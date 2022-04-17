У нацбатов руки по локоть в крови

Российские вооруженные силы продолжают уничтожать военную инфраструктуру украинской армии в Донбассе. Одним из главных мест сопротивления нацистов остается завод «Азовсталь» в Мариуполе, на котором сосредоточилась крупная группировка боевиков. Предложить им сложить оружие и отправить под суд является нормальной международной практикой, когда у противника нет ни одного шанса на спасение, заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков. Далее — прямая речь собеседника «360».

Обращает на себя внимание факт, что резко увеличилось количество пораженных объектов. Если в предыдущие случаи объявлялось о поражении от 50 до 60 военных объектов, то сегодня объявлено об уничтожении 814 объектов. Вчера было 214. Обращает на себя массированность огневого воздействия на противника, которая возросла на порядок по сравнению с прошлым периодом.

Второй момент: наносятся удары по предприятиям, которые занимаются производством боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Эффективные удары наносятся по объектам с военными складами вооружения, это имеет массированный характер.

Окончательно добить потенциал ВСУ

Исчезли сообщения о сбитых самолетах ВСУ, что говорит о том, что их просто не осталось. В рамках сообщений о разгромленных колоннах противника присутствуют сообщения об уничтоженной бронированной технике, уже появились просто бронеавтомобили. Про танки речь не идет.

Тяжелые танки, представляющие опасность для российских войск, полностью уничтожены. Если и есть такие единичные экземпляры, то они будут объектами одного из первоочередных ударов и будут уничтожены. Константин Сивков

Идет подготовка к тому, чтобы окончательно добить потенциал военной техники ВСУ и начать уничтожение личного состава ВСУ по территории всей Украины, после полного разгрома группировки на Донбассе.

До 13 часов оставлено время, чтобы бойцы ВСУ и нацбатов, окруженные на территории «Азовстали», сложили оружие. Если они не сдаются, то их будут уничтожать, не ограничивая силы и средства. По всей видимости, в ход пойдут самые тяжелые боеприпасы, имеющиеся в РФ, как высокоточные, например корректируемая авиабомба, так и обычная бомба крупного калибра.

Против нацистов на «Азовстали» пойдут в ход бомбы

Комбинат «Азовсталь» — площадная цель, обеспечить попадание в нее с горизонтального полета бомбардировщику не составляет проблемы. Бомбы весом в две и пять тонн могут пойти в ход. Кроме этого, в ход пойдут пойдут такие средства, как «Тюльпан», обеспечивающие попадание в цель 133-килограмовыми минами, артиллерийские орудия. Вот таким оружием начнут громить боевиков на «Азовстали».

Предложить сдаться боевикам на заводе «Азовсталь» — нормальная практика, когда речь идет о группировке, которая заведомо не имеет шансов на спасение. Хочу напомнить, что армии Паулюса под Сталинградом после ее окружения четыре раза предлагали капитулировать, но она не соглашалась. Все это предлагалось до того времени, пока Паулюс не понял, что перспектив нет и не сдался. Здесь то же самое имеет место.

Значительную часть группировки нацбатов на «Азовстали» составляют боевики, они военные преступники, у них руки по локоть в крови. Они понимают, что в случае сдачи их не ждет лечение и освобождение, которое мы гарантируем военнослужащим, которые не замарали себя кровью. Их ждет военный суд, который будет проходить в ДНР, который может их приговорить к смертной казни.

Они понимают, что им нужно умереть, либо умереть от пули, либо по приговору суда. Поэтому они сражаются до конца. Там есть люди, не несущие столь тяжкой ответственности, те же самые наемники. Им будет тюремный срок, но не смертельный исход, также бойцы ВСУ могут рассчитывать на снисхождение. Бойцам нацбатов отступать некуда и они будут держаться до конца.