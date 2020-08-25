У TikTok вырос новый конкурент. Индийский Тrillеr уже рекламируют мировые звезды

Американский конкурент TikTok заключил стратегическое партнерство с крупнейшей в Индии музыкальной стриминговой платформой. Что это даст Индии, и может ли кто-то вытеснить TikTok в России, — в материале «360».

В понедельник американский сервис Triller объявил о сотрудничестве с индийской стриминговой платформой JioSaavn. Вскоре иконка приложения появится по центру стримингового плеера.

Также любое музыкальное видео из JioSaavn теперь можно будет посмотреть в Triller. По словам главы JioSaavn Риши Малхотра, кроссплатформенное сотрудничество позволит музыкантам создавать и выражать себя «самыми инновационными способами». В результате обе компании будут расти по экспоненте, считает он.

Исполнительный директор Triller Бобби Сарневешт в ответ пообещал позаботиться о том, чтобы предоставить «300 миллионам пользователей» индийской платформы «беспрецедентный и лучший в своем классе сервис».

Оценка количества пользователей JioSaavn в 300 миллионов, по мнению TechCrunch, сильно завышена. В начале августа у стримингового приложения для Android было менее 30 миллионов активных пользователей в неделю. В пресс-релизе, опубликованном за месяц до этого на сайте JioSaavn, говорилось о 104 миллионах активных пользователей в месяц.

Triller — приложение для создания музыкальных видео с использованием искусственного интеллекта. Оно, как заявлено, позволяет пользователям создавать видео профессионального качества за считанные секунды. Принцип работы здесь такой же, как и у TikTok.

Лицами Triller являются такие известные музыканты, как Алиша Киз, диджей Marshmello, рэперы Родди Рич и Эминем. Недавно приложение приобрела компания Proxima Media.

JioSaavn принадлежит индийскому миллиардеру Мукешу Амбани — самому богатому человеку в стране. Forbes оценивает его состояние в 78,8 миллиарда долларов.

Объявление о сотрудничестве с JioSaavn было сделано на фоне запрета в Индии TikTok и десятков других китайских приложений из-за проблем с кибербезопасностью. До этого компания Амбани вела переговоры о сотрудничестве с TikTok, сообщал источник TechCrunch.

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По мнению независимого эксперта по диджитал-продуктам Андрея Михайлюка, многие приложения завоевывают популярность «за счет того, что оказываются в нужном месте и в нужное время».

«Я думаю, что в Китае у TikTok конкурентов уже нет, а в других странах, если его будут запрещать, то, конечно, на его месте может что-то появиться», — рассказал эксперт «360».

Понятно, рассуждает Михайлюк, что формат коротких видео востребован уже не только у молодежи. Потребление такого контента «уже работает для многих» — сам он наткнулся в TikTok на блоги врачей.

Говоря о том, может ли какой-то конкурент вытеснить TikTok в России, эксперт напомнил ситуацию с появлением «ВКонтакте». В то время в стране уже работал Facebook, и российский сайт стал «во многом клоном» американской соцсети. Однако у соцсетей отличалась аудитория: «Facebook был, вроде как, для более продвинутых, прозападных, говорящих по-английски, потому что там не было русской локализации, а в „ВКонтакте“ был для своих — для старших школьников и младших студентов».