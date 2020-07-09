«Было ясно, что добром не кончится». Главное об убийствах чеченских блогеров в Европе

«И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России и в частности меня. Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится. Терроризм не прошел. Россия не развалилась. В ход пошли любители почесать языком», — подчеркнул глава Чечни.

По его словам, схожие методы использовали еще для разрушения Османской империи. «Продажные глашатаи» получают плату за свою работу, а позже их убивают, делая из них якобы невинных жертв правды.

«Спецслужбы знают, что сквернословие, мат и ложь неприемлемы для любого чеченца. И чеченцы спрашивают за оскорбления даже спустя десятки лет согласно религиозным и национальным традициям. Я неоднократно рассказывал о методах манипулирования Западом, и я знал, что эти куклы закончат свою жизнь именно так... За что боролись, на то и напоролись!» — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что каждый здравомыслящий человек, прежде чем согласиться на работу с иностранными спецслужбами, должен понимать, что от него избавятся «как от расходного материала».

Не становитесь куклами, заботьтесь о своих семьях. Иначе такая же участь ждет и вас, а обвинять будут Кадырова и его команду Рамзан Кадыров.

Анзор из Вены

Мамихан Умаров погиб 4 июля в пригороде Вены. Около 19:30 по местному времени (18:30 по Москве) раздалась стрельба на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин. 43-летнего россиянина нашли мертвым с огнестрельным ранением.

По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов. Мотивы убийства следствию пока не ясны.

Погибший вел свой канал на YouTube под псевдонимом Анзор из Вены. С апреля этого года Анзор опубликовал 29 видео. В блоге он критиковал главу Чечни, а также его окружение. Некоторые описывали содержание роликов как оскорбление.

«Было ясно, что дело добром не кончится», — цитирует австрийское информационное агентство APA неназванного представителя чеченской общины в Австрии. Среди чеченцев, живущих в Австрии, ходили слухи, что за убийство Умарова объявили вознаграждение.

Мансур Старый

30 января, около 11:30 по местному времени, один из сотрудников отеля Coq Hardi во французском городе Лилль нашел тело мужчины. На трупе обнаружили несколько ножевых ранений, а рядом с телом лежал нож. Погибшим оказался Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый.

Мужчина приобрел известность благодаря своим заявлениям в YouTube и Facebook. Там он резко критиковал ситуацию на Кавказе. Издание La voix du nord называет погибшего «чеченским оппозиционером, скрывавшимся в Бельгии». «Он был очень критично настроен по отношению к чеченскому режиму», — подчеркивают журналисты. В убийстве Алиева заподозрили жителя Чечни, его объявили в розыск, как сообщил «Кавказский узел».

7 июля перед зданием российского посольства в Вене прошла акция против убийств чеченцев в Европе. Участвовали порядка 70 человек.