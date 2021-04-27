Оккультная мафия держит в страхе итальянские города. Полиция задержала членов ячейки за ритуальные убийства и насилие

В Италии правоохранители провели масштабные рейды по всей стране. В результате арестованы около 30 человек. Их подозревают в работе на нигерийскую оккультную мафию «Черный топор». Она известна многочисленными изнасилованиями и ритуальными убийствами.

Задержанным предъявили порядка сотни обвинений, включая торговлю наркотиками и людьми, организацию проституции, а также интернет-мошенничество, отметили в Би-би-си.

По информации издания, для проведения тайных финансовых транзакций банда использовала биткоины, которыми расплачивалась в даркнете — скрытой сети, популярной в преступной среде. Там члены группировки покупали данные кредитных карт, которые использовали для операций в Сети.

«Есть свидетельства того, что арестованные имели прямую связь с нигерийской бандой, опираясь на ту же лексику, символы и ритуалы», — процитировали в Би-би-си сообщение итальянской полиции.

По информации агентства Reuters, аресты произошли в 14 провинциях. В результате удалось задержать даже предполагаемого лидера «Черного топора» в Италии — 35-летнего мужчину, проживавшего в Аквиле, в центральном регионе Абруццо. Его имя не разглашают.

«Это доказывает способность судебных органов и полиции бороться со старыми и новыми мафиозными группировками, которые пытаются расширить свое криминальное влияние и свой бизнес», — заявила министр внутренних дел Лучана Ламорджезе.

Что такое «Черный топор»?

«Черный топор» — это одно из самых печально известных тайных обществ, возникших в Нигерии. Оно появилось в 1970-х годах и первоначально было известно как движение темнокожих. Его основатели заявляли, что цель группы — освободить черную расу.

Однако похоже движение больше не придерживается какой-либо политической идеологии. Вместо этого «Черный топор», по данным правоохранителей, оказался замешан в многочисленных убийствах — ритуальных и не только, члены мафии калечили людей, а также насиловали женщин. Затем банда построила мощную международную сеть.

«Викинги» и другие банды

Известны также и другие нигерийские тайные общества, которые зачастую называют братствами и культами. Среди них «Эйе» (на языке группы родственных народов, населяющих Западную Африку, означает «птицы») и «Буканьеры» (пираты, нападавшие на испанские флотилии в Карибском море во второй половине XVII века).

Однако одна из наиболее популярных банд, действующих в Италии, — «Викинги». Ее члены занимаются наркоторговлей и курируют проституцию. Ввоз нигерийских женщин в Италию в качестве уличных проституток — один из самых прибыльных видов преступной деятельности. При трудоустройстве девушкам, которым часто нет и 14 лет, обещают места парикмахеров, нянь и косметологов. Уже по приезде в Италию их заставляют работать проститутками. При этом «Викинги» дружат с «Коза ностра» и враждуют с «Черными топорами».

У всех этих группировок есть цепочка командования, аналогичная группам ополченцев. Они используют кодовые слова и имеют знаки отличия с излюбленным оружием культа вместе с его цветом. Членам банд обещают защиту от соперничающих культов, но в основном все это связано с властью и популярностью.

Все эти тайные общества запрещены в Нигерии. Сотни их членов уже были арестованы и привлечены к ответственности. Тем не менее они продолжают работать в стране, особенно в университетских городках, где по-прежнему вербуют молодежь, расширяя свое влияние.