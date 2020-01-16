Народные разъемы для iPhone. Эксперты считают, что Apple перейдет на Type-C

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При необходимости Apple легко перейдет на USB-C и не понесет при этом большие финансовые потери. В этом уверен бывший сотрудник корпорации Даниель Депп. «Компания к этому уже готова, мне кажется. Указанный стандарт используется уже давно и везде, в том числе во всей технике Apple, кроме телефонов, наверное», — отметил собеседник «360».

По его словам, в тех же Макбуках USB-C используется уже несколько лет. В пользу него Apple отказалась от привычной для фанатов магнитной зарядки. «На тот момент все уже привыкли к удобству магнита, который позволял не ломать зарядку: когда ты, например, спотыкался о провод, зарядка выдергивалась автоматически, легко. Тем более магнитная зарядка, помимо всего прочего, светилась. И в 2016 компания перешла на USB-C», — добавил Депп.

Он рассказал, что многие ждали таких же перемен и в iPhone, где запросто можно представить новый стандарт. «Шило на мыло, на самом деле, меняется. Безболезненно перейдут», — считает специалист. Он отметил, что в этом плане Apple идет на поводу у навязываемых стандартов. Правда, по мнению Деппа, ненадолго.

Собеседник уверен: компания планирует переход на беспроводные зарядки. По его словам, у корпорации уже есть «протестированный» стандарт. Так что в скором времени Apple может полностью перейти на систему без проводов.

Такого же мнения придерживается и специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат. «Да, да, да! Корпорация перейдет на USB-C. Меня самого всегда раздражало, что нужно нести с собой несколько зарядок. Стандартизация сильно облегчает жизнь — один провод тащите и можете подключить к нему все что хотите. Тем более что Apple вообще стремится избавиться от проводов — полностью, тотально», — заявил собеседник. Сама Apple пока не предоставила официальный комментарий.

Евросоюз пытается добиться единого разъема для подзарядки в мобильных телефонах последние 10 лет. За это время количество вариантов существенно снизилось. На этой неделе члены Европарламента уже призвали Европейскую комиссию разработать законопроект, согласно которому каждый производитель будет использовать единый стандарт подзарядки.

«Европейская комиссия поддерживает гармонизацию зарядных устройств для мобильных телефонов. В 2009 году у нас было свыше 30 разных стандартов. Сейчас осталось три основных. В переговорах с представителями индустрии мы будем настаивать на следующих задачах: удобство пользователей, безопасность и операционная совместимость, а также сокращение электронных отходов», — заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в своем Twitter.