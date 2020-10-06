У Турции есть свой интерес. Как боевики с Ближнего Востока оказались в Нагорном Карабахе

Внешняя разведка России уверена: в Нагорный Карабах едут боевики международных террористических групп. Они воюют там в качестве наемников. Ранее Башар Асад заявлял, что наемники едут из Сирии. Эксперт рассказал «360», что в запуске боевиков в НКР могут быть заинтересованы международные исламистские организации и Турция.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в зону конфликта в НКР едут люди из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций. Среди них участники таких группировок, как «Джебхат ан-Нусра»*, «Фиркат аль-Хамза»*, «Султан Мурад»*. Задействованы также люди из экстремистских курдских группировок. Об этом сообщил ТАСС. Нарышкин отметил, что речь идет о тысячах радикалов, желающих заработать на конфликте в Карабахе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон открыто обвинил Турцию в перебросе сирийских боевиков в НКР. Глава Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что наемников нет, и потребовал извинений.

Доказать наличие боевиков в НКР можно несколькими способами. Об этом «360» рассказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлевв.

Доказательством могут быть фотографии, тем более обе стороны используют дроны, и работают системы космической разведки. Также это мог бы быть захваченный наемник, но по словам эксперта, это маловероятно. Третье — перехват радиопереговоров, что было бы самым простым и очевидным способом.

Сотни боевиков на стороне Азербайджана

При этом «Новая Газета» со ссылкой на источник в сирийском Идлибе якобы выяснила подробности найма боевиков. Наемников регистрирует сириец туркменского происхождения Сеиф Абу Бакр. Происходит это в поселке Африн, а людей берут из бригады «Хамзат», выступающей в составе Свободной сирийской армии.

Источник также заявил, что было выслано до 1000 боевиков в Азербайджан. Их задача — защищать газо- и нефтепроводы. Их отправляют группами по 300 человек. Первая точка назначения турецкий приграничный город Киллис. Оттуда их везут в аэропорт Газиантеп и высылают в Баку с пересадкой в Стамбуле.

РИА «Новости», сославшись на свои источники в сирийской оппозиции, в понедельник писали о 93 убитых наемниках из Сирии в НКР. По тем же данным, в Карабах отправили еще 430 человек. Другой источник сообщил о нахождении там 322 «хорошо оснащенных» наемников.

Сирийский президент Башар Асад также убежден в переброске боевиков из САР в Нагорный Карабах.

«Мы определенно можем это подтвердить, но не потому что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это», — сказал Асад в интервью РИА «Новости».

Ответные обвинения

При этом служба государственной безопасности Азербайджана во вторник заявила об использовании наемников со стороны Армении. Спецслужбы утверждают, что смогли засечь радиопереговоры террористов Рабочей партии Курдистана, выступающих в боях против Азербайджана.

«На записи террористы говорят о тяжелой ситуации на армянской стороне, больших потерях, а также эффективном использовании дронов азербайджанской стороной», — передает радиостанция Sputnik со ссылкой на заявление СГБ.

Кому это нужно?

По словам генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, появление наемников на фронтах войны в Карабахе логично. Поскольку там ведется этническая война между христианами и мусульманами. Для некоторых боевиков это хорошая идеологическая основа — пойти воевать против христиан. Кроме того они проиграли войну в Сирии, а жить мирно не могут. Журавлев считает, что им был нужен новый фронт, где можно повоевать и пограбить.

Заинтересованы в переброске боевиков в первую очередь международные исламистские организации. Во-вторых, в этом заинтересована Турция, которая до сегодняшнего дня принимала участие в эскалации конфликта.

«Если бы не было турецкого фактора, то войны скорее всего в ее нынешнем внешнем виде не было», — подчеркивает эксперт.

Он убежден: страна хочет позиционировать себя как защитника всех тюркских и исламских стран по всему миру. Для этого нужно как-то проявить свои способности защищать. Вот Турция их и демонстрирует в этом конфликте.

«Поскольку сирийские наемники находятся от Турции не очень далеко, я думаю, что и технологически турецкая сторона могла бы помочь им там оказаться», — заключает Журавлев.

Вовлечение наемников ведет к одному — ожесточению войны. Эксперт отмечает, что если там находятся сирийские боевики, то об их жестокости можно судить по одной Сирии. Тогда они проявили себя в полной мере.

«Тот уровень жестокости, который они зададут в бою сейчас, пойдет и дальше. Даже если их уничтожат, среди воюющих уже будет принято убивать всех и каждого», — говорит Журавлев.

А это приведет к тому, что пропасть между азербайджанцами и армянами станет глубже и шире.

*террористические организации, запрещенные в России.