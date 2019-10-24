У них Brexit на носу, а они за экологию топят. Протесты влетели британцам в копеечку

Скотланд-Ярд (штаб-квартира полиции Великобритании) потратил 21 миллион фунтов стерлингов или 1,7 миллиарда рублей за две недели на усмирение активистов экологического движения Extinction Rebellion. Акции протеста обошлись полиции за год в 37 (эквивалентно 3 миллиардам рублей) миллионов фунтов стерлингов. Эта сумма больше, чем тратится за год на борьбу с криминалом.

По данным РИА «Новости», глава лондонской полиции Крессида Дик во время пресс-конференции озвучила суммы, которые правоохранительные органы тратят из-за активистов экодвижений.

«Сейчас мы точно подошли к тому моменту, когда я могу сказать, что Extinction Rebellion создает колоссальное давление на Лондон и на полицию. С нашей точки зрения, это большая сумма — и для нас, и для людей, которые оплачивают нашу работу», — произнесла глава правоохранителей.

По ее словам, средства расходуются, чтобы реагировать на митинги экоактивистов. Внимание личного состава сосредоточено на поддержании порядка. Из-за этого снизился темп расследований и уменьшилось количество раскрытых преступлений.

Скотланд-Ярд намерен обратиться в министерство внутренних дел Великобритании с заявкой на оплату услуг полиции на акциях Extinction Rebellion.

В двухнедельный период акций Extinction Rebellion порядок поддерживали примерно восемь тысяч британских полицейских. Их смены длились по 12 часов.

Extinction Rebellion — международное социально-политическое движение, основанное на методах ненасильственной борьбы. Его участники нацелены на восстание против вымирания, выступают против изменений климата, утраты биологического разнообразия и напоминают о возможности социально-экономического коллапса для человечества.

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Движение зародилось летом 2018 года в Великобритании. Уже в ноябре активисты заставили говорить о себе, когда заблокировали пять мостов через Темзу. Масштабные и продолжительные акции всколыхнули Лондон и в октябре 2019 года.

Участники движения требуют от правительства рассказать населению правду о климатической ситуации в мире и в их стране. Власти, по их мнению, должны немедленно приступить к активным действиям, чтобы к 2025 году эмиссия газов достигла нулевой отметки. Активисты выдвигают и еще ряд требований.

Врач из Бирмингема Сара Бенн придумала оригинальный способ заставить прислушаться к экологическому движению. Она намазала ладонь суперклеем и приложила ее к стеклянной двери лондонского госучреждения, которое занимается курированием топливно-энергетического комплекса. Из-за этого никто не мог покинуть здание и никто не мог в него войти.

В лондонском метро члены движения Extinction Rebellion взобрались на крышу поезда, который из-за этого не мог начать движение. Произошел сбой в работе все системы. На городских площадях активисты ложились на асфальт и отказывались вставать. Уличное движение в таких случаях блокируется на несколько часов. Полицейским приходится буквально на руках относить протестующих в участки.