского района Даша пропала 12 ноября. Ее отчим пояснил правоохранителям, что отъезжал по делам и закрыл девочку дома. Когда вернулся обратно, падчерица пропала. На следующий день, так и не дождавшись девочки, он отправился в полицию. Там возбудили дело об убийстве ребенка и начали поисково-спасательную операцию.

Для поиска Даши в селе собрались сотрудники МВД, добровольцы «Лизы Алерт Крым», кинологического отряда «Вектор» и простые крымчане. Более двух суток порядка 200 человек прочесывали каждый сантиметр окрестностей, а с воздуха территорию осматривали с помощью дронов.

Семья на хорошем счету

Вопросы, отмечают РИА «Новости», возникли у поисковиков почти сразу. Людям не верилось, что пятилетняя девочка могла в одиночку открыть дверь и уйти из дома. Странным казалось, что отчим не попросил соседей приглядеть за падчерицей пару часов.

Соседка Светлана рассказала, что мужчина неместный. Приехал в Кропоткино около двух лет назад. Воспитывает двоих детей: приемную Дашу и родного сына, — а мать 23-летняя Екатерина, сообщает сайт kр.ru, уехала на заработки в Китай и давно не была в Крыму. Узнав о пропаже дочери, бросила работу и 14 ноября вылетела домой. Добираться предстоит с четырьмя пересадками.

В детсаду, который посещали Даша и ее брат, изданию рассказали, что 12 ноября 45-летний отчим написал заявление, что дети болеют и временно приходить не будут. Ничего необычного в его поведении заведующая не заметила. В саду семья была на хорошем счету.

«Мы не замечали ничего плохого. Привозил в детсад на хорошей, дорогой машине. Всегда интересовался, как дети занимаются, как едят, гуляют. Даша любит рисовать свою семью: себя, папу, маму и братика. Никаких предпосылок, предчувствий у нас и не было!» — рассказала она.

Провальное алиби

Во время следственно-разыскных мероприятий правоохранители установили причастность мужчины к пропаже Даши. Он отпираться не стал и признался в убийстве. По его словам, 12 ноября он убил падчерицу. Тело закопал недалеко от дома, где его и обнаружили.

«Затем, по версии следствия, с целью создания себе алиби он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось. По возвращении домой он сообщил в правоохранительные органы о безвестном исчезновении девочки», — добавили в пресс-службе ведомства.

Соседи рассказывали корреспонденту «Вести Крым», что Даша часто прибегала к ним в поисках защиты от отчима Александра. Другие поясняли «Форпост Севастополь», что часто слышали крики и детский плач.

«Папа у нее неадекватный. Постоянно оттуда доносятся крики, визги, детский плач», — пояснила Асие Саитманбетова.

Источники РЕН ТВ сообщили, что мужчина впадал в ярость и скандалил с супругой, если падчерица его не слушала. 12 ноября они с Дашей в очередной раз поругались, в бешенстве мужчина задушил ее. После этого, спрятав тело, отмечают «Вести Крым», Александр с сыном пытался бежать на Украину. Но согласия на вывоз ребенка у него не было — и пограничники не пропустили.

Сейчас мальчик находится в больнице с бронхитом. К нему после сообщения о пропаже внучки уже приехала бабушка.