Изображали оргии и мочились друг на друга. У россиянки с сожителем забрали детей за съемки треш-стримов у них на глазах

Жительница Балакова и ее сожитель решили заработать на треш-стримах и начали снимать непристойные видео. За донаты от зрителей они мочились друг на друга и имитировали секс. Все это происходило на глазах детей женщины. Сейчас их забрали из семьи, а любителями изображать оргии за деньги занялся СК РФ.

Информацию о паре треш-стримеров опубликовал «Балаковский репортер». В издание обратился читатель, который сообщил, что 40-летняя мать двоих детей и ее 36-летний приятель снимают такие видео. Причем, по его словам, страдают от этого не только сын и дочь женщины, но и соседи, потому что во время съемки очередного видео пара мочилась в подъезде своего дома.

По информации «Балаковского репортера», старшему сыну участницы стримов 17 лет. Он сам обратился в полицию после того, как подрался с сожителем матери. Причиной конфликта стали пьяные посиделки пары, от которых устал подросток. Но в беседе с участковым мать начала обвинять сына в том, что это она и ее любовник страдают от его поведения. Якобы юноша постоянно играет в компьютерные игры по ночам, а школу окончил со справкой.

Диалог ни к чему не привел. Поэтому вскоре, по информации издания, пара устроила новую оргию на кухне. Мужчина демонстрировал свой половой орган, а потом помочился подруге на голову. Младшая дочь женщины увидела это. Девочке 13 лет.

Внешне нормальная семья

По данным «МК в Саратове», пара стримеров внешне производила впечатление нормальной семьи. В квартире хороший ремонт, проблем с продуктами не было. Хотя оба нигде официально не работали.

Источник издания уточнил, что у женщины есть трое детей. Но один ребенок живет со своим отцом — бывшим мужем стримерши. Ее новый избранник в Балакове живет без временной регистрации уже два месяца, а прописан в Москве.

Детей забрали органы опеки

После публикации информации о треш-стримах на происходящее обратили внимание в администрации города. Сегодня глава Балаковского муниципального района поручил проверить семью. Квартиру навестили специалисты отдела опеки администрации района и сотрудники полиции.

«Там находились дети, мать и ее сожитель. Несовершеннолетних детей специалисты КДН АБМР забрали и разместили в ГБУ СО „Балаковский центр социальной помощи семье и детям ‚Семья‘“», — уточнили в пресс-службе.

Стримеров проверит СК

Проверку после публикации данных об этой семье также начали следователи. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

«Согласно данным, размещенным в СМИ, 20 января 36-летний житель Балакова и его 40-летняя сожительница в прямом эфире в интернете совершали противоправные действия против половой неприкосновенности своих детей», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проверки действиям женщины и ее приятеля дадут юридическую оценку.