Новая волна расизма в США. Убийства азиаток вывели толпы на улицы

В штате Джорджия в результате нападения на три спа-салона погибли восемь человек. Из них шесть были женщинами азиатского происхождения. Нападавший был задержан полицией. Несмотря на то, что не доказано, что преступление произошло на почве ненависти, в США началась новая волна разговоров о расизме, на этот раз по отношению к американцам азиатского происхождения.

Что известно о нападении?

Первая атака произошла, как сообщила Би-би-си, около 17:00 во вторник в спа-салоне Young’s Asian Massage в Акворте. Когда полиция прибыла, два человека уже скончались, а трое были доставлены в больницу, где еще двое погибли. Жертвами стали две азиатские женщины, белая женщина и белый мужчина. Также был ранен мужчина латиноамериканского происхождения.

Менее чем через час произошла вторая атака. Полицию вызвали в спа-салон Gold Spa на северо-востоке Атланты. На записи звонка службы экстренной помощи слышно, как женщина говорит о том, что она прячется от стрелка, и просит полицию приехать.

Когда полицейские прибыли в салон, они обнаружили трех женщин, скончавшихся от огнестрельных ранений. Находясь на месте преступления, офицеры получили вызов в спа-центр через дорогу под названием «Ароматерапевтический спа». Внутри они обнаружили еще одну убитую женщину.

Что известно о нападавшем?

Следователи, изучавшие записи с камер видеонаблюдения, опубликовали изображения подозреваемого возле одного из спа-салонов. Вскоре он был идентифицирован и пойман. Им оказался Роберт Аарон Лонг. Его арестовали в округе Крисп, находящемся примерно в 240 километрах к югу от Атланты.

Лонгу предъявили обвинение в убийстве восьми человек и нападении при отягчающих обстоятельствах. Официальные лица пока не могут подтвердить, был ли расовый мотив у стрелка.

На пресс-конференции в среду следователи заявили, что 21-летний Лонг признался в стрельбе, но отрицает, что его нападение было мотивировано расовой ненавистью. Он также сказал следователям, что «любит Бога и оружие».

Как объяснил капитан Джей Бейкер, нападавший считал, что у него есть сексуальная зависимость. В спа-салонах он видел соблазн для себя, от которого хотел избавиться.

Известно, что массажные салоны иногда предоставляют услуги проституции, но власти говорят, что пока нет никаких указаний на то, что нечто подобное происходило в местах нападения.

«Это легально действующие предприятия, которые не были на нашем радаре», — сказала мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс, добавив, что город не будет заниматься «позором и обвинением жертв».

Полиция также отметила, что еще слишком рано для окончательного определения мотива и что подозреваемый действовал в одиночку.

Боттомс также сказала, что Лонг направлялся во Флориду, возможно, чтобы совершить еще одну стрельбу, когда его арестовали.

Известно, что родители стрелка помогли опознать его.

Вторая волна расизма

В 2020 году США захлестнула волна протестов на фоне убийства Джорджа Флойда. Все обсуждали дискриминацию и расизм по отношению к темнокожей части населения. Однако многие забывают о том, что азиаты и американцы азиатского происхождения также сталкиваются с расизмом в США.

На фоне пандемии и постоянных обвинений Китая в распространении коронавируса многие люди азиатского происхождения столкнулись с дискриминацией и расизмом. Достаточно вспомнить, как Трамп называл коронавирус китайским вирусом, или kung flu — по аналогии с кунгу фу, но вместо фу использовал слово «простуда».

Нападение на спа-салоны могло стать последней каплей в чаше терпения населения. В Вашингтоне напуганные и убитые горем люди собрались на пикет в ночь после стрельбы. В Лос-Анджелесе, в районе Маленький Токио, более тысячи жителей вышли на митинг. А в Атланте около 100 человек прошли маршем по китайскому кварталу и зажгли свечи, оплакивая погибших.

«Мотив до сих пор не ясен, но преступление против любого сообщества — это преступление против всех нас», — сказала мэр Боттомс.

Джо Байден написал в Twitter, что он и первая леди «молятся всем, на кого повлияли стрельбы в Атланте».

«Мы пока не знаем мотивов, но мы точно знаем, что азиатско-американское сообщество сегодня чувствует огромную боль. Недавние нападения на общину носят антиамериканский характер. Они должны прекратиться», — сказал он.

По данным Stop AAPI Hate, с 19 марта 2020 года по 28 февраля 2021 года было совершено 3795 преступлений на почве ненависти против азиатов, из них 503 — в январе и феврале. Представитель организации сказал Nikkei Asia, что это лишь верхушка айсберга и показывает, насколько бессильны американцы азиатского происхождения против дискриминации.

Опрос, проведенный Центром изучения ненависти и экстремизма при Калифорнийском государственном университете в Сан-Бернардино, показал, что, даже несмотря на то, что количество преступлений на почве ненависти в 16 городах, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес, упало на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2020 году, преступления против азиатов участились на 150%.

В мае 2020 года Великобритания также заявила о том, что количество преступлений на почве расовой ненависти за время пандемии выросло в стране на 21%.