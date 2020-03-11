У семьи Назарбаева арестовали особняки на $100 млн в Лондоне. Теперь придется доказать, что это не отмывание денег

Год назад в центре Лондона арестовали два особняка и просторную квартиру на одной из самых дорогих улиц Соединенного Королевства. Сегодня суд наконец разрешил раскрыть имена собственников. Ими оказались дочь и внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева и ее старший сын Нурали Алиев.

Сейчас британские власти подозревают семью экс-президента Казахстана в получении доходов «неустановленного происхождения». Если Назарбаева и Алиев не смогут объяснить происхождение своего состояния, то имущество конфискуют и продадут с молотка.

Закон против отмывки денег

Весной 2019-го, когда особняки с подземными бассейном и кинотеатром и апартаменты только арестовали, власти Англии пытались опробовать новый закон, который должен был прекратить активное отмывание денег через покупку домов в Лондоне. Недвижимость семьи Назарбаева связывали с некой «политически заметной фигурой», имени которой не называли.

Сейчас Русская служба Би-Би-Си сообщает о том, что следователи Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) предполагают, что недвижимость куплена на «преступные доходы» отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева. В 2015 году казахского бизнесмена и довольно успешного экс-политика нашли мертвым в австрийской тюрьме, где он ждал вынесения приговора за убийство двух бизнесменов на родине.

Именно его деньги усмотрели британские власти во многомиллионной недвижимости семьи. Однако имущество Дариги Назарбаевой связать с доходами бывшего мужа будет сложнее — они развелись еще в 2007 году, а значит, все приобретенное после 2008-го уже не имеет отношения к Алиеву. Казахстанскому спикеру сената придется доказать законность своего состояния, чтобы дома не ушли с аукциона, как это было с недвижимостью жены азербайджанского банкира, первой фигурантки британского антикоррупционного закона «О получении доходов неустановленного происхождения».

О том, как свои интересы будет защищать Нурали Алиев, пока не известно, а Дарига Назарбаева уже предоставила все документы агентству. По словам ее адвоката, NCA отказалось изучать их и настаивает на публичном судебном разбирательстве.

Скандальные родственники

Семья экс-президента Казахстана не в первый раз за последний год попадает в сводки новостей о коррупционных скандалах. Например, средний сын Дариги Айсултан Назарбаев полгода назад получил условный срок в Англии — за сопротивление полицейским и нахождение в состоянии наркотического опьянения.

Ранее Айсултан просил политического убежища в Великобритании и рассказывал о том, что его семья проворачивает коррупционные схемы при продаже газа в Россию.

«Все дело в том, что я владею информацией о масштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларов США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы», — написал он у себя в Facebook.

Сам Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана с 1990 года, в 2019-м он ушел с этого поста. Сейчас Назарбаев остается членом Конституционного совета Казахстана, лидером правящей партии и пожизненным национальным лидером.