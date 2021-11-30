У Турции свои планы на Крым. Почему Эрдоган никогда не станет посредником между Россией и Украиной

В понедельник, 29 ноября, со стороны Турции к России поступило неожиданное предложение. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что он мог бы стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, чтобы урегулировать возникший в последние годы двусторонний кризис. Президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный объяснил «360», почему реализовать это предложение невозможно изначально — и откуда у Эрдогана могла возникнуть такая идея.

Россия не допустит посредничества

По словам эксперта, такое посредничество невозможно даже гипотетически. Подобное участие в переговорах между странами возможно только с разрешения Совета Безопасности ООН, в котором у России есть право вето. Даже если все страны-участницы Совбеза выступят за участие Турции в переговорах, одного отказа от Москвы будет достаточно, чтобы этого не произошло.

Россия же, по мнению Подлесного, никогда не согласится принять предложение Турции по нескольким причинам. Во-первых, потому что Эрдоган в этом случае преследует вполне конкретные геополитические интересы.

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«Эти интересы заключаются в том, что больше десяти регионов России, по мнению Эрдогана, должны попасть под влияние тюркского мира. Есть так называемый план тюркского мира, и Эрдоган занимает в нем центральное место. По сути это возрождение Османской империи в новом варианте. Нужно четко понимать, что Эрдоган предлагает эти услуги, являясь заинтересованной стороной», — отметил эксперт.

Планы Турции на Крым

Подлесный пояснил, что в этом случае движет турецкими властями. Дело в том, что не только Украина считает Крым своей территорией. На полуостров давно претендует Турция, хотя и не выражает свои территориальные претензии публично. Эксперт уверен, что Эрдоган в этом случае пытается вести даже не двойную, а тройную игру.

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«Эрдогану нельзя напрямую заявить претензии, что Крым — это турецкая территория официально. Поэтому он делает прослойку. Вначале в его великом плане — помочь Украине вернуть Крым, а потом забрать этот же Крым у Украины», — считает политолог.

Сейчас Турции очень выгодна позиция Запада, который, вопреки всем юридическим основаниям, считает Крым украинским. Этот момент в Анкаре надеются использовать, чтобы заручиться поддержкой других стран и реализовать вышеуказанный план. Сейчас карты мира, на котором Крым обозначен территорией Украины, то и дело появляются на сайтах официальных спортивных мероприятий. Например, в видео к чемпионату по футболу Евро-2024.

Турция хочет выглядеть «сверхдержавой»

Однако есть и еще одна сторона, с которой Анкаре выгодно публично предложить свою роль посредника в переговорах. Такие предложения, по мнению Эрдогана, очень сильно возвышают Турцию в глазах ее западных партнеров.

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«Посредником может выступать только страна, имеющая вес и авторитет, чтобы к ней прислушались обе стороны: Украина и Россия. Турция надеется, что формально с точки зрения политической игры, больших политических шахмат, ей будет выгодно заявить, что она может претендовать на роль супердержавы и разговаривать на равных с Россией», — отметил политолог. В целом Подлесный уверен, что предложение Эрдогана никогда не будет реализовано.