Uber заплатит $4 млн жертвам домогательств. России это не коснется

В США Uber выплатит 4,4 миллиона долларов сотрудницам, ставшим жертвами сексуальных домогательство на работе. «360» узнал, как работается женщинам в российских таксомоторных компаниях, не пристают ли к ним коллеги, не домогаются ли пассажиры?

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Uber внесет 4,4 миллиона долларов в фонд компенсации сотрудникам, которые пострадали от сексуальных домогательств или связанного с ними давления во время работы в компании. Об этом сообщили в Комиссии США по равным возможностям в области занятости (ЕЕОС). В мировом соглашении отмечается, что выплаты получат те, кто становился объектом преследования с 1 января 2014 года.

«Мы многое сделали, чтобы гарантировать, что все сотрудники могли преуспеть в Uber. Мы ставим справедливость и ответственность во главу того, кто мы и что мы делаем», — заявил главный юрист Uber Тони Уэст.

Кроме того, компания договорилась о создании системы идентификации сотрудников, которые более одного раза жаловались на домогательства. Это необходимо для того, чтобы выявлять руководителей, которые своевременно не реагируют на проблемы сексуального преследования. ЕЕОС будет вести трехлетний мониторинг этого вопроса.

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В EEOC не уточнили, о каких инцидентах идет речь, но отметили — расследование началось «после широкой огласки в 2017 году обращения с сотрудницами Uber». В феврале того года инженер Сьюзан Фаулер пожаловалась на сотрудников HR, игнорировавших ее жалобу на харассмент, к ней присоединилась еще одна сотрудница, Эйми Лючидо.

Их жалобы прозвучали после отставки экс-главы Uber Трэвиса Каланика, ставшего фигурантом дела о дискриминации и домогательствах. Из-за критики и анонимных обвинений в потворстве сексуальному преследованию директор по работе с персоналом Лиана Хорнси была вынуждена оставить свою должность.

Редкие случаи

Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров сообщил «360» — о том, что творится в Ubеr Russiа, в профсоюзе не знают, поскольку с ними они не сотрудничают. Организация ни разу не получала жалобы на домогательства от сотрудниц российских таксомоторных компаний. А вот о приставаниях со стороны пассажиров таксисты периодически сообщают, хотя рассказывают о ситуациях с юмором.

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«Причем домогаются пьяные, неадекватные женщины. Есть такие, что вообще ведут себя так, что приходится полицию вызывать. Это редкие случаи, и они, скорее, комичные», — добавил он.

Таксистки тоже, иногда рассказывают о неприемлемом поведении пассажиров. Но сотрудниц, подчеркнул Макаров, берегут и подстраховывают. Поэтому, предупредил он, «не стоит домогаться наших девушек-водителей, которые работают в такси. Мало никому не покажется». Нарушитель, продолжил он, будет привлечен к ответственности в рамках закона.

«Девушка сообщает свои координаты. Другие водители видят ее сообщение. В течение нескольких минут водители придут на помощь. Если пассажир совсем неадекватный, вызывают полицию.

В компаниях «Яндекс.Такси», Gett и Uber Russia на запросы «360» не ответили. В «Такси МО», где в том числе работают девушки, «360» сообщили, что ни таксистки, ни другие сотрудницы компании ни разу не жаловались на приставания коллег или пассажиров. Такая же ситуация сложилась в компаниях «Свое Такси» и «Таксовичкофф», где также предлагается услуга «Женское такси». Пассажиры и коллеги обращаются с сотрудницами уважительно и корректно.