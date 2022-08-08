У истоков нового мироустройства. Орбану предрекли скорый уход, но списывать его со счетов рано

Мэр Будапешта Гергей Карачонь заявил, что правление Виктора Орбана скоро закончится. Якобы федеральное правительство заняло не ту сторону, и с учетом текущей экономической ситуации ему осталось недолго. Но списывать венгерского премьер-министра со счетов рано: Орбан станет одним из лидеров, которые способны формировать новый Евросоюз в будущем.

Карачонь стал жертвой пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Они побеседовали с мэром Будапешта от имени его киевского коллеги Виталия Кличко. Венгр посетовал на позицию правительства Орбана в вопросе антироссийских санкций и заявил о его нарастающей изоляции.

Легкий на контакт

Пранкер Вован пояснил «360», что вместе с Лексусом обзванивал всех европейских мэров, заявивших о своей поддержке Украины, от имени Кличко. Карачонь встречался с киевским градоначальником вживую, но это не помешало пранкерам организовать еще один разговор по видеосвязи.

«Легко пошел на контакт. Он как раз в этот момент был в Брюсселе — выпрашивал деньги у европейских чиновников. Нашел время, чтобы пообщаться с нами», — рассказал Вован.

Пранкер анонсировал еще несколько розыгрышей — с мэрами Вены, Мадрида и Берлина. Они закроют историю с градоначальниками Европы.

«Они уже все знают, что их развели. Потому что выкладывали у себя в соцсетях новости, что пообщались с мэром Кличко. И когда реальный мэр об этом узнал, то попытался с ними связаться и спросить, что, собственно, случилось. Все, и особенно в Германии, очень ждут, когда мы выложим Берлин в том числе», — отметил Вован.

Преждевременные прогнозы

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «360» заметил, что заявления Карачоня о крахе режима Орбана несколько преждевременно. Венгерский премьер действует в национальных интересах, и народ это прекрасно понимает. Его уход маловероятен.

«Более того, возможен уход тех, кто ориентирован на США, на контрпродуктивную деятельность для самой Венгрии, на конфронтацию с Россией. Как раз Орбан очень прагматичен и правильно оценивает сложившуюся ситуацию, когда Евросоюз фактически стал объектом влияния США в ущерб собственным интересам», — пояснил Михайлов.

Орбана уже называют и фашистом, и националистом. Но, на мой взгляд, как раз таки Орбан — один из лидеров европейских стран, способных формировать в будущем новый Евросоюз. С руководителями, которые придут на волне недовольства населением режимов, фактически допустивших в ЕС социальную катастрофу Александр Михайлов глава Бюро военно-политического анализа.

Аналитик допустил, что внутри ЕС в скором времени начнутся «некие политические перевороты» — именно из-за недовольства населения. Орбану в этом плане ничто не грозит.

«Орбан является тем лидером, который надолго останется во власти и сможет выстраивать отношения уже в новом мироустройстве с РФ», — сказал Михайлов.

Свой интерес

Он согласился с метафорой, которой характеризуют премьера Венгрии и упомянутой им самим. Орбана действительно можно назвать этаким «троянским конем» для Евросоюза.

«Но этот „конь“ действует в интересах своей страны. Он понимает, что на Украине есть фашистский режим, что Украину использует ЕС — точнее, те силы ЕС, которые глобалистски настроены в интересах США. И он правильно ведет свою политику в отношениях с Российской Федерацией», — подчеркнул аналитик.

Михайлов добавил, что в этом контексте не стоит обсуждать Украину: в итоге она попадет под влияние заинтересованных стран — Польши, той же Венгрии, но не более того.

«Сейчас Украину уже не стоит воспринимать серьезно. Мы проведем специальную военную операцию, сделаем так, как необходимо для нашей государственной безопасности. Украина уже недоговороспособна. Думаю, недолго осталось киевскому режиму манипулировать общественным мнением Евросоюза», — заключил он.