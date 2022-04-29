«У меня за это болит». Военкор спасает коллекции медальеров из Мариуполя

После освобождения Мариуполя от контроля ВСУ коренной мариуполец и военкор Павел Чуприна впервые за восемь лет смог поехать в родной город. По чистой случайности он увидел, что осталось от некогда знаменитых музеев и коллекций памятников культуры. Недолго думая, он принял решение спасти остатки культурного наследия Донбасса и вывезти их в Донецк. Это желание он назвал своей миссией.

«360» удалось связаться с военкором и узнать его мнение о происходящем сейчас на Украине и в его родном Мариуполе. Далее — прямая речь.

«Пелена украинизации спадает мгновенно»

Посетить родной для меня Мариуполь было тревожно и волнительно. Это уже другой город. Прежде всего, даже на карте смотришь — многие улицы и районы декоммунизированы, и это вводит в заблуждение даже военных.

Источник фото: РИА «Новости»

Мне повезло, что все родственники, семья, друзья и знакомые живы. Наибольшим разрушениям в городе подверглись дома, которые находятся на проспектах и возле магистралей. В них ВСУ было удобно засесть на верхних этажах и вести огонь. Соответственно, по ним били. Недалеко от родственников достаточно болезненно проходила линия фронта: возле них была база националистов.

Наши военные отработали очень точечно, буквально вся техника ВСУ сожжена, а рядом дома остались целые и нетронутые. Такой работе наших вооруженных сил можно только аплодировать

У меня есть друзья, которые за все эти годы поддались пропаганде и были настроены против РФ. Члены батальона «Азов»* (запрещен в РФ) взяли их в заложники, не давали выходить из дома. Они провели около двух недель в закрытой квартире без возможности выйти даже за водой.

Им приходилось разводить костер из выбитых взрывной волной оконных рам, питались — полчашки воды в день, остатки каши и все

В конце концов они решились бежать, и в тот момент их спасли наши русские солдаты. Линия фронта зашла в их дворы, и ВС РФ под огнем обходили подъезды, искали мирных и просто спасали их. Они бежали, а по ним в спины в знак отмщения стреляли нацисты. Пелена насильственной украинизации у них прошла мгновенно.

Когда человека из украинского террора спасает русский солдат, то, конечно, осознаешь, что к чему, что есть добро, а что — зло

Я еще не встречал в городе людей, которые бы говорили, что они за Украину, а «Россия пришла и все разбомбила». Я допускаю, что такие есть, но их меньшинство. Они либо уехали в европейские центры беженцев, либо просто молчат.

Короткая жизнь фейка

Украине выгодно быть жертвой российской «агрессии», и чем больше она будет представлена в глазах Запада, тем больше Украине достанутся какие-то дивиденды, «печеньки», вооружения, деньги. Поэтому они идут на любые провокации: взрыв в роддоме в Мариуполе — сразу посыпались сообщения об огромном количестве жертв. Но нужно один раз увидеть. Информационная бомба не живет дольше одного-двух дней, если она фейковая. Этого достаточно для создания общественного мнения.

Источник фото: РИА «Новости»

В реальности никакого самолета в Мариуполе не было ни в случае с роддомом, ни с драмтеатром. Когда я был в городе во время обстрелов «Азовстали», все слышали, как пикирует самолет, как наносит удары. Этот звук невозможно перепутать ни с чем. Когда я спрашивал про подобные удары, никто из местных не подтвердил, что в это время были какие-то самолеты и звуки пикирующего истребителя.

По характеру разрушений драмтеатра даже неспециалисту понятно, что взрыв был не сверху, а снизу. Если сейчас смотреть на те же руины зрительного зала, то видно, что сверху на него упала большая металлическая конструкция, которая держала кулисы и подъемники. Она не разрушилась, а просто упала. В случае, если бы был взрыв сверху, авиабомба разворотила бы все верхние конструкции. Люстра зрительного зала рухнула вместе с потолком. Становится понятно, что никакого удара сверху не было.

Миссия по спасению искусства

Когда я в очередной раз был в Мариуполе, мне стало интересно, что там осталось от того или иного объекта. Я случайно зашел в центр современного искусства и культуры. Я прекрасно знал, как он выглядел и что в нем находилось. Однако придя туда, я увидел, что его стеклянные стены полностью разрушены, выбиты все навесные потолки, на полу — сплошная каша из осколков стекла, бетона, штукатурки и пластика.

Главное — там оставалась постоянно действующая выставка художников-медальеров. Все эти предметы были на месте, они были в стендах, некоторые из которых от взрывной волны упали. Другие валялись на полу. На третьи было больно смотреть.

Спасенная коллекция художников-медальеров

Я — коренной мариуполец и с юных лет слышал фамилию Харабет. Сейчас я столкнулся с тем, что в музее находилась его большая коллекция. Она была в ужасающих условиях — в пыли, под осколками, часть разбита, другая уничтожена. Там нет ни дверей, ни охраны. Любой человек может туда войти, взять что угодно, и ему никто ничего не скажет.

Это наводило меня на очень печальные мысли. Внутри себя я решил, что должен это сохранить.

Это моя миссия, потому что у меня за это болит. Я местный и чувствую свою сопричастность к этому. Я понял, что сейчас должен действовать

Вернулся в Донецк, эта идея начала меня одухотворять, и я понял, что должен заняться этим. Вышел на один телеканал, они помогли с транспортом и освещением этого дела на телевидении. Мы поехали в музей, я закупил упаковочный материал. Таким образом вывез около 200 предметов медальерного искусства Ефима Харабета и Юрия Шевякова.

Источник фото: «ВКонтакте»

Это изюминка Мариуполя, уникальное искусство города, это наследие нужно сохранить. Коллекцию передали в Минкульт ДНР. Есть еще идеи спасти некоторые другие коллекции.

Возвращение украинцев не за горами

Многие регионы Украины уже оказываются под влиянием российской армии. Украинские флаги сбрасываются и на их месте появляются флаги РФ, СССР и Великой Победы. На исконное место возвращаются герои ВОВ, зажигаются Вечные огни, прекращают вещание украинские телеканалы.

Этот процесс вернет обратно большую часть обычных украинцев. Те, кто останется жить на территориях, подконтрольных Украине, — их не переделать. Они продолжат радикализироваться и проклинать РФ. Мне кажется, те из них, кто живет сейчас на территориях, уже подконтрольных российской армии, так или иначе не смогут там жить. Они уедут либо в Европу, либо на Западную Украину.

* «Азов» — националистический батальон, признанный экстремистским на территории РФ.