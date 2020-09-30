Убежденная католичка может занять пожизненный пост верховного судьи США. Она против абортов и ЛГБТ

Президент Дональд Трамп направил на рассмотрение Конгресса США кандидатуру Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда страны. Баррет — персона неоднозначная. Она убежденная католичка, выступающая против абортов и якобы связанная с религиозной группой, которая категорично настроена к ЛГБТ-сообществу. Многие политики переживают, не повлияют ли убеждения Баррет на выносимые ей решения.

«Кандидатура направлена в сенат: Эми Кони Барретт из Индианы на должность члена Верховного суда», — говорится в сообщении Белого дома.

Глава США уверен, что процедура утверждения кандидатуры Барретт в сенате, где большинство имеют сторонники Трампа, будет короткой. О своем решении по поводу кандидата на место в Верховном суде США президент объявил в субботу. Сейчас Барретт работает судьей апелляционного суда седьмого округа США. Там рассматривают дела, которые касаются штатов Висконсин, Иллинойс и Индиана.

Кандидат на должность члена Верховного суда страны известна своими консервативными взглядами, как и религиозная группа «Люди Хвалы», с которой СМИ часто связывают Барретт. В ЛГБТ-сообществе, например, отмечали, что школы, организованные этой сетью сообществ, настаивают на том, что секс возможен лишь между гетеросексуальными супружескими парами. Ни судья, ни представители религиозной группы не подтвердили, но и не опровергли информацию о связи Барретт с сообществом.

Сама кандидатка на должность члена Верховного суда страны несколько раз выступала в Blackstone Legal Fellowship — консервативной программе обучения христианских юристов, проводимой организацией, выступающей против однополых браков и прав ЛГБТ. Согласно данным The Washington Post, программа обучения была создана для пропаганды «отчетливо христианского мировоззрения во всех областях права».

В связи с этим правозащитная организация Human Rights Campaign, поддерживающая ЛГБТ-сообщество, выступала категорически против утверждения Барретт на новый пост, называя ее кандидатуру «несомненной угрозой правам ЛГБТ».

У «Людей Хвалы» предусмотрены определенные ограничения для женщин. Сообщество исключает их нахождение на руководящих должностях. Самый высокий пост, который может занимать представительница прекрасного пола в общине, — «женщина-лидер». Раньше эту должность назвали «служанка».

Они «учат женским делам, дают советы, помогают в трудных ситуациях» и руководят специализированными мероприятиями. Если Барретт действительно принадлежит к этой религиозной группе, то ее стремление занять высокий пост выглядит достаточно странным.

В National Public Radio подчеркнули, что вера судьи носит необычайно интенсивный характер. Там напомнили, что в 2006 году Барретт сказала выпускникам одной из юридических школ, где преподавала, что они должны рассматривать свою будущую карьеру «как средство для достижения цели <…> и эта цель — строительство Царствия Божия».

Религиозные убеждения Барретт привлекли значительное внимание еще в 2017 году, когда ее назначили на нынешнюю должность. Тогда вступление в полномочия ознаменовалось противостоянием с сенатором Дайэнн Файнстайн. Она переживала, что религиозные убеждения судьи могут отразиться на ее отношении к закону. «В вас живет догма», — сказала Файнстайн обвинительным тоном.

Сенатор США от штата Айова Чак Грассли, в свою очередь, спросил Барретт, когда для судьи уместно ставить свои религиозные взгляды выше применения закона. «Никогда», — ответила женщина. Она уверена, что ее религиозность не помешает исполнению работы должным образом.

Федеральных судей в США назначают пожизненно по представлению главы государства. Так, это наиболее долгоиграющая и едва не самая важная часть внутриполитического наследия президентов. Верховный суд состоит всего из девяти человек.

Демократы требуют от Трампа пока не заполнять ставшую вакантной должность и предоставить право выбрать кандидата уже новому президенту.

Место освободилось 18 сентября, после смерти 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. У нее был рак. Гинзбург была второй женщиной в истории Штатов, которая стала судьей Верховного суда и находилась на этой должности более 27 лет.