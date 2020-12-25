УАЗ опять пошел на рынок США. Кому он там может быть нужен?

УАЗ завел дилера в США и будет продавать там свои машины. Причем имя дилера такое же, как и у упраздненной в 2018 году итальянской компании, которая делала спецтранспорт. Тем не менее модели УАЗа вряд ли будут интересны для американцев.

Компания Bremach Inc стала официальным дистрибьютором УАЗ. В линейке этого никому неизвестного дилера только две модели — Taos и Brio. Если по-русски, Taos — это УАЗ «Патриот», а Brio — УАЗ «Пикап». Других автомобилей, включая иностранные разработки, у компании нет.

Название Bremach носила итальянская компания, которая производила спецтранспорт с 1956 года и была упразднена в 2018-м. С 2005 Bremach входил в состав Fiat. Как связаны эти конторы друг с другом — не ясно.

В любом случае, судя по сайту дилера, в США будут продавать две модели. «Патриот» можно будет купить в комплектации «Статус» с автоматической коробкой передач. Цена автомобиля — 26 405 долларов (почти два миллиона рублей). Однако о продажах пока говорить рано, ведь автомобиль еще не прошел процесс одобрения, и никто не знает, сколько это может продлиться. При этом пикап будет стоить 27 882 доллара (2,08 миллиона рублей).

Небольшой кусочек рынка — фанатская среда

Есть легенда о том, что это автомобиль военного назначения в России, рассказал «360» автоэксперт, сертифицированный ROSPA Владимир Бахарев. Во многих странах наши старые УАЗики имеют своего покупателя, причем начиная от того, что люди не только стремятся завладеть такой машиной, а объединяются в клубы и так далее, отметил собеседник «360».

По его словам, фрагментарно какие-то сегменты в США в свое время занимала наша классика. Среди коллекционеров она очень ценится там. Бахарев не считает, что эти модели будут занимать значимую долю рынка. Он объяснил, что американский рынок настолько пересыщен различными автомобилями, в том числе сегментами бюджет-класса, к которым по американским меркам точно можно отнести УАЗ, поэтому, по его мнению, модели, о которых идет речь, — это фанатская среда.

Бахарев рассказал, что в США долгое время действовали разные подразделения российских компаний: «Москвич», «Автоваз» и так далее. Они обрели своего покупателя — в оновном, выходцев из России.

Также Бахарев отметил, что странно сказать, что машина будет пользоваться спросом с точки зрения рынка в той среде, к которой будет отнесена. По его словам, для авто, который используется например, в строительстве, сельхоз назначении — эта машина не самый бюджетный вариант, который можно приобрести. Те люди, которые могут позволить себе отечественную «американскую» машину выберут Dodge или нечто подобное, считает Бахарев.

Конкуренцию российским УАЗам среди других машин на американском рынке могут составить младшие серии Toyota в простых комплектациях.

«Я сейчас говорю […] о тех автомобилях, на которых они строят дома и так далее. Я предполагаю, что это отчасти может быть Mitsubishi», — заметил собеседник «360».

«Попытка продавать УАЗы в США уже была»

Автоэксперт Алексей Хресин в беседе с «360» сразу обратил внимание на название компании-дистербьютера. Он напомнил, что Bremach — итальянская компания, которая делала внедорожники. Хресин отметил, что не помнит, чтобы у них было соглашение с Ульяновским автозаводом на использование их торговой марки.

Хресин заметил, что, чтобы продавать машину на каком-либо рынке, нужно ее на этом рынке сертифицировать.

На рубеже тысячилетий уже была попытка продавать УАЗы в США, тогда еще «Патриота» не было, был стандартный УАЗ «Хантер», и для продажи на рынке их пытались оснащать мотором General Motors, V6, но торговля не пошла. Одна или несколько машин были в России в этом исполнении.

«В общем, не задалось. Чтобы продавать, эта вещь должна быть культовой», — отметил Хресин, говоря о прежней попытке запуска продаж УАЗа в США.

Он привел в пример «Урал», который выезжает на том, что это по большому счету копия BMW R32 времен Великой Отечественной войны. А у УАЗ складной истории нет. Такого имени у него нет. Если кто-то решил продавать, то это на свой страх и риск, отметил Хресин. По его мнению, успех в этом вопросе сомнителен. В любом случае Ульяновский автозавод отношения к этому фактически не имеет, отметил собеседник «360», это чья-то личная инициатива, кто-то решил утроить свой маленький бизнес.

По его мнению, жители больших городов — точно не будут покупателями этих машин, приобретать их будут скорее сельские жители. Аудитория та же самая, покупатели те же самые, что были у «Жигулей» в Европе, когда они там продавались, считает автоэксперт. «Жигули» тогда были практически самыми дешевыми на рынке и люди либо просто бедные, либо экономные их покупали.

Более того, как указано в различных материалах, штаб-квартира продавцов находится в Калифорнии, обратил внимание автоэксперт. А там самые жесткие экологические требования в США. Хресин задался вопросом, как там собираются сертифицировать эти машины. Двигатель остается стандартным, он не соответствует калифорнийским требованиям вообще, заметил автоэксперт.