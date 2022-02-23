Тысячи люксовых авто неделю горят в Атлантике. Потушить их невозможно, на это есть причина

Грузовое судно Felicity Ace уже неделю горит в Атлантическом океане. Оно перевозило сотни люксовых автомобилей — Bentley, Porsche и Lamborghini — на сумму более 376 миллионов долларов. Пожарным сейчас опасно подниматься на борт, поэтому они пытаются всячески потушить судно снаружи, чтобы охладить его конструкции.

Что произошло?

Грузовое судно Felicity Ace размером примерно с три футбольных поля и с тысячей автомобилей на борту направлялось в порт в Дэвисвилле, штат Род-Айленд, из немецкого порта Эмден. Однако 16 февраля в тысячи миль от побережья Португалии посреди Атлантического океана оно загорелось. Об этом сообщил The Drive.

К счастью, португальским спасателям удалось успешно эвакуировать весь экипаж из 22 человек. Никто из людей не пострадал. А вот судно осталось дрейфовать в океане с бушующим пламенем. Огонь разгорался пять дней, но ко вторнику он стал загасать. Как объяснил Жоао Мендес Кабесас, капитан ближайшего порта на азорском острове Файал, на судне скоро будет нечему гореть.

«Пожар утих в последние часы, потому что осталось мало горючего материала, который можно было бы сжечь», — объяснил он.

Сложности тушения

Потушить огонь мгновенно не представлялось возможным. Во-первых, он был настолько сильным, что пожарным было просто небезопасно подниматься на борт, поэтому они могли только тушить огонь снаружи, пытаясь охладить конструкции корабля. Из этого вытекала вторая проблема — литий-ионные батареи на борту.

Дело в том, что Felicity Ace перевозил ряд электромобилей с литий-ионными батареями, которые легко возгораются, но не тушатся водой. Для того, чтобы загасить их, нужно было специальное оборудование, которое уже заказали.

Без специальных инструментов пожарные не могли бороться даже с огнем снаружи, а чрезмерное использование воды могло привести к неустойчивости и потоплению судна, что нанесло бы огромный ущерб экологии.

Как передавали NBC News, судно продолжает стабильно гореть, но новостей об утечке нефти нет. Оно также дрейфует дальше от Азорских островов и глубже в Атлантический океан.

Два больших буксира, оснащенных противопожарным снаряжением, прибыли из Гибралтара 21 февраля и работали с другим патрульным катером, чтобы распылить воду на Felicity Ace и охладить его. Прибытие двух других буксиров запланировано на 23 и 26 февраля.

Кабесас сказал, что когда огонь утихнет и конструкция остынет, пожарные команды и техники смогут подняться на борт судна, чтобы подготовиться к его буксировке в Европу или на Багамы. Точная причина возгорания до сих пор неизвестна.

Оценка ущерба

На борту судна, как сообщил Bloomberg, находилось 3965 люксовых автомобилей: 189 из них — Bentley, примерно 1100 — Porsche, а остальные были Audi, VW и Lamborghini.

Экономист Патрик Андерсон, который ранее оценивал убытки примерно в 255 миллионов долларов без учета затрат на спасение или потерь дилерских центров, теперь сообщил, что его оценка возросла до 282 миллионов долларов. Если исходить из такого расчета, то он скорее всего предполагает, что три четверти всех автомобилей на борту будут списаны, а совокупная стоимость составит 376 675 000 долларов, или средняя оптовая стоимость автомобиля составит 95 тысяч долларов. В своих оценках он по прежнему не учел затраты на охрану окружающей среды, само судно, потерянную заработную плату экипажа и стоимость спасительной операции.

Поскольку содержимое трюма корабля застраховано, убытки не лягут на клиентов, которые заказывали себе определенные модели автомобилей.