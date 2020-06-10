У россиянки в Швеции отобрали годовалого ребенка. Благополучная семья могла стать жертвой «рынка детей»

Россиянка Елена Шишина, живущая в Швеции уже много лет, может лишиться своей годовалой дочери. Это удивительная история о том, как благополучная семья могла стать жертвой «рынка детей» благодаря сомнительному диагнозу.

Россиянка Елена Шишина с 2002 года живет в Швеции с мужем белорусом. У семьи два ребенка, один из которых родился год и два месяца назад. У женщины и маленькой дочери два гражданства — российское и шведское. 1 июня 2020 года девочку забрала социальная служба Швеции. Россиянка поведала свою историю «360».

Все началось еще в шведском роддоме, когда Шишина начала давать дочери смесь, так как сначала не могла кормить ее самостоятельно. После продуктов с содержанием лактозы мать предположила, что у ребенка аллергия на этот углевод, и оповестила об этом шведских врачей — у девочки было расстройство желудка после каждой кормежки.

Когда женщину выпустили из роддома домой, она какое-то время кормила дочь грудью, но потом заметила, что девочка отказывается от молока. Это был повод, чтобы обратиться к местным врачам. По словам Шишиной, медики утверждали, что никакой аллергии нет и ребенок здоров. Поэтому вызвали сотрудников социальной службы, которые начали следить за семьей и тем, как девочка живет. В конце концов они пришли к выводу, что у ребенка, которому чуть больше года, депрессия из-за матери.

Сначала это были голословные обвинения, никто не придал этому значения. В связи с этим Шишина решила отправиться к российским врачам, чтобы сделать анализы у отечественных специалистов. Они сказали, что аллергия есть.

В августе [2019 года] мы решили приехать в Россию. Сделали анализы и выяснили, что у [девочки] аллергия на белок молока. Конкретно на тот, который есть в яйцах, женском и коровьем молоке Елена Шишина.

Елена Шишина/Источник фото: телеканал «360»

Российские врачи сказали перейти на безлактозную смесь и сделать гастроскопию. Шишина была в клинике, которая находится в ее родном городе Череповце, однако там гастроскопию не делают. В связи с этим женщина с дочерью вернулась в Швецию с подтверждением, что у девочки аллергия на лактозу. Но иностранные врачи, по словам Шишиной, отказались читать заключения российских коллег и изучать анализы. Вместо этого они поставили диагноз «депрессия».

Все это время у девочки улучшалось здоровье благодаря смесям без лактозы, но иногда все-таки проявлялись отголоски аллергии: у ребенка было несварение и его рвало. Это был повод, чтобы наблюдаться у шведского гастроэнтеролога. Главные проблемы начались с одной встречи с врачом, на которой присутствовал также врач-аллерголог.

1 июня в дверь позвонили, пришли трое полицейских с работниками социальной службы. Сказали, что забирают [девочку], так как ее жизнь находится в непосредственной опасности. То есть родители излучают опасность, ее жизнь и здоровье под угрозой. Суд заключил, что ей лучше в приюте Елена Шишина.

Шишиной не позволяют встречаться с дочерью, при этом в приюте кормят ее молочными продуктами, которые ей нельзя. По словам матери, шведские социальные службы считают преступлением, если граждане страны обращаются за медицинской помощью в России. Кроме того, как объяснила женщина, социальная служба Швеции уверена, что именно мать влияет на девочку негативно, из-за чего у годовалого ребенка появилась депрессия.

«Губят ребенка молочкой, не верят ни российским заключениям врачей, ни моим словам, ничему. Случай вопиющий, я не знаю, как это объяснить. Мы не алкоголики, не наркоманы, о дочке заботились как о хрустальной вазе. Они пользуются тем, что она маленькая, она быстро забудет родителей», — сказала Шишина.

Семья связалась с посольством, но ответа пока не поступило.

Дочь Елены Шишиной, которую забрали в приют/Источник фото: телеканал «360»

Рынок детей?

Шишина обратилась в общественное движение «Русские матери» за помощью. Координатор движения Ирина Бергсет рассказала «360» некоторые детали истории и объяснила, с чем она может быть связана.

По словам Бергсет, Шишина с мужем и детьми живут в Стокгольме. У обоих постоянная работа, есть жилье. Но проблема, по мнению общественницы, не в семье, а в отношении шведов к детям: если болит, то пройдет.

По мнению Бергсет, ситуация намного глубже, чем кажется. Претензии шведских врачей к русским — это только верхушка айсберга, ведь главная проблема — «рынок детей». В стране стоит очередь за усыновлением детей.

Бергсет поделилась, что коммуна в Швеции, в которой живут люди из других стран, получает «гигантские средства за каждого ребенка, отобранного из семьи». Дочь Шишиной стала жертвой этого рынка. Однако юридически в стране это оформили так: дескать у годовалой девочки появилась депрессия из-за матери и того, что она съездила к российским врачам.

Суд счел, что ребенок страдает от русских врачей. На самом деле девочка находится в критической ситуации, потому что в приюте ее кормят молочными смесями, она на грани жизни и смерти Ирина Бергсет.

Небывалый диагноз

Диагноз «депрессия» для ребенка, которому год и два месяца, воспринимается с удивлением. Детский психолог Наталья Наумова в беседе с «360» объяснила, что у таких малышей нельзя определить депрессию, потому что ее просто не бывает в таком возрасте.

Это абсолютно не имеет отношения к депрессии, потому что детская депрессия как таковая — это патологический процесс, и там психиатры этим занимаются, и они (проявления болезни — прим. ред.) возникают не раньше 10-летнего возраста. Тут они увидели тревожную маму и придумали такой диагноз, не более того Наталья Наумова.

Такие действия шведских социальных служб, по словам Наумовой, наносят колоссальный ущерб психике ребенка, провоцируя депривацию (сокращение или полное лишение возможности удовлетворять психофизиологические либо социальные потребности). То есть в этом возрасте малыши должны видеть любящих родителей, которые будут в них заинтересованы, будут все разрешать и относиться к ним с принятием. Если этого нет, то у ребенка плохо сформируется личность, возникнут психологические проблемы.