Убийц и насильников уберут из такси. И это добавит чиновникам бумажной работы

Водителям с судимостями за опасные преступления — убийства, изнасилования, терроризм и другие — запретят работать в такси и общественном транспорте. Для этого потребуют бумажную справку о несудимости. И это пример, когда идея удачная, а исполнение устаревшее.

Минтранс подготовил законопроект по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина и поручению президента Владимира Путина. Документ запретит допускать к пассажирским перевозкам тех, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за тяжкие преступления.

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«Огромное количество людей работает с неснятой судимостью за тяжкие преступления. К чему это ведет: у нас на такси работают люди, осужденные за грабежи, кражи, убийства и так далее. Вряд ли кому-то хочется попасть пассажиром к такому водителю», — цитирует Собянина «Коммерсант».

Если законопроект одобрят, водители должны будут предоставить в регистрирующий орган справку о судимости. К опасным преступлениям ведомство отнесло убийства, изнасилования, истязания, участие или организацию терактов или террористического сообщества и его деятельности, а также причинения тяжкого вреда здоровью. Если справки не будет, от работы в такси, автобусе троллейбусе или трамвае водителя отстранят. Наличие условного срока помехой для перевозки пассажиров не станет.

Важно помнить две вещи: практически любую справку в России можно купить, и многие водители приезжают к нам на заработки из-за рубежа. Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков пояснил «360», что разумно было бы предоставить работодателю возможность обратиться в МВД с просьбой о проверке сотрудников. А ведомство бы по своим официальным каналам узнавало о судимости водителей, в том числе иностранцев.

Работу перевозчиков, по его словам, контролируют органы транспортного надзора. Если законопроект примут и компания возьмет на работу водителя без проверки благонадежности, ее должностное лицо понесет наказание.

Бумажный анахронизм

По словам Лысакова, инициатива правильная, повысит безопасность здоровья и жизни пассажиров. Но отдельный законопроект для этого не требуется. Справка об отсутствии судимости и так должна быть по Трудовому кодексу, федеральному закону «О транспортной безопасности» и соответствующему приказу МВД.

Парламентарий подчеркнул, что излишним выглядит требование предоставлять бумажную справку. В России планируют запустить проект цифровых профилей таксистов. Как раз туда, уверен он, можно добавлять данные о судимостях.

«Нам надо минимизировать бумажный документооборот. Между учреждениями существует электронный документооборот. Но между гражданами и государством иногда существует требование принести какую-то бумажку. Справку о судимости можно ждать месяц. Поэтому, конечно, нужно это оцифровать», — добавил он.

Схожее мнение «360» выразил руководитель центра компетенций общественного института развития такси МЕФТ Станислав Швагерус. «В период развития цифровой экономики прописывать в федеральном законодательстве необходимость получения этой справки — это нонсенс. В то время как сейчас обсуждается вопрос о введении модели цифрового профиля водителя такси», — пояснил Швагерус.

Дать заработать

Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов подтвердил «360», что сейчас такую справку при приеме на работу официально не требуют. Службы безопасности компании в частном порядке решают, допускать водителей с судимостями к перевозкам или нет. Но даже если законопроект примут, убежден Смирнов, ничего не изменится и нападений на пассажиров меньше не станет.

«Водителям такси просто нужно дать зарабатывать, и нападения прекратятся. Это никто почему-то не учитывает. Думаю, большинство случаев нападения зависит от того, как водитель провел день — вот вам и психическая составляющая. Он едет, а у него эта психическая часть подавлена, потому что ему нечего домой привезти», — сказал он.

Руководитель МЕФТ Швагерус, напротив, убежден, что запрет приема на работу таксистов с «опасными» судимостями повысит безопасность. Только в мае 2019 года при проверке 100 тысяч легковых такси автоинспектора выявили девять водителей, находившихся в федеральном розыске. Пятеро отсидели за изнасилование, а 13 ранее обвинялись в терроризме.