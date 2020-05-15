Нападал со спины, насиловал и убивал. Ростовскому маньяку дали пожизненное за убийство 9 женщин

38-летний военнослужащий Давид Сарабашьян приговорен к пожизненному заключению. Южный окружной военный суд признал его виновным в шести нападениях на женщин, из которых пять завершились изнасилованием и убийством.

Как сообщают «Вести», свои преступления он совершал на протяжении 18 лет. Его дважды задерживали, но отпускали, не собрав достаточно улик. Сарабашьян всегда действовал одинаково. Он нападал на жертв со спины, душил их до потери сознания, насиловал, затем убивал.

Первое нападение маньяк совершил в 2000 году. Он самовольно покинул воинскую часть, изнасиловал 27-летнюю женщину и убил. Через полгода он повторил свои действия. Его жертвой стала 32-летняя женщина. В этот раз его задержали, но командир части заявил, что солдат не покидал территорию подразделения. Насильника отпустили.

В ноябре 2001 года Сарабашьян напал на 16-летную девушку. В июле 2003 изнасиловал и убил 41-летнюю женщину. Его снова задержали, но собрать доказательства его вины не получилось.

После 12 летнего перерыва, он снова напал на 29-летнюю женщину. В этот раз она оказала сопротивление и начала кричать. Насильнику пришлось бежать.

Последнее преступление Сарабашьян совершил в октябре 2018 году. Его жертвой стала 24-летняя девушка. Через месяц его задержали, у него нашли смартфон погибшей.

Суд признал его виновным по статьям покушение на изнасилование, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, убийство и кража. Ввиду исключительной опасности для общества и данных о личности Сарабашьяна приговорили к пожизненному сроку.

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