«Убежали из СССР и создали свой Советский Союз». Брайтон-Бич глазами русскоговорящих

Брайтон-Бич, или, как его еще называют, Маленькая Одесса — расположенный в Нью-Йорке район, славящийся большим количеством русскоговорящего населения и духом 90-х. Он регулярно попадает в новостные сводки: то жители проведут очередной фестиваль, то в местном магазинчике найдут комиксы с Владимиром Путиным. «360» узнал, каким видят Брайтон-Бич русскоязычные люди.

«Увидела прилавок с колбасой, вот как во времена СССР»

Рассказывает Марина, туристка

Была на Брайтон-Бич несколько раз. Первый — в 2004 году. Тогда я училась и работала по программе Work and Travel. Когда мы с друзьями приехали в Нью-Йорк, в том числе на Брайтон-Бич, это был сентябрь. К тому времени мы три месяца проработали в городе Истон, штат Мэриленд. Мы не слышали русскую речь все это время. И когда мы приехали в Нью-Йорк, на Брайтон-Бич, зашли в магазин, я увидела прилавок с колбасой, вот как во времена СССР еще торговали. И я услышала: «Здравствуйте! Какую колбаску хотите?» Я от шока долго смеялась, улыбалась. Я понимала, что они русские, и увидеть соотечественников было удивительно. Очень удивили и вывески на русском языке: «Дубленки», «Кожа», «Меха», «Рыба».

«Переместился в старую Москву»

Рассказывает Артем, турист

Приехал я туда рано утром, добирались мы из центра Нью-Йорка на метро 1,5 часа. Сразу бросились в глаза русские вывески, русскоговорящие прохожие, очень много пожилых людей.

Зашли в магазины, там чисто русские товары, как в России. Продавцы тоже русские, с одесским акцентом. Антураж полностью совпадает с русским. Было ощущение, что попал в машину времени и переместился в старую Москву. Архитектура района напоминала подмосковные маленькие города: небольшие домики серые, небрежные.

Пришли мы на набережную. Поразил размах, очень большой песочный пляж, людей мало, ветер небольшой, но везде слышалась русская речь, вдоль набережной стояли русские рестораны и кафе с русскими названиями: «Татьяна» и «Светлана». Правда, все это английскими буквами.

Источник фото: личный архив Артема

Это был самый невзрачный район города, в котором я был. Искупались мы в океане и пошли кушать в ресторан «Татьяна». В меню были: борщ, хачапури, шашлык, оливье и так далее. Русские блюда, которых не было в меню американских заведений. Было очень вкусно, по-домашнему. Официанты были все русскоговорящие. После вкусного обеда мы немного прогулялись по набережной, ничего особо не впечатлило. Разве что куча вывесок, русских, в стиле 90-х.

«Время там остановилось»

Рассказывает Илона, туристка

Район Брайтон-Бич ошарашил нас буквально с первой секунды, как мы вышли из метро. Повсюду надписи и вывески на русском языке. От этого в первый миг стало немного комфортнее, но ты понимаешь, что это не та Россия, которая есть сейчас, это, скорее, возвращение куда-то в далекое прошлое. Понятно, что в каких-то уголках России, наверное, и сейчас так, но я уже давно такого не видела. Тем более учитывая, что этот район находится всего в 40 минутах езды от Манхэттена. Для нас было шоком увидеть такое.

Источник фото: телеканал «360» / Дамир Матюхин

Русская речь повсюду. Я бы даже сказала, русская с украинским акцентом. Как я поняла, в основном там проживают иммигранты из Одессы. Удивительно, но мы почти не видели молодежи, очень мало, чаще всего встречали людей 55-80 лет. Газеты в палатках — на русском языке, в магазинах — товары из России (печенье, сгущенка, колбасы, пельмени, молоко и так далее), заходишь в продуктовый магазин и попадаешь, в прямом смысле в сельпо, где торгуют продавщицы в синих фартуках.

На улице продают пирожки и беляши с мясом, капустой, картошкой — по два доллара. За ними — очередь, мы тоже в нее встали. Я поговорила с женщиной-продавцом, она рассказала, что живет на Брайтон-Бич уже 13 лет как нелегал. Работала и няней, и еще кем-то. И вот теперь продает пирожки. Сказала, что, работая в Штатах, подняла всех детей на Украине, но уже очень хочет домой, к ним и внукам. Жить там не особо нравится, возможно, так как семья на родине. Хотя отметила, что медицина хорошая, она сделала две или три операции, совершенно бесплатно, а ведь она нелегал, но ее приняли в госпиталь и вылечили.

Нам рекомендовали кафе «Татьяна», но мы, наевшись пирожков, уже не захотели туда идти. Говорят, кафе хорошее, многие хвалят, с виду похоже на столовую, как и все заведения на Брайтон-Бич. На пляже много русских пенсионеров на колясках с сиделками, дышат океанским воздухом, пляж — единственное место на Брайтон-Бич, где нам понравилось. Кстати, слышали, как русские американцы говорят на английском, и поняли, что английский они используют, судя по всему, не очень часто: акцент сильнейший, хотя многие живут там уже очень давно, ну это и понятно, зачем английский, когда живешь среди русских.

В общем, Брайтон-Бич оставил неизгладимые впечатления: русские убежали из СССР и создали свой Советский Союз на другом конце земли. Время там остановилось.