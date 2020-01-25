Тысяча пострадавших и больше 20 жертв. Землетрясение в Турции в объективе камер

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже. Как минимум 22 человека погибли, более тысячи пострадали. «360» собрал фото и видео с места страшных событий.

Землетрясение произошло 24 января в 20:55 по местному времени (совпадает с московским). Его магнитуда составила 6,8, а эпицентр пришелся на город Сивридже, Турция. После основного толчка произошли 274 афтершока — толчки ощущались в 12-ти восточных провинциях А а также на севере Сирии.

В результате ЧП погибли по меньшей мере 22 человек — 18 в провинции Элязыг и четверо в Малатье. Под завалами могут находиться еще десятки человек. Спасатели занимаются разбором вручную. Власти сообщили, что количество пострадавших составило 1030 человек.

В районе стихийного бедствия работают почти 1,2 тысячи спасателей и 235 единиц техники, так как обрушились как минимум 30 домов. Людей, потерявших жилье и проведших одну ночь на улице, разместили в школах, спортзалах, общежитиях, библиотеках.

В провинциях Элязыге и Малатье операторы связи объявили, что звонки и сообщения для граждан будут бесплатными.

Людям, ночующим на улице, пришлось разводить костры, чтобы согреться.

И таких костров было очень много.

Когда прибыли спасатели, они попытались создать более менее приемлемые условия для того, чтобы пережить ночь. В зону землетрясения доставили 1,7 тысячи палаток, 1656 кроватей и 9,2 тысячи одеял.

По предварительным данным, россияне не пострадали в результате ЧП.

Последствия землетрясения в одном из районов попали на фото. Дом уже не подлежит восстановлению.

Местный телеканал показал кадры с воздуха.

На видео попало и начало землетрясения. Его сняла камера видеонаблюдения в одном из магазинов в провинции Элязыг.

В следующем видео можно ощутить панику, которая царила на улице. Люди куда-то бежали, беспорядочно снимали дома и происходящее вокруг. Слышны очень громкие звуки сирен.

Не все смогли спасти самое дорогое. Лучше посмотрите эти снимки.

Роликов, показывающих масштаб стихийного бедствия, достаточно. На этом ролике видно частично разрушенные здания и работу спасателей.

Спасатели смогли вытащить из-под завалов несколько человек.

Люди собрались в храме и все вместе читали молитву.