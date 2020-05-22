Странные комнаты под Стеной Плача. Для чего их построили полторы тысячи лет назад?

Израильские археологи обнаружили три странных подземных помещения, вырезанных в скалах недалеко от Стены Плача в Иерусалиме. Зачем они были нужны, ученые пока не знают. Однако не исключено, что находка поможет пролить свет на жизнь Иерусалима до его разрушения Римом в 70 году нашей эры.

Уникальная находка

Во время раскопок у Западной Стены, часть которой всемирно известна как Стена Плача, студенты довоенной подготовительной программы обнаружили три загадочные подземные комнаты, сообщила газета The Jewish Press. Предположительно, их возраст составляет 1,4 тысячи лет.

В 2019 году археологи решили изучить остатки большого здания поздневизантийского периода, расположенного примерно в 35 метрах от основания стены, пишет Associated Press. Под белым мозаичным кафельным полом монументального сооружения исследователи и обнаружили несколько вырубленных в скале помещений.

«Это уникальная находка. Это первый случай, когда подземная система была обнаружена рядом с Западной Стеной. Вы должны понимать, что две тысячи лет назад в Иерусалиме, как и сегодня, было принято строить из каменных блоков. Вопрос заключается в том, почему такие усилия и ресурсы были вложены в вырубку комнат под землей в твердом скальном основании», — рассказал Тhе Тimеs of Isrаеl ведущий археолог и один из руководителей раскопок в Управлении древностей Израиля Барак Монниккендам-Гивон.

Раскопки и консервация Управления древностей в туннелях Западной стены. Источник фото: Управление древностей Израиля רשות העתיקות — לגעת בעבר / Facebook

Комнаты расположены на семь метров ниже современного уровня площади Западной Стены. И представляют собой открытый внутренний двор, соединенный с двумя комнатами, высеченными в камнях лестницами. При этом помещения расположены на разных друг относительно друга комнатах.

В помещениях археологи нашли фрагменты глиняных масляных ламп и чаш из известняка, арки, скульптурные украшения и мозаики. Но пока ученые не знают, кому и зачем понадобилось строить такой необычный украшенный «погреб». Возможно, предполагает Монниккендам-Гивон, это были кладовые разрушившегося здания. А может быть, место хранения и приготовления пищи для священников или посещающих Второй Храм паломников.

«Здесь мы обнаружили контейнеры, используемые для приготовления пищи, масляные лампы, банки, используемые для хранения пшеницы, ячменя или оливкового масла», — рассказал археолог France Info.

Подземный музей

На входе в комплекс имеются углубления, которые предназначались для крепления дверных петель и засовов. В стенах вырезаны круглые и квадратные ниши для масляных ламп. Эти находки намекают на то, что скальная система предназначена для ежедневного использования.

«Богатый массив находок, обнаруженных в этом раскопе, прольет свет на повседневную жизнь жителей древнего города. Среди прочего, мы нашли каменную кружку, уникальную для еврейских стоянок периода Второго Храма, и фрагмент Калала — массивный кубкообразный инструмент, выполненный на большом токарном станке из одного блока камня», — добавил Монниккендам-Гивон.

Исследователи надеются, что эти находки помогут пролить свет на повседневную жизнь в Иерусалиме до его разрушения Римом в 70 году нашей эры. Хотя не исключают, что комнаты могут не иметь связи с разрушенным Вторым Храмом, от которого осталась только Стена Плача.

Раскопки в этом месте ведутся для создания подземного выставочного пространства. Ожидается, что в музее представят экспозицию предметов разных эпох, обнаруженных в этом месте.

«Мы исследуем все, что находится ниже эспланады Стены Плача. Идея заключается в том, чтобы разделить культовые помещения, где люди молятся, от подземного пространства, где туристы смогут бродить между археологическими находками», — заключил Монниккендам-Гивон.