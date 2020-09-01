Убийство бизнесмена в Бугульме связали с местью. Два года назад он зарезал грабителей, защищаясь

В татарской Бугульме застрелили бизнесмена Евгения Деданина. В 2018 году он прославился после того, как убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом.

На владельца торговой сети «Изобилие» Евгения Деданина напали в центре Бугульмы и выстрелили. Он умер в больнице. Подозреваемого поймали и задержали — им оказался 54-летний иностранец, живущий в Самаре, говорится на сайте республиканского управления Следственного комитета.

По информации «Татар-Информ», подозреваемый в убийстве Деданина — житель Самарской области. Именно из этого региона в 2018 году были нападавшие, которые хотели ограбить бизнесмена и которые потом умерли от его руки.

Источник сайта «Бизнес Online» рассказал, что основная версия убийства Деданина — месть за двух человек, которых бизнесмен зарезал в своем доме в 2018 году, во время разбойного нападения.

По данным Telegram-канала Mash, Деданина убили в офисе его компании, который находится на улице Нефтяников, возле кафе «Аристократ». Отмечается, что нападавших было двое — так говорят местные жители. В то же время в полиции эту информацию не подтверждают.

Вот так выглядит эта улица. На видео видно, что там работают правоохранители:

Как сообщила Baza, подозреваемого зовут Араик Мирзонян. По данным Telegram-канала, возле Деданина стоял еще один человек — случайный свидетель. Якобы Мирзонян наставил на него пистолет, но не выстрелил. Вот фото подозреваемого:

Источник фото: телеканал «360»

РЕН ТВ пообщался со знакомым убитого, который сказал, что Деданин пытался сбежать от убийцы через заднюю дверь. Он выбежал, и раздалась стрельба. Сайт kp.ru со ссылкой на собственные источники сообщил, что перед выстрелом нападавший вымогал деньги у Деданина. Журналисты добавили, что потенциального преступника задержали на месте очевидцы — брат Деданина и грузчик.

Дело 2018 года

Деданин стал известен после случая 2018 года, когда в его дом ворвались трое мужчин в масках. Они угрожали ему предметами, похожими на пистолеты, требуя денег. Злоумышленники связали хозяина дома, его жену и знакомого. В один момент Деданин с другом смогли освободиться, схватить нож и ударить нападавших несколько раз.

Потенциальные грабители умерли на месте от полученных травм, а третьему удалось сбежать. Впоследствии его поймали. Нападавшими оказались жители Самарской области, против них завели уголовное дело по статье о разбое.

В июне 2019-го выжившего нападавшего Андрея Климанова признали виновным в организации нападения на дом бизнесмена и приговорили к шести годам колонии строгого режима. Убитых признали виновными посмертно.

При этом в отношении самого Деданина возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершенном при превышении необходимой обороны. Потом прокуратура отменила решение СК.