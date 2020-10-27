Тысячи мидий прибило к берегу в Магаданской области. Жители вооружились ведрами

Жителям Магаданской области удалось впрок запастись деликатесом совершенно бесплатно. К берегу прибило тысячи мидий, которых люди сразу же принялись собирать в ведра и мешки. На место планируют выехать специалисты, чтобы оценить масштабы выброса моллюсков.

Горы мидий нашли жители села Тауйск Магаданской области. Моллюсков прибило к берегу Охотского моря после сильного шторма, который бушевал несколько дней. Когда люди увидели разбросанный деликатес, начали делиться видео в соцсетях. Некоторые собирали мидии ведрами, а кто-то вооружился ящиками и огромными мешками. Полакомиться дарами моря захотели многие.

На этих кадрах видно, что рядом с лежащими на песке мидиями стоят машины, а водители собирают добычу. По словам автора кадров, на берегу оказались как небольшие ракушки, так и крупные.

На некоторых участках пляж был полностью засыпан моллюсками. Из-за такого количества мидий не было видно даже песка.

«Слой мидий примерно 10 сантиметров», — утверждает один из местных жителей.

Автор научной публикации о Тауйской губе Охотского моря Яков Радченко заверил, что в выбросе мидий нет ничего необычного. Он пояснил, что в районе Тауйска бывают приливы амплитудой до пяти метров. Кроме того, берег там песчано-гравийный и подверженный волнам.

«В принципе, ничего удивительного в том, что периодически как бы выносит какие-то организмы бентосные, которые живут вот в этой литоральной прибрежной зоне, и они оказываются на берегу во время прилива, нет. Это вполне нормальное явление, тем более для такого периода, как сейчас», — рассказал специалист Вести.Ru.

Он добавил, что с наступлением зимы появляются циклоны с сильным ветром. В свою очередь, сотрудник Института биологических проблем Севера ДВО РАН Вячеслав Жарников отметил, что на берегу оказались довольно молодые мидии. Это говорит о том, что выбросы происходят в течение года, просто не в таких больших объемах. По словам биологов, мидии могут долго прожить без воды, поэтому они смогут дождаться, когда их снова унесет в море.

Ситуацией в Магаданской области заинтересовались в магаданском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (МагаданНИРО). Специалисты решили 28 октября приехать в Тауйск, чтобы оценить объемы выброшенных мидий. Изначально выброс моллюсков зафиксировал 27 октября инспектор Охотского ТУ Росрыболовства. Раковины заполонили побережье от реки Яны до реки Тауй. Как отметили в МагаданНИРО, подобные выбросы происходят раз в 10-15 лет.