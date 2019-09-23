  • Ты же девочка. Топ самых нелепых запретов в мире для прекрасного пола

    23 сентября 2019, 22:37

    Ксения Дагаева

    Иранским женщинам разрешили ходить на футбольные матчи чемпионата мира, во Франции лишь пять лет назад дамам позволили носить брюки. «360» выяснил, какие нелепые запреты для прекрасного пола еще сохранились в мире.
    Ты же девочка. Топ самых нелепых запретов в мире для прекрасного пола

    Неженский спорт

    Девушки в Иране пойдут на футбольные матчи. Правда, не сразу, а начиная с игры отборочного тура ЧМ в предстоящем октябре. Об этом заявил Президент ФИФА Джанни Инфантино, который сумел договориться с властями исламской республики.

    Вот уже 40 лет жительницы Ирана не могут смотреть футбол. Причем камнем преткновения стала не сама игра, а обнаженные ноги спортсменов, которые не стоит видеть приличным девушкам, по мнению руководства страны. Также в Тегеране уверены: не подобает прекрасному полы и слушать далекие от изысканных крики болельщиков.

    При этом сами иранки обожают футбол сильнее мыльных опер. Они ездят в другие страны поддерживать родную команду, а дома переодеваются мужчинами, чтобы проскочить на матч.

    В этом году за фокус с переодеванием арестовали 29-летнюю Саар Ходайяри. Ей грозило полгода тюрьмы. Девушка не выдержала и сожгла себя заживо перед зданием прокуратуры. Именно эта трагедия открыла остальным барышням путь на стадионы.

    Без вредных привычек

    Туркменистан — единственная страна, где женщина не имеет права покупать сигареты. Исключение — случаи, когда дама табакозависима. Но это должен подтвердить нарколог, который выдаст девушке справку. И только при наличии такого документа представительница прекрасного пола сможет приобрести пачку.

    Такой курьезный закон появился всего три года назад. Причина вовсе не забота о женском здоровье, а борьба со спекуляцией сигарет, ставших дефицитом.

    Чужая свадьба?

    В Саудовской Аравии свадьбы принято отмечать раздельно — мужчинам и женщинам. Зачастую молодые находятся не просто в разных залах, а в разных зданиях, иногда день рождения семьи празднуют в разные дни.

    Причем на женской части торжества появляются оба молодожена, а вот невесте запрещено присутствовать на мужской.

    Только без брюк!

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    Сразу в нескольких странах девушкам запрещено носить брюки. В Свазиленде за нарушение такого закона солдаты могут прилюдно сорвать с «преступницы» нелегальную часть гардероба.

    В Судане действует отдельная организация — полиция общественной нравственности. Там за отказ от юбки или платья даму могут выпороть.

    До последнего времени брюки на женщинах были запрещены и в Европе. В цивилизованной Франции два столетия действовал закон, диктующий прекрасному полу, что носить. Отменили его лишь три года назад.