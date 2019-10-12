— В первую очередь я бы хотела спросить вас о функции Reveal. Она впечатляет. Как вам пришла идея ее создания?

— Это очень хороший вопрос. Одна из причин, по которой мы задумались о Reveal, — это наличие большого количества разных приложений для социальных сетей. В таких продуктах, как Snapchat, TikTok, качество контента очень низкое. Оно производится обычными пользователями. Firework же позиционирует себя как приложение с более высоким качеством контента. Тогда мы стали думать о том, как сделать его таковым. Задали себе вопрос: «Кто хорош в создании высококлассного контента?» Мы начали много общаться с блогерами-путешественниками. Сейчас в Firework много видео о путешествиях.

Традиционно такие видео снимаются в горизонтальном формате. Посмотрите Youtube или Netflix. Все что снято на профессиональную камеру, идет в горизонтальном формате. Вертикальные видео в основном ассоциируются с селфи и низким качеством. Тогда мы задумались, как нам соединить высокое качество с телефонами и вертикальным форматом. Дальше мы проводили исследования и искали способы воплощения нашей задумки. Это то, откуда изначально пришла идея.

— Какое будущее вы видите для этой функции? Как она будет дальше развиваться?

— Reveal уже начинают пользоваться не только для съемки путешествий, но и для создания музыкальных клипов. Многие исполнители делают это, чтобы показать нечто новое. Она развивается все больше. Вы спросили, что будет дальше. Через месяц-два у нас будут крупные новости. Это связано с обновленной версией Reveal. Мы начали сотрудничество с крупным производством, чье имя пока назвать не можем. Сейчас Reveal дает возможность получить более полноценное изображение видео, но мы хотим добавить больше. Сделать фокус на истории. Мы хотим сделать Reveal не только высококачественным форматом видео, но и более интерактивным.

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— Вы считаете Rеvеаl своей интеллектуальной собственностью? Как вы отреагируете, если кто-то еще решит это использовать?

— Перед тем как запустить Reveal, мы подали заявку на получение глобального патента, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность. Мы были первыми, кто сделал это. Думаю, это даст достаточную защищенность и не позволит людям копировать нас. Это на самом деле очень сложная программа. Мы должны симулировать то, как ваш телефон поворачивается, и подстраивать видео для любого поворота смартфона.

— Если вы не возражаете, то я бы также хотела спросить о ваших связях с Google, Weibo и другими компаниями. Ходят слухи, что некоторые корпорации собираются купить Firework. Могли бы вы поделиться какими-нибудь деталями?

— Мне сложно рассказать о каких-то деталях, потому что это включает в себя много конфиденциальной информации. Могу лишь отметить, что большие компании начинают чувствовать потенциальную угрозу от новичков на рынке. Короткие видео раньше были популярны только в Китае, а сейчас они везде. Это особенно популяризировалось в Северной Америке. За последние три месяца к Firework обращалось несколько крупных корпораций и фирмы венчурного капитала с целью инвестирования, а также потенциального приобретения. Предложения приходили из разных индустрий. И, на мой взгляд, «большие парни» чувствуют угрозу. Firewor, k в свою очередь, в скором времени, возможно, сделает большой ход.

— Вы планировали покорить русский рынок. Почему?

— Причина, по которой мы вообще задумались об этом рынке, — это его величина. Он очень большой. Далее, исходя из того, что знаю я и наша местная русская команда, люди на самом деле очень социальны. Им хочется иметь возможность самовыражения. Как я понимаю, российское кино и телевидение воспринимаются отчасти устарелыми. Если спросить молодое поколение, кем оно хочет быть, ответом станет ютубер, инстаграмер. Сфера, где ты создаешь контент. Firework — это платформа, где это можно сделать.

— Почему людям стоит забыть об Instagram и перейти на Firework?

— Мне часто задают этот вопрос. Думаю, я лучше объясню это на примере графика. Когда мы слышим слова «социальные медиа», то воспринимаем их как единое целое. Хотя «социальные» и «медиа» — это две разные вещи. В нашем графике Y — это социальность, X — медиа.

Источник фото: телеканал «360»

На стороне Y «социальности» мы смотрим, какой процент пользователей создает контент. На стороне X «медиа» мы смотрим на качество контента.

Например, у Snapchat практически все 100% аудитории создают контент. Планка низкая, делается все просто. Но если это отразить на качество контента, то оно очень плохое. Дальше идет Instagram. Контент производит около 70% пользователей, и качество уже лучше, чем у Snapchat. Но, опять же, контент слишком короткий. Следом TikTok, где видео создают уже около 40% пользователей, и в среднем оно идет около 15 секунд. Больше, чем средняя длительность видео в Instagram и Snapchat, но все еще недостаточная для создания короткого фильма.

У Firework контент могут делать только 15% пользователей. Остальные просто смотрят. Наши видео длятся 30 секунд. За это время можно показать целую историю. На Youtube только 1% пользователей производит контент, 99% смотрит. Наше приложение ближе к формату Youtube, чем к Instagram. Мы больше «медиа», чем «социальность». В Instagram обычно снимают, что поели на завтрак и все в таком духе. У нас же высокое качество съемки. Нас можно назвать короткой формой Youtube.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас наши дела идут хорошо. Мы были номинированы Google как одно из самых инновационных приложений в мире. Это также помогло нам подобраться к большому количеству контент-создателей.

— Что было для вас самым большим испытанием, пока вы работали над этим проектом?

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— У нас было много испытаний и сложностей. Сами понимаете, в такое дело вовлечено много разных встреч, людей. Снаружи все выглядит отлично, а внутри начинается небольшой беспорядок. Я думаю, самое первое испытание — это могущественные индустрии. Все спрашивают, для чего нужно приложение с короткими видео, когда уже есть Instagram и Snapchat. Это стало испытанием не только для нас, но и для TikTok. Люди не видели смысла в коротких видео. На это потребовалось время.

TikTok помог нам в обучении рынка. Он использовал миллиарды долларов, чтобы показать миру, что короткими видео можно пользоваться. Это формат, который приносит удовольствие и увлекает. И его особенность в том, что ты наблюдаешь за абсолютно незнакомыми тебе людьми. Например, в Instagram и Snapchat люди видят только тот контент, который они фолловят. В Fireworк это не так. Ты как будто смотришь телевизор. Ты не знаешь, что будет дальше. Это новый этап для медиа, который сейчас находится на ранней стадии. Хотя в прошлом году было еще сложнее. Люди тогда совсем это не принимали, сейчас уже лучше. Думаю, следующий год станет прорывом для коротких видео.

Обучение рынка — это все еще проблема. Мы — маленькая компания. Мы, хоть и подняли около 30 миллионов долларов, это все очень мало в сравнении с Instagram, Snapchat или TikTok. Пока мы не можем сражаться с ними лицом к лицом, поэтому нам необходимо отличаться.